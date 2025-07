«Es hat nicht viel gebracht» Nach Tränen-Interview versuchte Humm vergebens ihre Kollegin Riesen zu trösten

Das herzzerreissende Interview von Nadine Riesen nach dem EM-Aus gegen Spanien berührt die ganze Fussball-Nation. Fabienne Humm verrät, dass ihre gute Freundin auch nach dem Tränen-Auftritt untröstlich war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nadine Riesen ist nach dem Schlusspfiff im EM-Viertelfinal gegen Spanien schwer enttäuscht und bricht im Interview vor dem Mikrofon von blue Sport in Tränen aus.

Fabienne Humm, die Riesen bestens kennt, leidet mit ihrer Freundin mit und erzählt im «Heimspiel bei der Nati»: «Wir haben sie getröstet, aber es hat nicht viel gebracht.»

Humm ist allerdings überzeugt, dass die Enttäuschung mit etwas Abstand weichen wird: «Danach werden sie nur noch stolz sein.» Mehr anzeigen

«Ach Gott, ich habe mir eigentlich vorgenommen, nicht zu weinen», sagt Nadine Riesen im Interview nach dem verlorenen EM-Viertelfinal – und kann die Tränen anschliessend nicht mehr zurückhalten.

Für Fabienne Humm, eine langjährige Freundin von Riesen, ist das nur schwer mitanzusehen. «Wir waren auch wegen ihr am Spiel, damit wir sie unterstützen können. Ich habe in Zürich mit ihr zusammengespielt», erzählt Humm im «Heimspiel bei der Nati» und gesteht: «Ich muss sagen, es kommen einem fast die Tränen, wenn man das sieht.»

Nadine Riesen bricht beim Interview in Tränen aus Nadine Riesen lässt ihren Emotionen nach dem Viertelfinal-Aus freien Lauf. 18.07.2025

Das brutale Ende

Riesen ist auch nach dem emotionalen Interview noch schwer enttäuscht und weint weiter. Humm: «Wir haben sie getröstet, aber es hat nicht viel gebracht. Wir haben ihr gut zugeredet und gesagt, dass sie und das ganze Team stolz sein können. Sie haben es geschafft, dass die ganze Schweiz hinter ihnen steht. Vor vier Wochen hätte das die wenigsten von uns gedacht.»

Das hilft in solchen Momenten aber nur wenig, wie Humm aus eigener Erfahrung weiss: «Das brutale ist, wenn du so ein Spiel verlierst, kannst du am nächsten Tag nach Hause gehen. Koffer packen und am Abend danach sind sie wieder zuhause. Das ist brutal, 24 Stunden vorher hattest du noch die Hütte voll.»

Mit etwas Abstand dürften Riesen und Co. ihre Enttäuschung aber abgelegen. «Um das alles zu verstehen, werden sie noch ein paar Tage Zeit brauchen», sagt Humm und ist sich sicher: «Danach werden sie nur noch stolz sein.»

