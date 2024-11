Naomi Luyet überzeugte in den letzten Woche nicht nur mit YB, sondern auch im Schweizer Nationalteam Keystone

Das Schweizer Nationalteam der Frauen muss in den letzten zwei Länderspielen des Jahres auf Naomi Luyet verzichten.

SDA

Die beste Torschützin der Super League, die für YB in zwölf Runden achtmal getroffen hat, muss wegen einer Verletzung im Beckenbereich passen. Für die 18-Jährige stösst Aurélie Csillag vom FC Basel zum Nationalteam.

Vor Luyet hatte bereits Verteidigerin Luana Bühler wegen Knieproblemen für die Spiele gegen Deutschland (am Freitag in Zürich) und gegen England (am Dienstag in einer Woche in Sheffield) Forfait erklären müssen.

sda