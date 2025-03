Ramona Bachmann und Charlotte Baret werden demnächst Eltern. Nun ist auch klar, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen ist. Für die Verkündung des Geschlechts hat sich Bachmann etwas einfallen lassen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ramona Bachmann hat wenige Wochen vor der Geburt das Geschlecht ihres Kindes mit Ehefrau Charlotte Baret verkündet.

Die Nati-Spielerin trat in einen Ball und blaue Farbe erschien. Es wird ein Junge.

Klar ist: Das Baby wird nicht in den USA – am gemeinsamen Wohnort von Bachmann und Baret – zur Welt kommen. Mehr anzeigen

Ramona Bachmann und ihre Ehefrau Charlotte Baret verkündeten im November Baby-News. Damals war Baret im vierten Monat schwanger. Will heissen: Das Kind wird Mitte April, anfangs Mai zur Welt kommen.

Wenige Wochen vor dem Geburtstermin lüftet Bachmann in den sozialen Medien das Geheimnis des Geschlechts. Die Nati-Spielerin hält einen Ball in den Händen und macht sich dran, diesen zu kicken. Kommt blaues Farbpulver heraus, wird es ein Junge, bei rosarot ein Mädchen.

Der Ball zerspringt und Bachmann wird in Blau umhüllt. Ihre Mitspielerinnen feiern den Moment vor Ort mit. «Und es ist ein ...», schreibt Bachmann unter einen Beitrag auf Instagram, gefolgt von einem Babyjungen-Emoji.

Bachmann und Baret sind seit Sommer 2023 verheiratet. Die Schweizerin spielt bei Houston Dash Fussball. Wie der «Blick» schreibt, wird der Junge nicht an ihrem gemeinsamen Wohnort in den USA zur Welt kommen. «Der Staat Texas schützt die Rechte der Frauen und der Babys nicht, wenn mit der Schwangerschaft etwas nicht stimmt», schrieb Baret in einer Instagram-Story. Ein weiterer Grund: Das Kind erhält im Falle einer Geburt in den USA automatisch die amerikanische Staatsbürgerschaft und müsste für die Staaten lebenslang Steuern zahlen – auch wenn es nicht mehr dort leben sollte.

Wo das Kind zur Welt kommen soll, kann nur gemutmasst werden. Baret ist Französin und weilte gemäss «Blick» (Stand Mitte März) in Paris.

