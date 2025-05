Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Nationalspielerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Arsenal Lia Wälti

Am letzten Spieltag gewinnt Arsenal das Duell im Kampf um Platz 2 gegen Manchester United vor 46’603 Zuschauer*innen mit 4:3. Wälti, die letztmals Ende März in der Startelf stand, wird in der 72. Minute beim Stand von 4:2 eingewechselt. Vor der Heim-EM steht nun auch ein anderes grosses Highlight an: Am 24. Mai trifft Arsenal im Champions-League-Final auf Barcelona.

West Ham United Seraina Piubel

West Ham unterliegt Leicester am letzten Spieltag 2:4. Piubel wird rund 20 Minuten vor dem Ende ausgewechselt. Die 24-Jährige blickt auf eine durchzogene Saison zurück, in der sie in wettbewerbsübergreifend 32 Spielen drei Tore erzielt und eines vorbereitet hat.

Tottenham Luana Bühler

Tottenham beendet die Saison nach einer miserablen Rückrunde im zweitletzten Rang. Beim 1:1 gegen Everton fehlt Bühler verletzt. Für die 29-Jährige war es ohnehin eine schwierige Saison, in der sie viel zu oft die Bank drückte.

Aston Villa Noelle Maritz

Aston Villa steckt lange im Abstiegskampf und legt dann eine Serie von fünf Siegen in Folge hin und beendet die Saison tatsächlich noch in der oberen Tabellenhälfte. Mittendrin Noelle Maritz, die bei Aston Villa gesetzt ist, und auch beim 3:1-Sieg gegen Brighton ihre Leistung abruft.

🇩🇪 Deutschland

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

In der 20. Minute markiert Reuteler per Kopf das 1:0. 10 Tore und 6 Assists in 20 Liga-Spielen, so die starke Ausbeute der 26-Jährigen. Zum vierten Mal in Folge qualifiziert sich Frankfurt für das internationale Geschäft.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Nadine Riesen spielte bei Frankfurt meist nur die zweite Geige, gegen Leipzig darf sie erstmals seit dem 9. Februar von Beginn an ran. Sie dankt es mit einer Top-Leistung und bereitet auf dem Weg zum 2:0-Sieg beide Tore perfekt vor. So sieht ein Bewerbungsschreiben an die Nati-Trainerin aus.

Werder Bremen Livia Peng

Am letzten Spieltag verliert Werder Bremen 2:3 gegen Freiburg und beendet die Saison im 7. Rang. Peng trifft bei den Gegentoren keine Schuld. Mit ihren Leistungen in den letzten Wochen hat sie den Druck auf Nati-Stammtorhüterin Elvira Herzog weiter erhöht.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui steht bei Werder in der Startelf und wird in der 78. Minute beim Stand von 2:2 ausgewechselt. Erst danach markiert Freiburg noch das 3:2.

RB Leipzig Elvira Herzog

Leipzig verliert am letzten Spieltag 0:2 gegen Eintracht Frankfurt. Nach einer guten Hinrunde und zwei Siegen aus den ersten drei Rückrundenspielen ging es für Leipzig nur noch bergab. Sieben sieglose Spiele, zuletzt vier Niederlagen. Herzog feierte ihren letzten Sieg am 14. Februar gegen Potsdam, das in der gesamten Saison nur einen Punkt holte. Nun wankt auch ihr Nummer-1-Status in der Nati. Für sie gilt es nun, den Kopf durchzulüften, um dann mit vollen Batterien in die Nati einzurücken.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti hat sich in den letzten Wochen bei Leipzig in der Startelf festgebissen.

RB Leipzig Lydia Andrade

Lydia Andrade wird in der 59. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt und vergibt in der 86. Minute allein vor dem Frankfurter Gehäuse die grösste Möglichkeit zum Anschluss. Die 26-Jährige verlässt Leipzig und richtet sich mit schönen Worten an die Fans. Wo ihre Reise weitergeht, ist noch nicht bekannt.

SC Freiburg Julia Stierli

Stierli steht im letzten Spiel der Saison wieder in der Startelf und macht ihre Sache gut. Ihr erstes Bundesliga-Jahr verlief durchaus erfreulich: Stammspielerin und Platz 5 in der Endabrechnung, das lässt sich sehen.

SC Freiburg Leela Egli

Egli wird in der 64. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Sie bleibt ohne Torbeteiligung.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli zeigt gegen Werder eine starke Leistung, trifft in der 40. Minute aus kurzer Distanz zum 2:1 und bereitet in der 87. Minute den 3:2-Siegtreffer vor.

