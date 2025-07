Löwe in der Stube: Nati-Stürmerin überrascht mit verrückter Story Nati-Stürmerin Alayah Pilgrim überrascht an der Pressekonferenz am Montagnachmittag mit einer besonders verrückten Geschichte aus ihrem Privatleben. 14.07.2025

An der Pressekonferenz im Vorfeld des EM-Viertelfinals gegen Spanien packt Alayah Pilgrim an der Pressekonferenz eine verrückte Geschichte aus. Es geht um einen Löwen namens Mauzli.

Im zweiten Gruppenspiel gegen Island schiesst Alayah Pilgrim das so wichtige 2:0, gefolgt von einer einstudierten Tanzeinlage. Die 22-Jährige unterhält aber nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. An der Pressekonferenz am Montag wird sie auf ihre Affinität zu Löwen angesprochen. Und dann packt sie die Geschichte aus. «Meine Mutter ist mit einem Löwen aufgewachsen.» Ihr Grossvater sei Anwalt vom Zirkus Nock gewesen und da seien ihm drei Löwenbabys angeboten worden.

Zwei seien zu schwach gewesen und gestorben. «Aber Mauzli hat überlebt und der wurde dann im Familienhaus meiner Mama aufgezogen. Er lebte dann mit ihr und im Winter sind sie schlitteln gegangen. Und mein Grossvater war auch noch Schulpräsident und ging mit dem Löwen an der Kette zur Schule.»

Alayah Pilgrims Mama zeigt in einer Instagram-Story Bilder von Mauzli. Screenshot: Instagram

Allerdings nimmt das ganze kein Happy-End. Mauzli sei eines Tages aus dem Käfig gefallen, brach sich den Rücken und musste eingeschläfert werden. «Weil er sehr viel bedeutet hat, hat ihn mein Grossvater dann ausgestopft und ihn bei seinem Anwaltsbüro an den Eingang gestellt.» Dort sollte er Einbrecher abschrecken, erklärt Pilgrim schmunzelnd. «Und jetzt steht er bei uns im Wohnzimmer.»

Bissig wie ein Löwe, das müssen die Schweizerinnen dann am kommenden Freitag im EM-Viertelfinal sein. Denn da wartet mit Spanien ein grosser Brocken auf die Nati.

