Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Nationalspielerinnen im In- und Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

Der Fokus liegt auf den Schweizerinnen, die sich Chancen ausrechnen dürfen, an der Heim-EM im Sommer dabei zu sein.

🇩🇪 Deutschland

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Frankfurt verliert den Spitzenkampf gegen Bayern München 0:3 und verpasst es, den Kampf um den Meistertitel noch einmal spannend zu machen – der Rückstand auf die Leaderinnen beträgt nun 3 Runden vor Schluss satte 9 Punkte. Reuteler setzt sich in der 57. Minute im Sechzehner gegen ihre Gegenspielerin durch, scheitert dann aber an der stark reagierenden Torhüterin. Zehn Minuten vor Schluss bereitet sie noch eine weitere Frankfurter Topchance vor, ehe sie ausgewechselt wird.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Nadine Riesen, die zuletzt nicht für die Nationalmannschaft aufgeboten wurde, wird in der 78. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

Werder Bremen Livia Peng

Beim 1:0 gegen SGS Essen macht die 23-Jährige ein Top-Spiel und hat damit grossen Anteil am Sieg. Die Goalie-Diskussion in der Nati dürfte nicht abflachen, wenn Peng weiter so stark hält. Schon jetzt ist klar, Werder Bremen wird die Liga irgendwo im Tabellenmittelfeld beenden. Das ganz grosse Highlight steht aber erst noch bevor: Am 1. Mai trifft Peng mit ihrem Team im DFB-Pokal-Final auf Bayern München.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Die 25-Jährige wird in der 77. Minute eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr.

RB Leipzig Elvira Herzog

Nach ihren unglücklichen Auftritten in der Nati, erlebt Herzog gegen Hoffenheim einen weiteren Dämpfer. Gleich fünf Mal muss sie gegen Hoffenheim (2:5-Pleite) den Ball aus dem Netz fischen.

RB Leipzig Lara Marti

Marti steht endlich mal wieder in der Startelf und spielt am linken Flügel durch. Allerdings kann sie bei der 2:5-Pleite wenig Pluspunkte sammeln. In der 76. Minute sieht sie noch Gelb.

RB Leipzig Lydia Andrade

Im Dezember verletzt sich Andrade schwer, nun gibt sie ihr Comeback. Gegen Hoffenheim wird sie in der 74. Minute beim Stand von 1:4 eingewechselt. Trotz der Pleite ist es für sie ein guter Tag und die Hoffnung lebt, dass sie es doch noch schafft, auf den EM-Zug aufzuspringen.

SC Freiburg Julia Stierli

Stierli spielt beim 1:1 gegen das favorisierte Wolfsburg in der Innenverteidigung durch.

SC Freiburg Leela Egli

Die 18-Jährige steht bei Freiburg in der Startelf. In der 54. Minute wird sie beim Stand von 0:0 ausgewechselt.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Auch die 22-jährige Fölmli, die zuletzt gegen Island erstmals seit zwei Jahren wieder in der Nati auflaufen durfte, wird in der 54. Minute ausgewechselt.

1. FC Köln Alena Bienz

Köln trifft am Montag auswärts auf Leverkusen.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Potsdam verliert gegen Jena 0:1, es ist die 18. Niederlage im 19. Spiel. Schmid spielt durch und wird in der Nachspielzeit noch verwarnt. Im Tor steht zum zweiten Mal in Folge Silia Plochinger – die 21-Jährige wechselte im Februar von Rapperswil-Jona zu Turbine Potsdam. Flavia Lüscher kommt beim Bundesliga-Schlusslicht erneut nicht zum Einsatz.

🇮🇹 Italien

AS Roma Alayah Pilgrim

Die AS Roma verliert das Heimspiel gegen Juventus Turin 1:2. Pilgrim steht in der Startelf und wird in der 59. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Eseosa Aigbogun, 99-fache Nationalspielerin, erhält zum vierten Mal in Folge keine Einsatzminuten.

Juventus Turin Viola Calligaris

Bei den Leaderinnen aus Turin sind auch die Schweizerinnen nur Zuschauerinnen. In der Nati spielte Calligaris zuletzt gegen Frankreich durch und kam gegen Island zu einem Teileinsatz, bei Juve kam sie zuletzt am 9. Februar zum Einsatz, allerdings verpasste sie auch mehrere Spiele verletzungsbedingt.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Alisha Lehmann ist bei Turin schon länger nur noch Bankdrückerin oder darf für ein paar Minuten ran. In den letzten vier Spielen erhielt sie keine Einsatzzeit und auch für die Nati wurde sie nicht aufgeboten. Für Schlagzeilen sorgt sie nur neben dem Platz, etwa wenn sie am Strand im Bikini kickt, während die Nati in der Nations League um Punkte kämpft.

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Schertenleib wird bei Barcelona in der 71. Minute beim Stand von 5:0 eingewechselt. Keine fünf Minuten später lanciert sie mit einem Schnittstellenpass Weltfussballerin Bonmati, die den Ball an den Pfosten schiesst. Am Ende gewinnt Barça gegen das im 3. Rang klassierte Atlético Madrid 6:0. Besonders sehenswert sind die ersten beiden Tore, jeweils mit der Hacke erzielt. Barça ist definitiv bereit für das Halbfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Samstag gegen Chelsea.

