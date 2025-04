Sundhage nach Goalie-Bock: «Wir werden sehen, wie wir damit umgehen» Nati-Trainerin Pia Sundhage äussert sich nach dem wilden Spiel gegen Island zur Goalie-Frage. 09.04.2025

Schon vor der Partie in Island wird Nati-Keeperin Elvira Herzog medial angezählt. «Wackelt die Nr. 1?», fragt der Blick. Nach dem Mega-Bock zum 1:2 äussert sich auch Nati-Trainerin Pia Sundhage zur Goalie-Personalie. Rückendeckung sieht so kurz vor der EM zumindest anders aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim 3:3 in Island flutscht Nati-Goalie Elvira Herzog ein schwach getretener Freistoss durch die Hände. Es ist nach dem Fehler gegen Frankreich bereits der zweite Bock hintereinander.

Schon vor der Partie wurde die «Nr.1» kritisiert, jetzt der erneute Bock. Trainerin Pia Sundhage, welche noch vor dem Spiel in Reykjavik ihrer Torhüterin explizit den Rücken stärkte, meint nach dem Spiel: «Ich habe bisher noch nicht mit den Goalie-Trainerinnen geredet. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen. Das ist tatsächlich schwierig.» Mehr anzeigen

Beim Freistoss-Tor der Französinnen zum 2:0 am Freitag in St. Gallen gibt Nati-Goalie Elvira Herzog eine schlechte Figur ab: Sie kriegt die Hände zu wenig schnell in die Höhe und kassiert den Treffer quasi zwischen den Handschuhen hindurch.

Und weil schon die Gegentore davor gegen Norwegen nicht unhaltbar waren, wird Herzog vor dem Kracher in Island medial angezählt. «Wackelt die Nr. 1?», fragt der Blick und ist damit nicht allein. Für SRF-Expertin Rachel Rinast ein Unding. «Dass nach diesem Fehler sogar die Nr.-1-Frage gestellt wird, ist zu viel», sagt sie im TV.

Doch dann fällt dieses Gegentor in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Ein harmlos getretener Freistoss flutscht durch Herzogs Finger. Mega-Bock, keine Frage!

Dabei wollte sie vor dem vorentscheidenden Nations-League-Spiel Zuversicht ausstrahlen. Sie habe das Frankreich-Spiel analysiert, sagt Herzog, «wie immer, um daraus zu lernen.» Abgehakt hätte sie den Fehler schon kurz nachdem dieser passiert sei, meint sie. «Spätestens wenn wieder angepfiffen wird, muss man wieder bei hundert Prozent sein.»

Doch es scheint: alles leichter gesagt, als getan. Der erneute Bock in Island zeigt, Fehler und Berichterstattungen haben durchaus Spuren hinterlassen.

Und Sundhage heizt die Diskussion nach dem Spiel weiter an. Vor der Partie hat sie Herzog noch explizit den Rücken gestärkt. «Sie ist weiterhin die Nummer 1. Wichtig ist, dass man aus den Fehlern lernt.»

Nach dem 3:3 in Island sagt Sundhage: «Ich habe bisher noch nicht mit den Goalie-Trainerinnen geredet. Wir werden sehen, wie wir damit umgehen. Das ist tatsächlich schwierig.»

Es scheint offensichtlich: Rückendeckung gibts nach dem 3:3 für Herzog von Trainerin Sundhage nicht wirklich.

