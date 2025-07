Prinz William und seine Tochter feiern EM-Titel – spanische Prinzessinnen auch im Joggeli

Prince William gratuliert Michelle Agyemang zum EM-Titel. Keystone

Europas Thronfolger beehrten den St. Jakob-Park. Den EM-Final in Basel liessen sich Prinz William samt Tochter Charlotte und die beiden spanischen Prinzessinnen Leonor und Sofia nicht entgehen.

Prinzessin Sofia und Prinzessin Leonor drückten Spanien die Daumen, UEFA-Präsident Aleksander Ceferin war offiziell neutral, Prinz William mit Tochter Chalotte unterstütze England (v.l.n.r.) IMAGO/NurPhoto

In Spanien sind die Frauen die nächsten in der Thronfolge. Eines Tages wird Prinzessin Leonor an der Spitze stehen – und wäre das erste weibliche Staatsoberhaupt seit 1868. Die 19-Jährige absolviert eine militärische Ausbildung: erst im Heer, derzeit bei der Marine und bald bei der Luftwaffe. Das ist üblich, weil der König oder die Königin das Oberkommando des Militärs innehat.

Prinzessin Leonor und Schwester Infantin Sofia erreichen den St. Jakob-Park 27.07.2025

Einen Einblick, wie es sich als Repräsentantin eines Landes lebt, erlebte die Thronfolgerin am Sonntag. Zusammen mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Sofia verfolgte sie im St. Jakob-Park das Finale der Fussball-Europameisterschaft der Frauen.

Ebenfalls in Basel ist UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der erstmals am Turnier seine Aufwartung macht. Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat in der Schweiz ist Prinz William. Der britische Thronfolger und Fussballfan hatte bereits in der Gruppenphase den spektakulären Vorrundensieg der Engländerinnen gegen die Niederlande (4:0) in Zürich miterlebt. William ist auch Präsident des englischen Fussballverbandes.