Nati im Form-Check Taktgeberin Wälti ist zurück ++ Schertenleib läuft heiss ++ Viele Fragezeichen in der Abwehr

2024 war für Lia Wälti ein Seuchenjahr: Nun ist die Nati-Kapitänin wieder in Form. Bild: Imago

135 Tage vor dem EM-Start kommt es zum ersten Nati-Zusammenzug des Jahres. Wer ist in Form und bei wem gibt es Luft nach oben? Hier ist der grosse Nati-Check von blue Sport vor den ersten Länderspielen des Jahres.

Am Freitag spielt die Schweiz im Rahmen der Nations League im Letzigrund gegen Island, vier Tage später steht die Auswärtspartie gegen Norwegen auf dem Programm. Gegen beide Teams wird die Schweiz auch an der EM spielen. Die Zeit der grossen Experimente ist vorbei, langsam aber sicher geht es für Nati-Trainerin Pia Sundhage um den Feinschliff.

Alle Länderspiele unter Pia Sundhage 23. Februar 2024: Schweiz – Polen 4:1 (Testspiel, Marbella Football Center)

27. Februar 2024: Schweiz – Polen 0:1 (Testspiel, Marbella Football Center)

5. April 2024: Schweiz – Türkei 3:1 (EM-Quali, Letzigrund, Zürich)

9. April 2024: Aserbaidschan – Schweiz 0:4 (EM-Quali, Dalga Arena, Baku)

31. Mai 2024: Schweiz – Ungarn 2:1 (EM-Quali, Tissot Arena, Biel)

4. Juni 2024: Ungarn – Schweiz 1:0 (EM-Quali, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

12. Juli 2024: Türkei – Schweiz 0:2 (EM-Quali, Kocaeli Stadyumu, Izmit)

16. Juli 2024: Schweiz – Aserbaidschan 3:0 (EM-Quali, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne)

25. Oktober 2024: Schweiz – Australien 1:1 (Testspiel, Letzigrund, Zürich)

29. Oktober 2024: Schweiz – Frankreich 2:1 (Testspiel, Stade de Genève, Lancy)

29. November 2024: Schweiz – Deutschland 0:6 (Testspiel, Letzigrund, Zürich)

3. Dezember 2024: England – Schweiz 1:0 (Testspiel, Bramall Lane, Sheffield) Mehr anzeigen

Tor

Elvira Herzog

Die Nummer 1 der Nati ist mit zwei Siegen aus drei Bundesliga-Spielen gut ins neue Jahr gestartet. Zwar spielt sie auch beim 4:1-Sieg gegen Potsdam nicht zu Null, doch sie hat in den ersten drei Spielen im Jahr 2025 jeweils nur einen Gegentreffer zugelassen.

✍️ Steckbrief Elvira Herzog Geburtsdatum: 5. März 2000

Position: Tor

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 17

Einsätze unter Sundhage: 10 (900 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Livia Peng

Bereits vier Spiele hat Livia Peng in den Knochen, die bei Werder Bremen gesetzt ist. Im Pokal zeigt sie beim 1:0-Sieg gegen Leverkusen eine starke Parade und hat ihren Anteil daran, dass ihr Team in den Halbfinal einzieht. Am Sonntag verhindert sie gegen Leader Bayern München (0:1) eine höhere Niederlage. Peng wäre bereit, sollte Herzog ausfallen.

✍️ Steckbrief Livia Peng Geburtsdatum: 14. März 2002

Position: Tor

Verein: SV Werder Bremen

Länderspiele: 7

Einsätze unter Sundhage: 2 (180 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Nadine Böhi

Das Nati-Aufgebot dürfte die 21-jährige Stammtorhüterin des FC St.Gallen mit Stolz erfüllen, allerdings stehen ihr Herzog und Peng vor der Sonne, weshalb nicht davon auszugehen ist, dass sie zum Einsatz kommt.

