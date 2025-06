Vater Beney: «Iman geht ihren Weg, sie braucht den Papa nur noch selten» Nicolas Beney, der Vater des Nati-Talents Iman Beney, zeigt sich nach dem Spiel gegen Norwegen stolz auf seine Tochter. Bevor die EM richtig losgeht, steht noch ein anderer wichtiger Pflichttermin an. 03.06.2025

Der Papi von Nati-Shooting-Star Iman Beney war einst selbst Profifussballer. Nicolas verrät blue Sport, was ihn trotz der schwachen Resultate für die EM zuversichtlich stimmt und ob er seine Tochter auch als Verteidigerin sieht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kurz vor EM-Kickoff lässt Nati-Trainerin Pia Sundhage Sturmjuwel Iman Beney plötzlich hinten rechts verteidigen. Auf die Frage, ob Beney wieder weiter vorne ran darf, meinte Sundhage: «Ich bin stur.»

blue Sport hat mit Imans Vater Nicolas – einst selbst Profifussballer – nach dem 0:1 gegen Norwegen geredet.

Nicolas Beney, wie stolz bist du, wenn du deiner Tochter im Nati-Dress auf dem Rasen im Tourbillon zusiehst?

Nicolas Beney: Ich denke, es ist schon ein riesiges Privileg, die Nati hier in Sion zu empfangen, in unserem Garten. Ich habe selbst schon hier gespielt und Iman jetzt hier auf dem Platz zu sehen, ist ein super Gefühl. Wir sind auch dankbar, dass sie zurück ist und ihre Leistung bringen kann. Leider ist das Resultat nicht so herausgekommen, wie erhofft.

Iman hat sich kurz vor der WM in Australien einen Kreuzbandriss zugezogen. Leidest du auf der Tribüne mit, wenn sie in einen Zweikampf steigt?

Bei Imans Rückkehr im letzten Sommer, da habe ich schon mitgelitten. Aber sie hat sofort die Zweikämpfe angenommen. Dank ihrer Einstellung und ihrem Einsatz waren die Sorgen schnell weg. Hier in Sion hatte ich nur positive Gefühle. Sie durfte zu Hause spielen, vor Menschen, die Iman schon lange kennen, aus der Schule, vom Fussball, Freunde, Familienmitglieder. Ja, bis auf das Resultat war es ein ganz schöner Tag.

Du warst auch Fussballprofi, standest im Tor. Iman spielte als gelernte Stürmerin auf der rechten Abwehrseite. Ihre Stärken liegen schon in der Offensive, oder?

Als Zwölfjährige hat Iman schon mal auf der rechten Abwehrseite gespielt, aber nur für ein Spiel, dann ist sie im Sturm gelandet. Bis jetzt in der Nati.

Und siehst du sie gerne da?

Sie kann Erfahrungen sammeln. Sie zeigt auch offensiven Power, den sie hat. Ihr Verhalten in der defensiven Phase muss sie noch besser beherrschen, aber sie lernt schnell. Es ist schön, Iman auf dem Platz zu sehen. Ob rechts, links, vorne oder hinten.

Zuletzt gab's ein 0:4 in Frankreich und jetzt das 0:1 gegen Norwegen. Was macht dich optimistisch, dass es an der EM gut kommt?

Ich denke, gegen Norwegen war es schon ganz viel besser als gegen Frankreich. Die Teamleistung, technisch, athletisch. Nach dem frühen Rückstand haben sie gut reagiert. Ich blicke sehr zuversichtlich auf die EM, die Gruppe mit Norwegen, Island und Finnland ist machbar. Wir müssen noch ein paar Dinge verbessern. Dann bin ich überzeugt, dass wir an der EM mit einem Lachen vom Platz gehen.

Iman ist noch sehr jung. Ist sie vor den Länderspielen jeweils nervös? Braucht sie da den Papa manchmal, der sie beruhigt?

(Lacht) Ich denke, dass sie mich braucht. Aber eigentlich braucht sie den Papa nicht mehr. Sie ist sehr ruhig und längst selbstständig. Mit zwölf ist Iman schon von Zuhause weg, mit noch nicht einmal 15 spielte sie bei den Frauen, mit 16 wäre sie an der WM gewesen, hätte sie sich nicht verletzt. Sie weiss, welchen Weg sie gehen will.

Kommt Sie nun nach dem Spiel kurz nach Hause?

Ja. Am Mittwoch um 8 Uhr morgens hat sie eine Abschlussprüfung, deshalb schläft sie heute zuhause. Dann hat sie ihre KV-Ausbildung beendet und kann nur noch an den Fussball denken.