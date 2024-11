Reuteler glänzt mit Doppelpack ++ Lehmann herzt ihren grössten Fan ++ Peng unüberwindbar

Géraldine Reuteler trifft am Wochenende doppelt. Imago

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Profi-Fussballerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

AS Roma Alayah Pilgrim

Double-Sieger AS Rom, aktuell Tabellendritter, schlägt das im 2. Rang klassierte Fiorentina im Top-Duell der Runde 1:0 und verkürzt den Rückstand auf das dem Team aus Florenz auf drei Punkte. Die 21-Jährige sucht man auf dem Matchblatt allerdings vergebens.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Aigbogun, die vor einer Woche ihr Comeback nach monatelanger Verletzungspause gab, wird gegen Fiorentina in der 86. Minute eingewechselt. In kleinen Schritten kämpft sich die 31-Jährige zurück.

Juventus Turin Viola Calligaris

Juventus Turin feiert in der 9. Runde den 8. Sieg. Calligaris, beim Leader normalerweise in der Startelf gesetzt, sitzt beim 3:0-Sieg gegen AC Milan auf der Bank.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Alisha Lehmann wird gegen Milan in der 73. Minute für die italienische Nationalspielerin Sofia Cantore eingewechselt, die zuvor zum 3:0-Endstand trifft. Nach dem Spiel herzt sie ihren Lieblingsfan Joshua Conyers, der schon früher in England immer wieder Spiele von Lehmann vor Ort verfolgte, sich Umarmungen abholte und Bilder davon in den sozialen Medien teilte. Der junge Bursche sitzt im Rollstuhl und hat längst einen Platz im Herzen der Schweizer Nationalspielerin erobert. Nun kommt es in Turin zum Wiedersehen, was auch Lehmann sehr zu freuen scheint. Auch sie teilt Bilder des Treffens auf ihren Social-Media-Kanälen und punktet damit bei ihren Fans.

Arsenal Lia Wälti

Nati-Kapitänin Lia Wälti feiert mit Arsenal einen diskussionslosen 5:0-Sieg gegen Brighton & Hove Albion (Highlights im Video). Auch wenn sie weder einen Assist noch ein Tor beisteuert, erledigt sie ihren Job souverän. Die 31-Jährige ist der Ruhepol im Zentrum und ermöglicht es ihren Teamkolleginnen zu glänzen.

West Ham United Seraina Piubel

Piubel, zuletzt nicht für die Nati aufgeboten, hat sich bei West Ham inzwischen einen Stammplatz erkämpft. Beim 1:0-Sieg gegen Leicester City spielt sie als Stürmerin durch. Beim einzigen Treffer der Partie hat sie die Füsse nicht im Spiel.

Tottenham Luana Bühler

Gegen Manchester City versucht Tottenham das eigene Tor mit einer defensiven Ausrichtung zu verbarrikadieren. Der Plan geht nicht auf, die Spurs gehen mit 0:4 unter. Von Bühler, die in der Fünferkette durchspielt, hat man schon deutlich bessere Auftritte gesehen. Matchwinnerin ist die Jamaikanerin Khadija Shaw, die das erste ihrer drei Tore schon in der 1. Minute erzielt.

Aston Villa Noelle Maritz

Beim 0:0 gegen Manchester United sitzt Maritz zum zweiten Mal in Folge über die volle Distanz auf der Ersatzbank. Vor der Länderspielpause war die 120-fache Nationalspielerin noch unumstrittene Stammkraft. Bleibt zu hoffen, dass die 28-Jährige im Verein bald wieder regelmässig auf dem Platz steht.

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Eintracht Frankfurt überrollt den 1. FC Köln und feiert einen Kantersieg. Reuteler trifft zum 3:0 und setzt mit dem sehenswerten Treffer zum 8:0 den Schlusspunkt. Eintracht Frankfurt hat nach 9 Runden 2 Punkte Rückstand auf Leader Wolfsburg und steht dank des besseren Torverhältnisses vor Bayern München auf Platz 2. Im Insta-Video unten siehst du alle Tore im Schnelldurchlauf.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Riesen wird beim Gala-Sieg in der 70. Minute beim Stand von 6:0 eingewechselt.