✍️ Steckbrief Nadine Böhi Geburtsdatum: 21. November 2003

Position: Tor

Verein: St.Gallen

Länderspiele: 0

Einsätze unter Sundhage: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Verteidigung

Eseosa Aigbogun

99 Länderspiele hat Aigbogun bestritten, aber noch keines unter Sundhage. Aigbogun fiel im vergangenen Jahr wegen eines Kreuzbandrisses monatelang aus. Beim italienischen Spitzenverein AS Roma kam die 31-Jährige in den ersten 9 Pflichtspielen im Jahr 2025 in fünf Spielen zum Einsatz, nur einmal durfte sie über die volle Distanz spielen.

✍️ Steckbrief Eseosa Aigbogun Geburtsdatum: 23. Mai 1993

Position: Abwehr

Verein: AS Roma

Länderspiele: 99

Einsätze unter Sundhage: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Luana Bühler

In der Nati ein sicherer Wert in der Innenverteidigung, macht sie bei Tottenham gerade eine schwierige Phase durch. In vier der ersten sechs Pflichtspiele kam sie nicht zum Zug, in zwei Partien spielte sie durch. Das Beste an der 0:5-Schlappe am Sonntag im Derby gegen Arsenal war, dass sie in diesem Spiel auf der Bank sass.

Steckbrief Luana Bühler Geburtsdatum: 28. April 1996

Position: Abwehr

Verein: Tottenham

Länderspiele: 56

Einsätze unter Sundhage: 10 (855 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Viola Calligaris

Calligaris führt mit Juve die Tabelle an und am Sonntag gibts einen 3:2-Auswärtssieg im Hinspiel des Cup-Halbfinals gegen Fiorentina zu bejubeln. Die in der Nati im Abwehrzentrum gesetzte Calligaris hat zuletzt allerdings einen schweren Stand und sitzt oft auf der Bank. 2024 stand sie noch mehrheitlich in der Startelf.

✍️ Steckbrief Viola Calligaris Geburtsdatum: 17. März 1996

Position: Abwehr

Verein: Juventus Turin

Länderspiele: 60

Einsätze unter Sundhage: 12 (1035 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Noelle Maritz

Die 29-Jährige beeindruckt seit Jahren mit ihrer Konstanz. Bei Aston Villa ist Maritz gesetzt und spielte in diesem Jahr in vier von sechs Pflichtspielen durch, zuletzt dreimal in Folge.

✍️ Steckbrief Noelle Maritz Geburtsdatum: 23. Dezember 1995

Position: Abwehr

Verein: Aston Villa

Länderspiele: 122

Einsätze unter Sundhage: 9 (747 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Lara Marti

Die 25-Jährige spielt bei Leipzig zwar fast in jeder Partie, unumstrittene Stammspielerin ist sie aber nicht. In der Nati sitzt sie ebenfalls meist auf der Bank, geht mit der Rolle als Ergänzungsspielerin aber hervorragend um, was ihr im Hinblick auf die EM in die Karten spielt.

✍️ Steckbrief Lara Marti Geburtsdatum: 21. September 1999

Grösse: 1,62

Position: Abwehr

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 17

Einsätze unter Sundhage: 2 (61 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Nadine Riesen

Frankfurt spielt eine Top-Saison, doch am Sonntag setzt es gegen Wolfsburg eine herbe 1:6-Klatsche ab. Riesen wird in der Pause beim Stand von 0:5 eingewechselt und hilft dabei, die Abwehr zu stabilisieren. In Frankfurt bekommt sie ihre Minuten, steht aber selten in der Startelf.

✍️ Steckbrief Nadine Riesen Geburtsdatum: 11. April 2000

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 25

Einsätze unter Sundhage: 9 (452 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Julia Stierli

Während Bühler und Calligaris, ihre Konkurrentinnen im Kampf um einen Platz im Abwehrzentrum, im Verein um jede Minute kämpfen müssen, ist Stierli bei Freiburg unumstrittene Stammspielerin. Am Wochenende steuert sie beim 2:0-Sieg gegen Köln den Assist zum zweiten Treffer bei.