1. FC Köln Alena Bienz

Alena Bienz schiesst auf dem Weg zum 4:0-Siegen gegen Potsdam in der 23. Minute das 1:0. Auf die neue Saison hin wechselt die 22-Jährige zu Freiburg.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Die 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison bei Potsdam unumstrittene Stammkraft. Allerdings hat sie mit ihrem Team nur einen Punkt geholt und steigt sang- und klanglos ab. Sicherlich gibt es Vereine, die Interesse an einer Verpflichtung haben. Ob das für sie überhaupt eine Option ist, ist nicht bekannt.

🇮🇹 Italien

AS Roma Alayah Pilgrim

Die AS Roma feiert einen 1:0-Sieg gegen Fiorentina und sichert sich am letzten Spieltag das Champions-League-Ticket. Pilgrim steht in der Startelf, kommt aber selbst nicht gefährlich in den Abschluss. In der 61. Minute wird sie ausgewechselt. Ein Highlight steht noch an: Am 17. Mai treffen die Römerinnen im Final der Coppa Italia auf Meister Juventus Turin.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Die 99-fache Nationalspielerin fehlt im Kader der Römerinnen.

Juventus Turin Viola Calligaris

Calligaris sieht die 0:1-Niederlage gegen Vize-Meister Inter Mailand von der Bank aus. Vor der EM steht noch ein Highlight auf Klubebene an, der Coppa-Final am 17. Mai gegen AS Rom.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Alisha Lehmann steht bei Juve nicht im Kader. Auf Instagram richtet sie ein paar Worte an ihr Team, die fast ein wenig nach Abschied klingen. Unter anderem schreibt sie: «Wir haben unglaubliche Spielerinnen und wir spielen immer füreinander. Teil dieser unglaublichen Reise und dieses Teams zu sein, ist einfach ein grossartiges Gefühl, wir sind eins.» Und weiter: «Jetzt konzentrieren wir uns auf das Pokalfinale am kommenden Wochenende, gemeinsam lassen wir Träume wahr werden.»

🇪🇸 Spanien

Barcelona Sydney Schertenleib

Barcelona fertig Betis auswärts mit 9:0 ab und sichert sich am vorletzten Spieltag den Meistertitel. Schertenleib sitzt beim Spektakel-Sieg auf der Ersatzbank. Barça hat noch ein Liga-Spiel, den Champions-League-Final sowie den Cup-Final auf dem Programm.

RCD Espanyol Barcelona Laia Ballesté

Espanyol unterliegt Athletic Bilbao trotz guter Chancen 0:1. Ballesté spielt durch und steht beim Gegentreffer nicht im Fokus.

🇸🇪 Schweden

Hammarby IF Smilla Vallotto

Hammarby geht am siebten Spieltag erstmals als Verlierer-Team vom Platz. Bei der 0:1-Niederlage gegen AIK spielt Vallotto wie sie oft durch.

🇫🇷 Frankreich

Dijon FCO Meriame Terchoun

Im Playoff-Halbfinal gegen Lyon setzt es eine 1:4-Klatsche ab für Dijon. Terchoun wird in der 71. Minute beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Nichtsdestotrotz hat Dijon die Saisonziele mit dem Halbfinal-Einzug bereits übertroffen – und Terchoun konnte einiges dazu beitragen.

🇳🇱 Niederlande

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven verliert den Cupfinal gegen Twente 1:2. In der 74. Minute kommt noch einmal Hoffnung auf, nachdem Jansen auf Vorarbeit von Xhemaili den Anschlusstreffer erzielt. Am Ende bleibt die Enttäuschung über den verpassten Titel.

Xhemaili tankt sich im Mittelfeld durch und lanciert Torschützin Jansen 12.05.2025

🇺🇲 USA

Houston Dash Ramona Bachmann

Ramona Bachmann weilt derweil in Paris und schwebt nach der Geburt von Luan Maël im siebten Himmel. Ohne Bachmann feiert Houston Dash einen 1:0-Sieg gegen Seattle Reign.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic steht bei Seattle in der Startelf und wird rund 20 Minuten vor dem Ende beim Stand von 0:1 ausgewechselt. Vor dem Gegentreffer enteilt ihr die Gegenspielerin, die nach einem Fehler von Crnorgevics Teamkollegin blitzschnell reagiert und schliesslich das Tor vorbereitet. Offensiv tritt die 34-Jährige gegen Houston Dash kaum in Erscheinung.

🇳🇴 Norwegen

Valerenga Naina Inauen

Inauen feiert mit ihrem Team einen souveränen 4:0-Sieg gegen Bodø/Glimt. In der 57. Minute wird sie beim Stand von 2:0 ausgewechselt.