Werder Bremen Livia Peng

Die 22-Jährige feiert mit ihrem Team den dritten 1:0-Sieg in Folge. Und Peng hat mit ihrer starken Parade in der 60. Minute grossen Anteil am Erfolg gegen Carl Zeiss Jena. Kürzlich sagte die ehemalige Nati-Torhüterin Kathrin Lehmann im «Blick Kick», dass sie in der Nati auf Peng setzen würde, die aktuell hinter Herzog die Nummer 2 ist. Und Peng betreibt gerade mächtig Werbung in eigener Sache. In neun Bundesliga-Spielen hat sie nur elf Gegentore kassiert, vier davon bei der Pleite gegen Bayern München. Bei ihrem bislang einzigen Nati-Einsatz in dieser Saison blieb sie ebenfalls ohne Gegentor (3:0-Sieg am 16. Juli gegen Aserbaidschan in der EM-Quali). Erhält Peng beim nächsten Zusammenzug wieder einmal eine Chance, sich in einem Spiel zu präsentieren?

Werder Bremen Amira Arfaoui

Die 25-Jährige ist in der Nati bislang keine feste Grösse. Mal ist sie dabei, mal findet man ihren Namen lediglich auf der Pikettliste. Beim Sieg von Werder Bremen steht sie in der Startelf und wird in der Pause nach durchzogener Leistung beim Stand von 1:0 ausgewechselt.

RB Leipzig Elvira Herzog

RB Leipzig spielt am Montag (18 Uhr) auswärts gegen den SGS Essen. Wird Leipzig der Favoritenrolle gerecht und fährt drei Punkte ein, so bleiben sie an den Top-Teams dran. Herzog liefert sich immer auch ein Fernduell mit Peng. Und da sieht es eigentlich nicht so gut aus, hat sie in den ersten acht Spielen doch schon 17 Gegentreffer zugelassen und damit sechs mehr als Nati-Konkurrentin Peng – und das bei einem Spiel weniger.

RB Leipzig Lara Marti

Marti steht am Montag im Einsatz.

RB Leipzig Lydia Andrade

Andrade steht am Montag im Einsatz.

SC Freiburg Julia Stierli

Freiburg holt gegen Bayern München vor 7715 Zuschauenden einen Punkt. Stierli spielt beim 2:2 in der Innenverteidigung durch. Bitter für Freiburg, den Ausgleichstreffer erzielt Bayerns 24-jährige Polin Weronika Zawistowska, in der ersten Minute der Nachspielzeit, keine zehn Minuten nach ihrer Einwechslung.

SC Freiburg Leela Egli

Die 17-jährige Leela Egli wird in der 73. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Die junge Stürmerin wartet in dieser Saison aber weiter auf ihren ersten Skorerpunkt.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Die 22-Jährige verfügt über grosses Potential, wurde in jungen Jahren aber schon zwei Mal aufgrund eines Kreuzbandrisses ausgebremst. Den zweiten hat sie sich vor ziemlich genau einem Jahr zugezogen. Noch besteht die Hoffnung, dass sie im kommenden Sommer in Top-Form bei der Heim-EM aufläuft – es wäre ihr zu gönnen.

1. FC Köln Alena Bienz

Die 21-jährige Mittelfeldspielerin wird gegen Frankfurt in der 49. Minute eingewechselt, da steht es bereits 0:3. Am Ende gibt es eine 0:8-Abreibung.

