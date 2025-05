Ramona Bachmann (links) ist erstmals Mutter geworden. Bild: Keystone

Nati-Star Ramona Bachmann und ihre Ehefrau Charlotte Baret sind erstmals Eltern geworden. Am Donnerstag erblickte Sohnemann Luan Maël das Licht der Welt.

Ramona Bachmann und Charlotte Baret im Baby-Glück! Am Freitag verkündet der Nati-Star auf Instagram die Geburt ihres Sohnes: «Wir haben gerade unser kleines Wunder kennengelernt. Willkommen auf der Welt, kleiner Junge, Luan Maël – geboren am 8.5.2025 um 10:23 Uhr.»

Für Bachmann und Ehefrau Baret ist es das erste gemeinsame Kind. «Unsere Herzen sind übervoll, unsere Familie ist komplett und jeder Moment fühlt sich bereits wie pure Magie an», schwärmt Bachmann in den sozialen Netzwerken und fügt an: «Das Leben mit dir beginnt jetzt, süsser Junge. Wir lieben dich mehr, als Worte je sagen könnten.»

Bachmann weilt schon seit Ende April in Paris und hält sich dort bei ihrem Ex-Klub Paris Saint-Germain fit. Bei Houston kam sie in dieser Saison erst zu zwei Kurzeinsätzen.

Im Juli steht mit der Nati die Heim-EM an. In Vergangenheit hat Bachmann bereits verraten, dass sie den Nachwuchs im EM-Camp gerne dabei haben würde. «Das ist mein Wunsch», so die 34-Jährige. «Ich glaube, es wäre sicher etwas, das im Team auch etwas auslösen und vielleicht sogar unser Glücksbringer werden kann.»

