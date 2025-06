Sundhage gibt blue Sport eine Kostprobe ihrer Gesangskünste 10.06.2025

Mit Fotos blickt Pia Sundhage (65) zurück. Ein Höhepunkt ist ihre Gesangseinlage mit mit Schwedens Nationalteam 1988. Jetzt zeigt die Nati-Trainerin blue Sport, dass sie es immer noch drauf hat.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport legt Pia Sundhage Fotos aus ihrem Leben vor und lässt die Nati-Trainerin in Erinnerung schwelgen.

Die Schwedin lacht, als sie ein altes Foto von sich und ihren ehemaligen Kolleginnen des schwedischen Nationalteams im Tonstudio sieht.

«Es war so lustig im Studio», sagt Sundhage und gibt blue Sport sogar eine Gesangsprobe. Mehr anzeigen

Vier Meistertitel, zwei Cupsiege in Schweden sowie der EM-Titel 1984 – Pia Sundhage macht sich in ihrer Heimat schon vor ihrer eindrücklichen Trainerkarriere einen Namen. Bis heute ist sie mit 71 Länderspiel-Toren drittbeste Torschützin für Schweden, 1988 wird sie in ihrer Heimat auf einer Briefmarke verewigt.

Sundhage hat aber nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz Auftritte. Gesangseinlagen sind ihr Markenzeichen geworden. So wundert es nicht, dass sie sofort zu singen beginnt, als blue Sport ihr ein Foto aus dem Jahr 1988 vorlegt, in welchem sie mit damaligen schwedischen Kolleginnen aus dem Nationalteam ein Lied singt. «Es war so lustig im Studio», sagt Sundhage. Man merkts.

Wir würden Sundhage gerne nach dem Auftaktspiel gegen Norwegen am 2. Juli so ausgelassen singen hören.

Mehr zu Nati-Trainerin Pia Sundhage

blue Sport lässt Nati-Coach Pia Sundhage in Erinnerungen schwelgen 06.06.2025