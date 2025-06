Ramona Bachmann fehlt der Schweizer Nati aufgrund eines Kreuzbandrisses bei der Heim-EM. KEYSTONE

Nati-Spielerin Ramona Bachmann spricht erstmals öffentlich über psychische Probleme. Lange behält es Bachmann für sich, ehe ihr Papa Martin einen Stein ins Rollen bringt.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Ramona Bachmann litt unter generalisierter Angststörung und Panikstörung. Ein Jahr lang hält sich Bachmann bedeckt, erzählte niemandem davon.

Im vergangenen Herbst kommunizierte Bachmann in ihrem Umfeld, was in ihr abgeht. Vater Martin Bachmann rät ihr zu professioneller Hilfe.

Der Aufenthalt in der Privatklinik Meiringen trägt seine Früchte, bringt Farbe in ihr Leben zurück. Bachmann: «Es ist so wichtig, sich zu öffnen. Man kann sich das Leben retten, wenn man darüber spricht. Zeigen, dass es einem nicht gut geht, ist Stärke.» Mehr anzeigen

Ramona Bachmann reisst sich Mitte Juni das Kreuzband und fällt für die Heim-EM aus. «Ich bin am Boden zerstört», teilt die Fussballerin daraufhin mit.

Schwierige Zeiten machte sie auch vor der Verletzung durch. Bei «SRF» spricht Bachmann über psychische Probleme, die sie begleiteten. Leere, Panik- und Angstattacken.

Ein Jahr lang schweigt Bachmann, behält ihre Probleme für sich. Im vergangenen Herbst fällt das Kartenhaus schliesslich zusammen. Bachmann rückt in die Nati ein. «Alles hat mir Angst gemacht. Ich kam nicht zur Ruhe. Ich rückte so in die Nati ein und tat so, als wäre alles ok.»

In Bachmann brodelt es. Als ihr die Teammanagerin die Hotelkarte in die Hand drückt und anfügt «du bist im 6. Stock», macht sich Panik in der Luzernerin breit. «Ich dachte: ‹Oh, mein Gott – hoffentlich lässt sich das Fenster nicht öffnen›.» Bachmann hat nicht vor, sich etwas anzutun. «Aber ich hatte Angst, dass ich die Kontrolle verlieren und etwas unbewusst machen könnte.»

Terchoun und Sow geben Bachmann Sicherheit – Papa rät zu professioneller Hilfe

Nach dem ersten Gang ins Zimmer stellt Bachmann fest: Das Fenster lässt sich nicht öffnen. Trotzdem weiht sie ihre beste Freundin und Nati-Kollegin Meriam Terchoun ein. Terchoun holt Coumba Sow mit ins Boot, gemeinsam schlafen sie mit Bachmann in einem Zimmer. «Das gab ihr Sicherheit – bei uns zu sein», sagt Terchoun.

Der Erste, der Bachmann zu professioneller Hilfe rät, ist Papa Martin. Erst stösst er auf Widerstand, danach willigt Tochter Ramona ein. «Zum Glück habe ich eingesehen, dass ich Hilfe brauche und es alleine nicht mehr geht», so Bachmann. «Ich ging durch die Hölle, mir ging es gar nicht gut.»

Kunsttherapie bringt Farbe zurück

Schliesslich ist sie in der Privatklinik in Meiringen unter professioneller Obhut. Die Diagnose: Generalisierte Angst- und Panikstörung. «Ich wusste nicht, was mit mir los war. In diesem Moment habe ich nicht daran geglaubt, dass es mir wieder besser gehen wird.»

Der Aufenthalt in der Klinik zeigt Wirkung. In der Kunsttherapie blüht Bachmann auf. «Man fängt einfach mal an, zu malen und geht tief in sich rein. Schlussendlich entsteht ein Bild.» Sie bringe Empfindungen, Gefühle und Emotionen in die 3D-Welt. Ihre Bilder haben eine Konstante: Ein sichtbarer Weg – «meistens waren Steine oder Berge auf dem Weg», sinnbildlich für ihre aktuelle Lebensphase – und am Schluss des Weges eine Sonne, etwas Positives.

«Man kann sich das Leben retten, wenn man darüber spricht.» Ramona Bachmann über ihre psychischen Probleme

Während der Therapie stärkt sich in Bachmann das Gefühl, dass sie die Phase überstehen wird – und das tut sie. Sie verlässt sieben Wochen nach ihrer Ankunft die Privatklinik.

Bachmann zeigt Verwundbarkeit und spricht in der Öffentlichkeit über ihre Leidenszeit. «Es ist so wichtig, sich zu öffnen. Man kann sich das Leben retten, wenn man darüber spricht. Zeigen, dass es einem nicht gut geht, ist Stärke.»

