Pia Sundhage erzählt: So gab mir Weltstar Marta ein Privatkonzert 11.06.2025

Von 2019 und 2023 ist Pia Sundhage Nationaltrainerin Brasiliens und arbeitet mit der 6-fachen Weltfussballerin Marta zusammen. Die Nati-Trainerin erzählt blue Sport eine besonders schöne Geschichte.

Marta gehört zu den ganz grossen Figuren des Fussballs. Sechsmal wird die Brasilianerin zur Weltfussballerin des Jahres ausgezeichnet und erzielt für ihr Heimatland in über 200 Länderspielen 126 Tore – und bringt so zeitweise auch Pia Sundhage zum Jubeln.

Denn Sundhage ist zwischen 2019 und 2023 Brasiliens Nationaltrainerin und kommt ins Schwärmen, als sie zurück an die gemeinsamen Zeiten mit der Ausnahmekönnerin denkt. «Eine fantastische Spielerin», sagt die Nati-Trainerin im Gespräch mit blue Sport und erinnert sich besonders gut an eine Geschichte an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio.

«Ich erinnere mich gut an eine Situation. Wir waren unterwegs zu den Interviews», erzählt Sundhage. «Die Busfahrt dauerte eine Stunde. Marta hat während der ganzen Fahrt brasilianische Lieder gespielt. Im Bus waren nur sie, der Verbandspräsident und ich.»

Sundhage geniesst das spontane Privatkonzert in vollen Zügen. «Ich habe mich bei ihr bedankt», sagt die Schwedin und unterstreicht: «Es war einer meiner besten Momente: Einfach Marta beim Singen und Spielen brasilianischer Lieder zuzuhören.»

