Die Schweizer Frauen-Nati scheint eines ihrer Aushängeschilder für die Heim-EM zu verlieren. Die 34-jährige Ramona Bachmann dürfte die Europameisterschaft mit einer schweren Knieverletzung verpassen.

Wie der «Blick» berichtet, fällt Ramona Bachmann für die Heim-Europameisterschaft aus. Die 34-Jährige hat sich im Schweizer Camp in Magglingen am Mittwoch im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen. Die Teilnahme an der am 2. Juli beginnenden Heim-EM dürfte damit ausgeschlossen sein. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus. Laut Informationen von blue Sport ist Bachmann an diesem Donnerstagmorgen auf dem Weg ins MRI nach Bern, um Klarheit zu schaffen. Der Verdacht lautet Kreuzbandriss.

Mit dem Ausfall von Bachmann würde die Schweiz viel Erfahrung verlieren. Die Luzernerin hat in 153 Länderspielen 60 Tore erzielt und nahm an allen bisherigen vier Endrunden der Nati teil.

Zu reden gab zuletzt der Fitnesszustand von Bachmann. Während Nati-Trainerin Pia Sundhage sagte, dass Bachmann noch nicht fit sei, widersprach die 34-Jährige. Zuletzt hat sich Bachmann in Zürich noch einem medizinischen Test unterzogen. blue Sport hat erfahren, dass ihr Körper dabei so reagierte, als wäre sie übertrainiert.