✍️ Steckbrief Julia Stierli Geburtsdatum: 03. April 1997

Position: Abwehr

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 44

Einsätze unter Sundhage: 7 (504 Minuten)

Instagram: Nicht ihr Ding! Mehr anzeigen

Mittelfeld/Angriff

Lia Wälti (C)

2024 bestritt die Nati-Kapitänin aufgrund von Verletzungen und eines potenziell lebensbedrohlichen Abszesses nur drei Länderspiele. Nun ist die Taktgeberin im zentralen Mittelfeld zurück. Am Sonntag spielt sie beim 5:0-Sieg gegen Tottenham vor 56'748 Zuschauer*innen über die volle Distanz (Highlights im Video). In sieben der acht Arsenal-Spiele in diesem Kalenderjahr steht sie auf dem Platz. Wälti ist bereit für die kommenden Länderspiele.

Lia Wälti: «Ich war im ersten Moment einfach froh, dass es kein Tumor ist» Lia Wälti ist sowohl bei Arsenal als auch in der Nati Leistungsträgerin. Im vergangenen Jahr wird die 31-Jährige aber mehrfach ausgebremst. Ende Jahr geht es gar ans Lebendige, wie sie im exklusiven Gespräch mit blue Sport eindrücklich schildert. 14.01.2025

✍️ Steckbrief Lia Wälti Geburtsdatum: 19. April 1993

Position: Mittelfeld

Verein: Arsenal

Länderspiele: 121

Einsätze unter Sundhage: 3 (270 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Ramona Bachmann

Da in den USA die Meisterschaft erst im März beginnt, steckt Bachmann noch mitten in der Vorbereitung. Da muss sich erst noch zeigen, ob es unter diesen Umständen für die Startelf reicht. Sundhage weiss aber ohnehin, was sie an der 34-Jährigen hat. Am Samstag glänzt Bachmann auf Instagram mit Worten, die an ihre schwangere Ehefrau gerichtet sind.

✍️ Steckbrief Ramona Bachmann Geburtsdatum: 25. Dezember 1990

Position: Angriff

Verein: Houston Dash

Länderspiele: 151

Einsätze unter Sundhage: 9 (738 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Iman Beney

Wann immer man Nati-Trainerin Pia Sundhage auf Iman Beney anspricht, gerät sie ins Schwärmen. Beim 2:0-Sieg gegen Aarau präsentiert sich Beney beim Auftakt ins neue Jahr in guter Form und erzielt das zweite Tor. Am Samstag trifft Beney auch im Cup gegen Servette und hält YBs Titeltraum lange am Leben – letztlich unterliegt YB den Titelverteidigerinnen aber im Elfmeterschiessen. Beney selbst läuft dort aber nicht an.

✍️ Steckbrief Iman Beney Geburtsdatum: 23. Juli 2006

Position: Angriff

Verein: BSC YB Frauen

Länderspiele: 5

Einsätze unter Sundhage: 4 (237 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Alena Bienz

Köln ist Drittletzter in der Bundesliga, hat aber in den ersten drei Spielen im neuen Jahr schon zwei Punkte geholt, allerdings noch kein Tor erzielt. Die 21-jährige Offensivspielerin hat bei ihren wettbewerbsübergreifend 16 Einsätzen in dieser Saison erst ein Tor erzielt und noch keines vorbereitet. Dass sie für Alisha Lehmann nachnominiert wurde, mag deshalb überraschend kommen, wurde doch mit Riola Xhemaili eine Spielerin nicht berücksichtigt, die bei PSV Eindhoven fleissig Skorerpunkte sammelt.