Olympique Lyon Leila Wandeler

Die 18-Jährige steht bei Lyon unter Vertrag, einem der besten Vereine der Welt. Dort soll sie in der 2. Mannschaft zu einer Spielerin geformt werden, die später bei den Profis auflaufen kann. Im Juli wurde sie für die Nati aufgeboten, musste das Camp aber aufgrund von Hüftproblemen verlassen. In dieser Saison hat sie deshalb noch keine Spiele bestreiten können.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Die 19-jährige Mia Schmid ist bei Turbine Potsdam gesetzt, zahlt aber noch viel Lehrgeld. Gegen Leverkusen setzt es eine 0:3-Niederlage ab. Nach neun Runden ist das Aufsteiger-Team mit einem Punkt auf dem Konto Tabellenletzter. Der einstige Vorzeigeklub hat in der höchsten Liga noch kein Tor erzielt und schon 28 kassiert. Schmid, die auch den italienischen Pass besitzt, wechselte im Juli 2023 von GC Richtung Deutschland und hatte als Stammspielerin in der Abwehr ihren Anteil am Aufstieg.

Turbine Potsdam Flavia Lüscher

Zu Beginn der Saison nur zweite Wahl, steht Lüscher zum dritten Mal in Folge in der Startelf. Gegen Leverkusen wird die 21-Jährige, die im Januar 2024 vom FC Basel zu Turbine Potsdam wechselte, bereits in der 34. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt.

St. Pölten Ella Touon

Am 14. September stand Touon beim besten Team Österreichs letztmals auf dem Platz. Seither fehlt die 21-Jährige im Aufgebot.

Barcelona Sydney Schertenleib

Barcelona gewinnt den Härtetest auswärts bei Atlético Madrid 3:0 und bleibt damit mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Schertenleib steht eine Woche nach ihrem Debüt in Barcelonas Fanionteam nicht im Aufgebot.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven gewinnt 2:0 gegen ADO Den Haag und grüsst nach 6 Runden von der Tabellenspitze. Xhemaili, die bislang in jedem Spiel in der Startelf stand und vier Skorerpunkte (2 Tore, 2 Assists) beisteuerte, bleibt ohne Torbeteiligung und wird in der 65. Minute beim Stand von 1:0 ausgewechselt.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Vallotto tütet mit Hammarby in der 26. Runde einen 2:0-Sieg gegen Pitea ein und festigt Platz 3, der in der kommenden Saison zur Qualifikation zur Champions League berechtigt. Die 20-Jährige spielt am rechten Flügel durch, steuert aber keinen Skorerpunkt bei. Bislang stand sie in dieser Saison in 19 Ligaspielen auf dem Platz, wobei sie laut «soccerdonna» 12 Skorerpunkte sammelte (4 Tore und 8 Assists).

Dijon FCO Meriame Terchoun

Terchoun wird beim 2:0-Sieg auswärts gegen Nantes in der 87. Minute für die Polin Klaudia Jedlinska eingewechselt, die mit einem Tor und Assist glänzt. Dijon hat nach 7 Runden 14 Punkte auf dem Konto. Während ihr Verein in dieser Saison einen grossen Schritt nach vorne gemacht hat, läuft es Terchoun persönlich nicht so rund. Die 29-Jährige kommt meistens von der Bank und wartet noch auf ihren ersten Skorerpunkt.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Ana-Maria Crnogorcevic hat mit Seattle Reign die Playoffs verpasst. Ihre Saison ist damit bereits zu Ende.

Houston Dash Ramona Bachmann

Ramona Bachmann hat mit Houston Dash die Playoffs verpasst. Ihre Saison ist damit ebenfalls bereits zu Ende.

Northwestern Wildcats Anna Caterina Regazzoni

Die 21-Jährige, die zuletzt im Juli für die Nati aufgeboten wurde, allerdings nicht zum Einsatz kam, ist bei den Northwestern Wildcats Kapitänin. Mit ihren 1,79 Metern gehört die Mittelfeldspielerinnen zu den grössten und bringt damit etwas ganz Spezielles mit. Dennoch würde es überraschen, sollte sie bei den kommenden Länderspielen dabei sein.

Wissenswertes rund um die Heim-EM 2025

