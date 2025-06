Livia Peng will auch an der Heim-EM das Nati-Tor hüten. imago

Nati-Torhüterin Livia Peng verlässt Werder Bremen und schliesst sich dem amtierenden englischen Meister Chelsea an. In London unterschreibt die 23-Jährige einen Vertrag bis 2029 – und will da ihren Titelhunger stillen.

Livia Peng vollzieht den nächsten Karriereschritt. Die 23-jährige Schweizer Torhüterin wechselt von Werder Bremen zum englischen Meister FC Chelsea. Über die Ablösedetails wurde Stillschweigen vereinbart, in London unterschreibt Peng einen Vierjahresvertrag. Bei Chelsea hat Peng auf der Goalieposition allerdings grosse Konkurrenz, auch die englische Nationaltorhüterin Hannah Hampton steht bei den Blues unter Vertrag.

Für Peng geht mit dem Wechsel ein Traum in Erfüllung, wie sie in ihrem ersten Interview beim neuen Verein sagt: «Als ich 10 Jahre alt war, träumte ich davon, für Chelsea zu spielen. Jetzt ist mein Kindheitstraum wahr geworden, es ist so aufregend. Ich bin wirklich glücklich, Teil der Chelsea-Familie zu werden und loszulegen.»

Peng will mit Chelsea Titel gewinnen

In der abgelaufenen Saison konnte der Klub aus London erneut den Meistertitel holen. Chelsea sicherte sich damit den sechsten Titel in Folge und blieb in allen 22 Ligaspielen ungeschlagen – neuer Rekord in England. «Chelsea will Titel gewinnen, und ich auch. Wir passen gut zusammen. Ich bin hungrig darauf, hier Titel zu gewinnen», so Peng.

Paul Green, Leiter des Frauenfussballs bei Chelsea, sagt über die Schweizerin: «Livia ist eine proaktive und athletische Torhüterin, die sich mit dem Ball am Fuss wohlfühlt. Wenn sie nicht im Ballbesitz ist, schützt sie den Raum hinter ihren Verteidigerinnen und ist stark in Eins-gegen-Eins-Situationen. Sie wird unseren bereits talentierten Torhüterinnen weitere Konkurrenz bieten, und wir freuen uns darauf, ihre Entwicklung im Trikot von Chelsea zu verfolgen.»

Wenige Wochen vor Beginn der Heim-EM hat Peng damit ihre Zukunft geklärt. In der Nati kämpft sie noch gegen Elvira Herzog um den Stammplatz im Tor. Peng hatte zuletzt in der Nations League das Vertrauen von Nati-Trainerin Pia Sundhage erhalten, nachdem diese zu Jahresbeginn noch Herzog zur Nummer 1 gemacht hatte.