✍️ Steckbrief Alena Bienz Geburtsdatum: 5. März 2003

Grösse: 1,63

Position: Mittelfeld

Verein: 1. FC Köln

Länderspiele: 4

Einsätze unter Sundhage: 4 (173 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Ana-Maria Crnogorcevic

163 Länderspiele sind genau so Rekord wie ihre 74 Tore im Nati-Dress. Auch wenn sie nicht mehr unumstrittene Stammkraft ist, kann sie dem Team mit ihrer Kopfballstärke sowohl in der Offensive als auch in der Defensive helfen, ihre Erfahrung ist ebenfalls ein Trumpf. Für sie beginnt die neue Saison in den USA aber erst in ein paar Wochen.

✍️ Steckbrief Ana-Maria Crnogorcevic Geburtsdatum: 3. Oktober 1990

Grösse: 1,75

Position: Angriff

Verein: Seattle Reign

Länderspiele: 163

Einsätze unter Sundhage: 8 (559 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Naina Inauen

Naina Inauen erhält ihr erstes Nati-Aufgebot überhaupt. Die 24-Jährige ist in Davos geboren, wuchs aber in Norwegen auf, wo ihre Eltern einen Schlittenhunde-Rennstall besitzen. Die Mittelfeldspielerin spielte in der Saison 2020/21 für St.Gallen, war zuvor und danach aber immer in Norwegen engagiert. Seit vergangenem Sommer spielt sie bei Lyn Football, wo sie unumstrittene Stammspielerin ist und die Saison auf einem Platz im Tabellenmittelfeld beendete. Ihren letzten Pflichtspieleinsatz hatte sie Mitte November, weil die neue Saison in Norwegen noch nicht begonnen hat. Umso erstaunlicher, dass sie nun erstmals für die Nati aufgeboten wird.

✍️ Steckbrief Naina Inauen Geburtsdatum: 15. November 2000

Position: Mittelfeld

Verein: Lyn Fotball

Länderspiele: 0

Einsätze unter Sundhage: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Noemi Ivelj

Im letzten Spiel des Jahres wird Ivelj zur Pause eingewechselt und spielt gegen die Europameisterinnen aus England (0:1) frech auf. Die 18-Jährige ist bei GC unumstrittene Stammspielerin und hat absolut intakte Chancen, es in den EM-Kader zu schaffen. Nach der EM dürfte sicherlich auch ein Wechsel ins Ausland zum Thema werden.

✍️ Steckbrief Noemi Ivelj Geburtsdatum: 1. November 2006

Position: Mittelfeld

Verein: Grasshopper Club Zürich

Länderspiele: 6

Einsätze unter Sundhage: 5 (233 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Alayah Pilgrim

Pilgrim fehlte lange verletzt und so hat sie unter Sundhage auch erst drei Länderspiele bestritten. Bei den Römerinnen kam sie zuletzt zu vier Teileinsätzen in Folge, spielte dabei aber nie länger als 25 Minuten und bleibt noch ohne Skorerpunkt im neuen Jahr. Die 21-Jährige hat bei ihren bisherigen Nati-Einsätzen gezeigt, dass sie mit ihrem Speed eine Bereicherung für die Offensive sein kann, doch hinter ihrem Formzustand gibt es vor den ersten Länderspielen des Jahres gewisse Fragezeichen.

✍️ Steckbrief Alayah Pilgrim Geburtsdatum: 29. April 2003

Position: Angriff

Verein: AS Roma

Länderspiele: 9

Einsätze unter Sundhage: 3 (188 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Seraina Piubel

Piubel kommt in diesem Jahr schon auf sieben Pflichtspiel-Einsätze, zuletzt kam sie zweimal von der Bank. Unter Sundhage hat sie in der Nati noch keine grossen Stricke verrissen, sie hat sich aber mit ihren Leistungen im Verein ein weiteres Aufgebot erkämpft.