RCD Espanyol Barcelona Laia Ballesté

Nach ihrem doch eher unglücklichen Nati-Debüt gegen Island wird Ballesté gegen Valencia erst in der 87. Minute eingewechselt. Fünf Minuten später verschuldet eine Teamkollegin einen Elfmeter, den das Heimteam zum 1:1-Endstand verwandelt.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Arsenal Lia Wälti

In England gehen am Wochenende die FA-Cup-Halbfinals über die Bühne – und das ohne Schweizer Beteiligung. Am Dienstag trifft Arsenal in der Liga auf Leicester, vier Tage später, am Ostersamstag, geht es in der Champions League weiter. Dort bittet Arsenal im Halbfinal-Hinspiel Olympique Lyon zum Tanz.

West Ham United Seraina Piubel

Am 19. April ist Manchester United zu Gast.

Tottenham Luana Bühler

Am Ostersonntag empfängt Tottenham Aston Villa.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz steckt mit Aston Villa im Abstiegskampf. Mit einem Sieg gegen Tottenham am Ostersonntag würde sich die Situation etwas entspannen.

🇸🇪 Schweden

Hammarby IF Smilla Vallotto

Vallotto spielt am Montag gegen Rosengard, das wie Hammarby die ersten beiden Spiele der Saison gewinnen konnte.

🇫🇷 Frankreich

Dijon FCO Meriame Terchoun

Terchoun wird bei Dijon eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt und drückt dem Spiel sogleich den Stempel auf. Sie bereitet mehrere Chancen vor und liefert auch die Vorlage zum 1:0-Siegtreffer in der 5. Minute der Nachspielzeit.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Am Dienstag trifft Xhemaili mit PSV im Cup-Halbfinal auf Feyenoord Rotterdam.

🇺🇲 USA

Houston Dash Ramona Bachmann

Bachmann, die aktuell nicht in Top-Form ist, wird gegen Angel City in der 84. Minute beim Stand von 1:2 eingewechselt, kurz danach schlägt es hinten ein. Die 34-Jährige trifft beim Gegentreffer allerdings keine Schuld.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Die 34-Jährige wird bei der 0:1-Pleite gegen Orlando Pride in der 87. Minute eingewechselt. Ihr Team schnuppert zwar noch am Ausgleich, steht am Ende aber mit leeren Händen da.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Inauen wird bei Valerenga in der 66. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt, 20 Minuten später steht es 2:2. In der 90. Minute trifft die norwegische Nationalspielerin Karina Saevik noch zum 3:2 und so darf Inauen gegen ihre Ex-Kolleginnen doch noch jubeln. Inauen wartet noch immer auf ihr Nati-Debüt, in den letzten vier Spielen sass sie auf der Bank.

🇨🇭Schweiz

BSC YB Iman Beney

YB feiert im Playoff-Viertelfinal einen 2:1-Hinspielsieg in Luzern. Beney spielt bei den spielentscheidenden Szenen nur eine Nebenrolle.

BSC YB Naomi Luyet

Am 23. November bestritt Luyet ihr letztes Spiel, seither fällt sie aus. YB hält sich seit Monaten bedeckt und will auch auf Nachfrage nicht kommunizieren, um was für eine Verletzung es sich genau handelt.

BSC YB Stephanie Waeber

Die 24-Jährige bereitet das 1:0 mit einem sehenswerten Schnittstellenpass vor. Ihr Eckball steht auch am Ursprung des YB-Siegtreffers.

GC Noemi Ivelj

GC gestaltet das Hinspiel gegen Servette (1:1) ausgeglichen und hat im Rückspiel in Genf noch alle Chancen, den Halbfinal-Einzug zu schaffen. Ivelj spielt bei den Zürcherinnen im Mittelfeld durch. Das Weiterkommen wäre für Ivelj auch deshalb wichtig, weil sonst die Saison bereits endet und sie keine Spielpraxis mehr sammeln kann bis zur EM.

FC Basel Coumba Sow

Basel feiert im Viertelfinal-Hinspiel gegen Aarau einen 2:1-Auswärtssieg. Sow macht ihren Job im Mittelfeld, steht bei den Toren aber nicht im Rampenlicht.

FC Basel Aurélie Csillag

In der 26. Minute wird Aurélie Csillag lanciert, ist deutlich schneller als ihre Gegenspielerin und haut das Leder mit ihrem linken Fuss aus rund 14 Metern zum 1:0 in die Maschen.

FC Basel Lia Kamber

Die 19-Jährige spielt im Basler Mittelfeld ebenfalls über die volle Distanz. Sie sticht dabei nicht aus der Masse heraus.

Servette FC Chênois Féminin Sandrine Mauron

Mauron spielt gegen GC im Mittelfeld durch, fällt aber weder auf noch ab.

FC St.Gallen Nadine Böhi

In der 81. Minute verhindert sie mit einer schönen Parade das 0:3. Am Ende verlieren die FCSG-Frauen dennoch mit 1:3. Bei den Gegentoren kann sie wenig ausrichten.

FC St.Gallen Larina Baumann

Baumann fehlt im Kader der St.Gallerinnen.

FC Zürich Noemi Benz

Vor dem 1:2 nach einer Ecke verliert sie kurz die Orientierung und sieht deshalb unglücklich aus.

FC Zürich Naomi Mégroz

Die 26-Jährige führt die Zürcherinnen als Kapitänin an und macht einen soliden Job in der Abwehr. Nach dem Cup-Sieg ist der FCZ nach dem Hinspiel-Sieg auf Halbfinal-Kurs.

FC Luzern Laura Schneider

Schneider kann bei den Gegentoren (1:2-Niederlage gegen YB) wenig ausrichten.

