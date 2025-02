Sydney Schertenleib unterhält die Zuschauer*innen immer wieder mit technischen Finessen. Imago

Gegen Island, die aktuelle Weltnummer 14, holt die Schweiz zum Nations-League-Auftakt einen Punkt. Die beiden Teams kommen bei frostigen Temperaturen allerdings nicht richtig auf Touren. Hier sind die Nati-Noten.

4.5 Tor Elvira Herzog

Herzog wird im gesamten Spiel nur einmal ernsthaft gefordert und besteht den Test in der 29. Minute souverän. Einen Schuss aus rund 18 Metern lenkt sie mit den Fingerspitzen am Torpfosten vorbei.

4 Verteidigung Viola Calligaris

In der 15. Minute hat sie einen Wackler drin, ansonsten erledigt sie ihren Job souverän. Nach knapp einer Stunde entschärft sie eine gefährliche Situation mit einem starken Tackling.

3.5 Verteidigung Julia Stierli

Stierli spielt im Abwehrzentrum und lässt im Verbund mit ihren Teamkolleginnen wenig zu, am Ende steht die Null. Bei Stierli schleichen sich an diesem Abend aber zu viele vermeidbare Fehlpässe ein, das könnte auch ins Auge gehen. In der 25. Minute wird sie zudem für ein Foul auf Höhe der Mittellinie verwarnt.

4 Verteidigung Luana Bühler

Bühler spielt in der Dreierkette links hinten, normalerweise spielt sie die zentrale Position. Sie selbst sagt nach dem Spiel, dass dies keinen grossen Unterschied mache. Defensiv erledigt sie ihren Job, im Spielaufbau hat man sie aber schon deutlich mutiger gesehen. Möglich, dass das Selbstvertrauen dafür fehlt, da sie bei Tottenham gerade nicht so viele Minuten bekommt.

Bühler: «Wir müssen den Ball schneller laufen lassen» 21.02.2025

3.5 Mittelfeld Ana-Maria Crnogorcevic

In den USA hat die Meisterschaft noch nicht begonnen, ihr letztes Pflichtspiel war jenes mit der Nati am 3. Dezember. In den ersten 20 Minuten setzt sie zwei Mal Schertenleib in Szene, doch mit zunehmender Spieldauer ist nur noch wenig zu sehen von Crnogorcevic. So wirklich verwundern darf das nicht, steckt sie doch eigentlich noch mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison.

4.5 Mittelfeld Noemi Ivelj

Die 18-jährige GC-Spielerin taut nach dem Pausentee auf und kann zwei Mal nur mit einem taktischen Foul gestoppt werden. In der 79. Minute versucht sie sich als Distanzschützin und landet einen Volltreffer – allerdings nicht so, wie man sich das wünschen würde. Iveljs Schuss klatscht Dagný Brynjarsdóttir mitten ins Gesicht, die Isländerin sackt zusammen und kann nach kurzer Pflege nicht mehr weiterspielen.

Ivelj: «Wir nehmen die guten Sachen mit fürs Norwegen-Spiel» 21.02.2025

4.5 Mittelfeld Lia Wälti

Lia Wälti beim Fussballspielen zuzuschauen, das hat etwas Beruhigendes, weil du weisst, dass der Ball sicher bei einer Mitspielerin ankommen wird, selbst wenn eine Gegenspielerin an ihrem Rücken klebt. In der 56. Minute spielt Wälti einen Traumpass auf Vallotto, doch der Angriff versandet. Es ist kein Glanzauftritt von Wälti, aber grundsolide.

Wälti: «Ich bin noch nicht ganz auf meinem besten Level» 21.02.2025

3.5 Mittelfeld Smilla Vallotto

Sie war DIE Assistgeberin des vergangenen Jahres, doch gegen Island bleibt die 20-Jährige vieles schuldig. In der 33. Minute leitet sie eine Chance der Isländerinnen mit einem Fehlpass ein. Es soll aber auch erwähnt sein, dass Vallotto mit Hammarby das erste Pflichtspiel im Jahr 2025 erst noch vor sich hat, es war also ein ziemlicher Kaltstart für sie. Dass sie also überhaupt in der Startelf steht, sagt viel über das Standing aus, das sie sich in der Nati erarbeitet hat.

3.5 Mittelfeld Noelle Maritz

In der ersten Halbzeit läuft kaum ein Angriff über ihre linke Seite, da hätte sie vielleicht auch mal lautstark auf sich aufmerksam machen müssen. Auch in der zweiten ist von Maritz im Spiel nach vorne wenig zu sehen, was die Defensivarbeit angeht, da gibt es bei der Stammspielerin von Aston Villa nichts zu bemängeln.

Maritz: «Wir wissen alle, dass wir es besser können» 21.02.2025

5 Angriff Sydney Schertenleib

Am 30. Januar feierte Schertenleib ihren 18. Geburtstag, letzte Woche ihren ersten Treffer im Barça-Dress. Schertenleib lässt ihre Klasse gegen Island immer wieder aufblitzen, sie ist die mit Abstand auffälligste Spielerin auf dem Platz. In der 34. Minute riecht es schon nach Tor, doch ihr Schuss wird von einer Verteidigerin zur Ecke geklärt. Schade, dass der letzte Pass an diesem Abend nie ankommt. Sind die Zuspiele zu ungenau, die Mitspielerinnen nicht gedankenschnell genug oder die Gegnerinnen zu aufmerksam? Es ist wohl ein Mix aus allem.

Schertenleib: «Ich denke, persönlich war es eine gute Leistung» 21.02.2025

3.5 Angriff Iman Beney

Wenn Pia Sundhage über Iman Beney spricht, dann kommt sie jeweils ins Schwärmen. Nach dem Spiel gegen Island wohl eher weniger. Die 18-jährige YB-Spielerin bleibt für einmal blass und wird in der 60. Minute ausgewechselt.

4 Ab 60. Minute für Beney Alayah Pilgrim

In der Nachspielzeit unterbindet sie mit einem Monstertackling einen Konter und sieht dafür völlig zu Recht Gelb – es ist ein taktisches Foul zum richtigen Zeitpunkt. Zuvor hilft sie schon einmal ganz hinten aus. Vor dem gegnerischen Tor kommt auch sie nur zu einer Halbchance, vom Einsatz her ist ihr Auftritt allerdings vorbildlich.

Pilgrim: «In der ersten Halbzeit war es zu einfach für den Gegner» 21.02.2025

– Ab 84. Minute für Crnogorcevic Nadine Riesen

Zu kurz für eine Benotung.

Ab 84. Minute für Vallotto Alena Bienz

Zu kurz für eine Benotung.

Telegramm

Schweiz – Island 0:0

Zürich. 7718 Zuschauer*innen. - SR Adamkova (CZE).

Schweiz: Herzog; Calligaris, Bühler, Stierli; Crnogorcevic (84. Riesen), Ivelj, Wälti, Vallotto (84. Bienz), Maritz; Schertenleib, Beney (60. Pilgrim).

Island: Runarsdottir; Arnardottir (73. Arnadottir), Viggosdottir, Sigurdardottir, Heidarsdottir; Johannsdottir (92. Augustsdottir), Vilhjalmsdottir, Brynjarsdottir (82. Hauksdottir); Eiriksdottir (92. 92. Halldorsdottir), Jonsdottir, Asgeirsdottir (73. Jessen).

Bemerkungen: Schweiz ohne Reuteler (verletzt). Verwarnungen: 25. Stierli. 71. Johannsdottir. 76. Brynjarsdottir. 92. Pilgrim.