✍️ Steckbrief Seraina Piubel Geburtsdatum: 2. Juni 2000

Position: Mittelfeld

Verein: West Ham United

Länderspiele: 21

Einsätze unter Sundhage: 5 (187 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Géraldine Reuteler

Reuteler wurde zur Schweizer Fussballerin des Jahres gewählt und zeigt zu Beginn des neuen Jahres, weshalb sie sich diese Auszeichnung verdient hat. In den ersten drei Partien erzielt sie drei Tore und liefert einen Assist. Bei der 1:6-Schlappe am Sonntag gegen Wolfsburg kommt aber auch Reuteler nicht auf Touren. Frankfurt ist zwar die Tabellenführung los, bei nur drei Punkten Rückstand auf Bayern München aber immer noch ein Meisterkandidat. Reuteler dürfte in der Nati gesetzt sein.

✍️ Steckbrief Géraldine Reuteler Geburtsdatum: 21. April 1999

Position: Mittelfeld

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 73

Einsätze unter Sundhage: 7 (556 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Sydney Schertenleib

Schertenleib wird bei Barcelona Schritt für Schritt an die erste Mannschaft herangeführt und kommt bei den Profis nur sporadisch zum Einsatz. Am Sonntag wird die 18-Jährige gegen Madrid C.W in der 75. Minute eingewechselt und trifft kurz vor Schluss sehenswert zum 5:1-Endstand. Es ist Schertenleibs Torpremiere im Team der Weltstars. Dass sie mit dem Ball was anzufangen weiss, ist allseits bekannt. Um sich für die Nati-Startelf aufzudrängen, muss sie im Spiel nach hinten aber noch eine Schippe drauflegen.

Schertenleib vernascht Gegnerin und erzielt Tor-Premiere für Barça 17.02.2025

✍️ Steckbrief Sydney Schertenleib Geburtsdatum: 30. Januar 2007

Position: Mittelfeld

Verein: Barcelona

Länderspiele: 6

Einsätze unter Sundhage: 6 (238 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Meriame Terchoun

Terchoun ist Sundhages Allzweckwaffe, die nahezu überall eingesetzt werden kann. In diesem Kalenderjahr hat sie schon drei Tore erzielt, einen davon am Sonntag beim 2:1-Sieg gegen Reims. Schön, wie sie ihre Gegenspielerin abschüttelt und dann eiskalt abschliesst.

Terchoun tankt sich durch und trifft eiskalt 17.02.2025

✍️ Steckbrief Meriame Terchoun Geburtsdatum: 27. Oktober 1995

Position: Mittelfeld

Verein: Dijon FCO

Länderspiele: 40

Einsätze unter Sundhage: 9 (525)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Smilla Vallotto

Die 20-Jährige hat im vergangenen Jahr ihren Wert für die Nati doppelt und dreifach unterstrichen. In der EM-Quali hat sie in sechs Spielen sechs Tore vorbereitet und eines selbst erzielt. Auch in den Testspielen gegen Australien und Frankreich glänzte sie als Vorlagengeberin. Nun, da Lia Wälti zurück ist, dürfte sie nur noch stärker werden. Allerdings darf man aktuell von ihr nicht erwarten, dass sie bereits in Bestform einrückt, da die Saison in Schweden erst noch beginnt.

✍️ Steckbrief Smilla Vallotto Geburtsdatum: 23. März 2004

Position: Mittelfeld

Verein: Hammarby IF

Länderspiele: 16

Einsätze unter Sundhage: 11 (714 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Diese Spielerinnen sind nicht dabei

Naomi Luyet

Naomi Luyet hat die Herzen der Nati-Fans im letzten Jahr im Sturm erobert, unvergessen ihr Traumtor gegen Frankreich. Derzeit erholt sich die YB-Stammspielerin von einer Verletzung. Mitte Januar wurde sie bei der Swiss Football Night doppelt ausgezeichnet: Die 19-Jährige wurde zur besten Nachwuchsspielerin sowie zur besten Spielerin der Swiss Women's Super League gekürt.

