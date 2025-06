Nati-Star Ramona Bachmann macht Squats. KEYSTONE

Die Shaqiri-Debatte vom letzten Sommer wiederholt sich! Auch in der Frauen-Nati gibts kurz vor der EM Wirbel um ihre Kreativspielerin. Ramona Bachmann wird vom Staff mangelnde Fitness unterstellt, sie selbst sieht es anders, wie ihr Papi Martin blue Sport erzählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den sechs Pflichtspielen im 2025 stand Nati-Star Ramona Bachmann insgesamt gerade mal 36 Minuten auf dem Platz. Dabei gilt sie als die Unterschiedsspielerin der Schweiz.

Der Grund, weshalb die Stürmerin, die bei Houston in den USA unter Vertrag steht, nicht zum Einsatz komme, sei ihre mangelnde Fitness, sagt Trainerin Pia Sundhage.

Anscheinend sieht Ramona selbst dies anders, wie ihr Vater Martin Bachmann nach dem 0:1 gegen Norwegen zu blue Sport sagt: «Sie denkt, sie sei fit.» Mehr anzeigen

Die Einsatzminuten von Ramona Bachmann in den sechs Länderspielen in diesem Jahr? 36.

Kurz aufgebröselt: Zuletzt null Minuten gegen Frankreich und Norwegen. Null Minuten im Februar gegen Island und Norwegen. Dazwischen im April 11 Minuten in Island und 25 gegen Frankreich.

Nur 36 von möglichen 540 Minuten bisher und bis zum EM-Auftakt am 2. Juli gegen Norwegen ist nur noch ein Test gegen Tschechien geplant.

Bachmann ist nicht irgendwer, Bachmann ist seit Jahren die Unterschiedsspielerin der Schweiz. Die Frau mit hervorragender Technik und Instinkt – eine Ausnahmekönnerin mit feinem Fuss. 153 Länderspiele, 60 Tore und grosses Vorbild seit Jahren. Auch für viele aktuelle Nati-Teamkolleginnen war sie bereits das grosse Vorbild.

Warum bekommt Bachmann keine Spielpraxis?

Droht eine Heim-EM ohne Aushängeschild Bachmann? Oder warum kriegt sie so kurz vor der EM keine Spielpraxis?

Trainerin Pia Sundhage begründet es mit mangelnder Fitness. Sie und ihr Staff hätten es sich zum Ziel gesetzt, Ramona auf den EM-Start hin hundert Prozent fit zu bringen.

Auf Spielminuten setzt man dabei offensichtlich nicht. Als gegen Norwegen ein 0:1-Rückstand wettgemacht werden muss, wechselt Sundhage Offensivspielerin um Offensivspielerin ein. Fölmli, Xhemaili, Lehmann, Pilgrim kommen, Bachmann bleibt draussen.

blue Sport unterhält sich nach dem Schlusspfiff im Tourbillon mit Ramonas Vater Martin Bachmann. Er hoffe darauf, seine Tochter bald im Nati-Dress wieder auf dem Rasen zu sehen, sagt er. Und: «Aber noch mehr wartet natürlich sie selbst darauf. Sie hat das Gefühl, sie wäre fit genug. Aber der Staff sieht das ein wenig anders und darauf können wir keinen Einfluss nehmen.»

Scheint so, als hat die Frauen-Nati ein Jahr nach den Männern auch eine Fitnessdebatte um ihre Kreativspielerin. Im letzten Sommer zweifelte Murat Yakin vor und während der EM in Deutschland am Fitnesszustand von Xherdan Shaqiri, setzte ihn mehrheitlich auf die Bank.

Shaq war mässig erfreut über die Debatte und ist daraufhin von der Nati zurückgetreten.

So weit dürfte es bei den Frauen nicht kommen. Der Masterplan des Nati-Staffs sieht vor, dass Bachmann Anfang Juli auch in ihren Augen topfit ist. Dann muss man einfach hoffen, dass sie auf Anhieb mit Shootingstar Sydney Schertenleib harmoniert. Noch haben die beiden nicht zusammengespielt.

Sundhage rotiert noch immer fleissig

Auch sonst rotiert Sundhage in der Nati noch fleissig. Teils wegen Verletzungen, teils auch freiwillig. «Man sieht, dass immer wieder in einer anderen Zusammensetzung gespielt wird und die Automatismen noch nicht da sind. Es wird sehr schwierig, auf diese Automatismen auf den Platz zu bringen, wenn man noch nicht genau weiss, welche Spielerinnen auf dem Platz stehen», sagt auch Martin Bachmann.

Dennoch ist er für die EM optimistisch. «Einerseits weil die EM zu Hause stattfindet. Vor einem grossen Publikum, welches die Nati unterstützen wird. Zudem hat die Nati mit Ausnahme der EM in England bisher immer die Qualirunde überstanden. Das stimmt mich zuversichtlich.»