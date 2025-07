Neuer Zuschauer-Rekord an einer Frauen-EM. KEYSTONE

Die Turnierveranstalter freuen sich über volle Stadien und Rekorde am Bildschirm. Laut UEFA haben vor dem Final insgesamt mehr als 400 Millionen Menschen die Spiele am Bildschirm verfolgt, 657'291 Fans waren live an den Spielen.

29 der insgesamt 31 Spiele waren ausverkauft, teilte die UEFA mit. Die gezählten 657'291 Besucherinnen und Besucher stellen eine Bestmarke für ein EM-Turnier der Frauen dar. In Basel verfolgten im – logischerweise ausverkauften – St. Jakob-Park über 34'000 Fans den spannenden Final, bei welchem die Engländerinnen im Elfer-Krimi die favorisierten Spanierinnen besiegten.

Das Turnier übertrifft damit auch die EM 2022 in England, bei der unter anderem im Old Trafford von Manchester sowie im Wembley-Stadion von London gespielt wurde. Damals hatten 574'875 Fans die Spiele besucht. Von einem «wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Frauenfussballs» sprach UEFA-Präsident Aleksander Čeferin. «Doch dies ist erst der Anfang.»

Čeferin selbst war ebenfalls beim Endspiel vor Ort. Auch einige Royals beehrten das Joggeli. Prinz William kam mit Tochter Charlotte, auch La Furia Roja hatten mit den beiden spanischen Prinzessinnen Leonor und Sofia adligen Support.

Mehr TV-Zuschauer als bei den Männern

Rund 35 Prozent der Tickets seien von Fans ausserhalb der Schweiz gekauft worden, meldet die UEFA. Unter den Ticketinhabern seien über 160 Nationalitäten vertreten. 95'000 Fans hätten sich vor Ort an Fanmärschen beteiligt, eine Million Menschen die Fanzonen besucht. Die hohen Erwartungen an das Turnier seien übertroffen worden, sagte UEFA-Frauenfussball-Direktorin Nadine Kessler.

Die Europameisterschaft der Fussballerinnen hat auch viele Zuschauer*innen vor den Fernseher gelockt. Vor dem Finale ging die UEFA von einer Live-Zuschauerzahl von mehr als 400 Millionen Menschen aus. Für das Endspiel erwartete der Verband ein weltweites Publikum von über 45 Millionen.

Was die TV-Zahlen in der Schweiz betrifft, so informierte SRF am Montag, dass während des Penaltyschiessens des Finalspiels zwischen England und Spanien in der Spitze bis zu 1,36 Millionen Menschen live zuschauten. Dies entspreche einem Marktanteil von 63,2 Prozent.

Damit sei zum Abschluss des Turniers in der Schweiz der bisherige Topwert aus dem Viertelfinal Schweiz-Spanien pulverisiert worden. Das Spiel am Freitag, 18. Juli 2025, hatte einen Höchstwert von 956’000 Personen erzielt.

Zum Vergleich: Der Final der UEFA EURO 2024 der Männer zwischen England und Spanien (1:2) im vergangenen Jahr erreichte 1,26 Millionen Personen in der Spitze – die Partie war jedoch nach 90 Minuten zu Ende.

«Bis zu 1,36 Millionen Menschen vor den Bildschirmen – das ist der perfekte, ja grandiose Abschluss eines fantastischen Fussballturniers in der Schweiz.», so Roland Mägerle, Leiter SRF Sport.

