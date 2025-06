Terchoun schiesst heftig gegen ihren Klub-Präsidenten in Dijon 13.06.2025

Meriame Terchoun spielt seit drei Jahren in Dijon und hegt auch keine Wechselabsichten. Umso erstaunlicher, mit welch markigen Worten die Nati-Spielerin ihren Klub-Präsidenten kritisiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Frauenteam von Dijon hat die beste Saison seiner Vereinsgeschichte gespielt – mittendrin Meriame Terchoun.

Die Schweizer Nati-Spielerin freut sich zwar über den sportlichen Erfolg, ist aber auf Kriegsfuss mit ihrem Vereinspräsidenten.

Ein Klub-Wechsel kommt für sie zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht infrage: «Ich habe mich bewusst dazu entschieden, in diesem Verein dafür zu kämpfen, dass es anders und besser wird.» Mehr anzeigen

Am Freitagnachmittag spricht Meriame Terchoun in Magglingen nicht nur über das bittere EM-Aus ihrer «engen Freundin» Ramona Bachmann, über die bisherige Vorbereitung und den Konkurrenzkampf in der Nati, sondern auch über ihren Verein, mit dem sie eine historisch starke Saison gespielt hat.

Erstmals überhaupt hat das Frauen-Team von Dijon den Playoff-Halbfinal erreicht. Dies ist umso erstaunlicher, da das Team innerhalb des Vereins wenig Wertschätzung erhält. Als im vergangenen Jahr Pierre-Henri Deballon die Nachfolge von Olivier Delcourt an der Spitze des DFCO antritt, wird die Situation für Terchoun und Co. ungemütlich. Denn der neue starke Mann im Verein habe davon gesprochen, dass die Finanzierung der Frauenabteilung nicht gesichert sei, erklärt Terchoun.

UEFA Women's EURO Vom 2. bis 27. Juli findet die Fussballeuropameisterschaft der Frauen in der Schweiz statt. blue Sport begleitet die EM hautnah und bringt dir das Stadion-Feeling direkt nach Hause: Alle Resultate, Live-Spiele, Experten-Analysen, Highlights und Stories rund um Nati! Keystone

«Ich schmunzle, weil ich von Anfang an sicher war, dass das nicht so einfach ist.» Sie hätten sich im Team überlegt, was sie dagegen tun könnten. Schliesslich hätten sie sich entschieden, jeweils eine feministische Fahne mit an die Spiele zu nehmen. «Nach jedem Sieg haben wir die Fahne gezeigt und das hat ihn fast schon genug gestresst. Er hat dann gemerkt, dass er so etwas im Jahr 2025 einfach nicht mehr machen kann und dass der Frauenfussball mit ihm oder ohne ihn bestehen wird.»

Terchoun will im Verein für Veränderungen kämpfen

So ganz angekommen ist die Message beim Präsidenten dann aber wohl doch nicht. Denn zum Halbfinal-Kracher gegen Lyon, Distanz gut 200 Kilometer, reist das Team erst am Spieltag an und reist auch direkt danach wieder ab. «Irgendwann reicht es dann einfach. Ich glaube auf dem Niveau in Frankreich, darfst du gewisse Sachen erwarten. […] Schade, dass ein Präsident das Gefühl hat, dass die paar tausend Euro, die er wahrscheinlich hätte zahlen müssen, nicht gut investiert gewesen wären.»

Ergreift Terchoun jetzt die Flucht? «Wir haben viele junge, talentierte Spielerinnen, die gehen. Das kann ich sehr gut verstehen.» Sie selbst habe noch ein Jahr Vertrag und wolle diesen auch erfüllen. «Ich habe mich bewusst dazu entschieden, in diesem Verein dafür zu kämpfen, dass es anders und besser wird.» Mit einem dicken Grinsen im Gesicht schiebt sie nach: «Mal schauen, wer von uns beiden den längeren Atem hat: Der Präsi oder ich.»

Das sagt Meriame Terchoun zum aufgeblähten Nati-Kader 13.06.2025

Coumba Sow: «Ich will an der EM dabei sein und dafür gebe ich alles» Die langjährige Nationalspielerin Coumba Sow gilt im Hinblick auf die EM-Kader-Nominierung als Wackelkandidatin. Wie geht die 30-Jährige mit dieser Situation um? 13.06.2025

Gehört Alisha Lehmann ins EM-Kader der Schweizer Nati? Im Fussball-Talk Heimspiel diskutieren Ex-Nati-Spielerin Fabienne Humm, die vormalige Nationaltrainerin Inka Grings, sowie Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, über Wackelkandidatin Alisha Lehmann. 12.06.2025

Lia Wälti: Ihre Fussball-Karriere lässt Mädchen träumen Lia Wälti wollte nur spielen - doch als Mädchen im Fussball musste sie kämpfen. Diese Doku zeigt ihren stillen Mut und den Weg bis zum grossen Traum: der Heim-EM in der Schweiz. 13.06.2025

Heimspiel als Podcast