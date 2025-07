Hier schiesst Xhemaili die Schweiz in den EM-Viertelfinal 10.07.2025

Wow, war das knapp! Mit einem Tor in der 92. Minute von Riola Xhemaili qualifiziert sich die Nati erstmals in der Geschichte für den EM-Viertelfinal. Das sind die Nati-Noten beim 1:1 gegen Finnland.

5 Tor Livia Peng

In der 21. Minute klärt sie mit den Fäusten, kurz vor der Pause dann mit einer starken Parade. Beim Elfmeter kann sie nichts ausrichten. Tief in der Nachspielzeit noch einmal gefordert, pflückt den Ball souverän runter.

4 Verteidigung Iman Beney

Gute Aktion in der 14. Minute, sie nimmt Fahrt auf, zieht an zwei Spielerinnen vorbei und passt zur Mitte. Defensiv immer mal wieder mit Problemen im Eins-gegen-Eins. Wird nach dem Gegentor ausgewechselt.

3.0 Verteidigung Viola Calligaris

In der 11. Minute steht sie plötzlich frei vor dem gegnerischen Tor, doch sie trifft mit ihrem Seitfallzieher den Ball nicht. In der Defensive grundsolid. Bis zur 77. Minute, wo sie ihre Gegenspielerin umsäbelt und einen Elfmeter verschuldet.

5 Verteidigung Julia Stierli

Stierli hat in den ersten beiden Spielen nicht überzeugt, gegen Finnland macht sie ihren Job in der ersten Halbzeit sehr gut. Auch in der zweiten Hälfte ordentlich. Wird in der 81. Minute ausgewechselt.

4.5 Verteidigung Noelle Maritz

In der 7. Minute ist sie weit vorne anzutreffen und geht gleich in den Abschluss, dieser wird allerdings geblockt. Stark, wie sie in den Zweikämpfen ihren Körper einsetzt.

5 Verteidigung Nadine Riesen

Riesen powert ohne Ende, wird gefoult und foult auch selber. Bei der ersten Chance (7.) hat sie natürlich die Füsse im Spiel, sensationell dann ihr Tackling (42.), mit dem sie in extremis zur Ecke klärt. Bitter, dass sie zur Pause schon raus muss.

5 Mittelfeld Géraldine Reuteler

Rennt viel und schnell, ist überall anzutreffen, bügelt Fehler aus. Allerdings auch mit einigen Unsauberkeiten. Bereits in der 34. Minute wird sie verwarnt und muss aufpassen. Für ihre harte Arbeit belohnt sie sich auch heute mit dem Assist zum 1:1.

4 Mittelfeld Lia Wälti

Der Nati-Kapitänin unterlaufen ungewohnt viele Fehlpässe, sie wird aber auch stark unter Druck gesetzt und muss einiges einstecken. In der 66. Minute geht sie zu Boden, sogleich hallen «Lia Wälti»-Sprechchöre durchs Publikum. Sie beisst abermals auf die Zähne und hilft dem Team lautstark.

4 Mittelfeld Smilla Vallotto

Smilla Vallotto arbeitet viel fürs Team, macht Sprints und stopft Löcher und erobert Bälle. Offensiv sorgt sie kaum für Gefahr, auch nicht mit ihrem Abschluss (63.) aus guter Position oder mit einem Kopfball.

4.5 Sturm Sydney Schertenleib

Gegen Finnland darf sie die Standards treten und sie tut das gut, bringt die Bälle mit Zug herein. Warum sie danach oft nur den kurzen Pass spielt, ist nicht klar. In der 10. Minute geht sie auch mal selbst in den Abschluss und zwingt die Torhüterin zu einer Parade. Arbeitet auch nach hinten mit. In der 71. Minute wird sie ausgewechselt.

3.5 Sturm Svenja Fölmli

In der 14. Minute geht sie akrobatisch mit der Hacke in den Abschluss, verfehlt das Ziel aber knapp. Insgesamt kommt aber zu wenig. Sieht auch Pia Sundhage so und wechselt sie in der Halbzeit aus.

Eingewechselte Spielerinnen

4.5 Ab 46. Minute für Riesen Ana-Maria Crnogorcevic

Kommt für Riesen rein, spielt aber auf der rechten Seite. Ein sicherer Auftritt. Ganz stark, wie sie in der 70. Minute eine Flanke klärt. In der 90. setzt sie einen Kopfball übers Tor.

4.5 Ab 46. Minute für Fölmli Leila Wandeler

Bringt vorne mehr Bewegung rein. In der 65. Minute fasst sie sich ein Herz, doch ihr Schuss segelt deutlich übers Tor. Ein paar Zeigerumdrehungen später schüttelt sie ihre Gegenspielerin ab und flankt scharf zur Mitte, wo Vallotto dann nicht genug Druck hinter den Ball bringt.

– Ab 71. Minute für Schertenleib Alayah Pilgrim

Zu kurz für eine Benotung.

6 Ab 81. Minute für Stierli Riola Xhemaili

Eigentlich zu kurz für eine Benotung. Aber für einmal machen wir eine Ausnahme. Denn wer in der Nachspielzeit die Schweiz so abgeklärt in den Viertelfinal schiesst, der verdient sich die Bestnote!

Ab 81. Minute für Beney Alisha Lehmann

Erster EM-Einsatz, aber zu kurz für eine Benotung.