Naomi Luyet schiesst die Nati mit ihrem Debüt-Traum-Tor zum Sieg 29.10.2024

Steckbrief Naomi Luyet Geburtsdatum: 19. Dezember 2005

Position: Mittelfeld

Verein: BSC YB

Länderspiele: 5

Einsätze unter Sundhage: 5 (269 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Alisha Lehmann

Bei Juventus Turin kommt Alisha Lehmann nicht auf Touren, sitzt oft auf der Bank oder muss sich mit Kurzeinsätzen abfinden. Und nun wird sie auch noch von einer Oberschenkelverletzung ausgebremst und muss für die ersten beiden Länderspiele des Jahres Forfait erklären.

✍️ Steckbrief Alisha Lehmann Geburtsdatum: 21. Januar 1999

Position: Angriff

Verein: Juventus Turin

Länderspiele: 57

Einsätze unter Sundhage: 10 (411 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Coumba Sow

Sow ist beim FC Basel gesetzt und mischt im Titelrennen mit und steht im Cup-Halbfinal. Im Dezember schreibt blue Sport im grossen EM-Casting: «Sows Chancen auf den EM-Zug aufzuspringen, sind gut. Allerdings könnte sie auch 'geopfert' werden, um Platz zu schaffen für eine jüngere Spielerin.» Beim ersten Zusammenzug des Jahres steht die 30-Jährige nun tatsächlich nicht im Aufgebot. Sow wird dies nur noch mehr motivieren, im Verein Gas zu geben, denn natürlich will sie an der Heim-EM dabei sein. Den Anfang hat sie bereits gemacht. Am Samstag verwandelt sie im Cup-Viertelfinal gegen St.Gallen den Elfmeter zum 1:0 und bleibt die einzige Torschützin in diesem Spiel.

✍️ Steckbrief Coumba Sow Geburtsdatum: 27. August 1994

Grösse: 1,79

Position: Mittelfeld

Verein: FC Basel

Länderspiele: 54

Einsätze unter Sundhage: 9 (577 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Riola Xhemaili

Warum erhält Riola Xhemaili erneut kein Aufgebot? Sundhage antwortet ausweichend und meint, dass der Zug noch nicht abgefahren sei und sie sich mit guten Leistungen im Verein aufdrängen könne. Doch das tut die 21-Jährige eigentlich schon die ganze Saison. In den letzten drei Pflichtspielen erzielt die unumstrittene Stammspielerin von PSV Eindhoven zwei Tore und steuert auch noch einen Assist bei. In der Liga liegt PSV mit einem Punkt Rückstand auf Ajax Amsterdam auf Platz 2 und im Cup lebt der Traum vom Titel als Viertelfinalist ebenfalls noch.

Xhemaili trifft sehenswert – ein Nati-Aufgebot gibt es danach aber nicht 17.02.2025

✍️ Steckbrief Riola Xhemaili Geburtsdatum: 5. März 2003

Grösse: 1,72

Position: Mittelfeld

Verein: PSV Eindhoven

Länderspiele: 29

Einsätze unter Sundhage: 5 (132 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Svenja Fölmli

Im November 2023 reisst sich Fölmli das Kreuzband im linken Knie. Dieselbe Verletzung erlitt sie ein Jahr zuvor bereits im rechten Knie und verpasste deshalb auch die WM im Sommer 2023. In diesem Jahr kam sie in den ersten drei Pflichtspielen zu Teileinsätzen, wobei sie bei ihrem Comeback gleich mit einem Traumtor glänzte. Für Fölmli kommen die Länderspiele wohl noch zu früh, aber die 22-Jährige sollte man auf dem Zettel haben.

✍️ Steckbrief Svenja Fölmli Geburtsdatum: 19. August 2002

Position: Angriff

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 22

Einsätze unter Sundhage: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

