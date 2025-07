Ex-Nati-Spielerin über Xhemaili: «Sie spielte schon immer wie ein junger Mann» 11.07.2025

Ex-Nati-Spielerin Danique Stein hat Riola Xhemaili schon vor Jahren auf dem Radar gehabt, als sie beim FC Basel Trainerin war. Sie lobt die 22-Jährige im Fussball-Talk Heimspiel in den höchsten Tönen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die eingewechselte Riola Xhemaili schiesst die Schweiz gegen Finnland mit ihrem Treffer in der Nachspielzeit ins EM-Viertelfinale.

Im Fussball-Talk Heimspiel bei der Frauen-Nati erklärt die ehemalige FCB-Trainerin und einstige Nationalspielerin Danique Stein, was die Nati-Heldin auszeichnet. Mehr anzeigen

Gegen Finnland wird Riola Xhemaili in der 81. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt. Ein Tor muss her, ansonsten scheidet die Schweiz in der Gruppenphase aus. Und genau da schlägt Xhemailis grosser Moment: In der Nachspielzeit schiebt sie die Kugel zum 1:1 über die Linie und lässt das Stade de Genève beben. Nach dem Spiel sagt sie cool: «Ich habe schon beim Warm-up gedacht, Pia wechsle mich ein. Ich fühle mich gut und ich wusste, dass ich das Tor machen werde.»

«Es ist wie ein schöner Traum, der in Erfüllung geht.» Denn es sei kein einfaches Jahr gewesen, so Xhemaili. Zwar spielt sie bei PSV Eindhoven gross auf, dennoch wird sie in der Nati oft gar nicht erst aufgeboten oder nur spärlich eingesetzt. Lange ist nicht sicher, ob sie es ins EM-Kader schafft, sie galt bis zuletzt als Wackelkandidatin. Dies, nachdem sie schon überraschend nicht für die WM 2023 aufgeboten wurde. Doch dieses Mal ist auf den Zug aufgesprungen und beweist ihre Klasse.

Xhemaili: «Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht» 10.07.2025

Danique Stein sagt im Fussball-Talk Heimspiel bei der Frauen-Nati, dass das Nicht-Aufgebot für die WM sicher ein «Genickbruch» gewesen sei. «Wenn man so jung ist, dann bricht eine Welt zusammen. Aber ich glaube, das hat sie stärker gemacht, auch wenn man das in dem Moment nicht hören will. Stand heute ist sie wirklich eine Leistungsträgerin. Ich bin sehr begeistert.»

Stein verfolgt Xhemailis Laufbahn schon sehr lange. Und stark war sie auch schon früher. «Sie hat beim FCB gespielt und durfte lange mit den Jungs trainieren. Als ich in der Saison 21/22 Trainerin vom FCB wurde, habe ich mit Riola geschwatzt und gesagt: ‹Hey, du gehörst zu mir ins Kader, ich will dich unbedingt haben.›» Alle auf dem Campus hätten ihr Talent erkannt. «Sie war jung, wild, sehr leichtfüssig und sie hat einfach unglaublich gerne gekickt. So wie ihr Zwillingsbruder auch.» Sie entschied sich dann allerdings für einen Wechsel in die Bundesliga.

«Wenn sie kreativ sein darf, dann ist das ein mega Genuss»

Doch was zeichnet Xhemaili aus? Michael Wegmann, Leiter Sport blue News sagt: «Was mich fasziniert, ist ihr Näschen. Sie läuft dorthin, wo es gefährlich ist, sie wuselt sich durch, ist extrem stark am Ball.» Eine Instinktfussballerin eben, wie es nur wenige gibt. Ihr fehle etwas das Tempo und das sei wohl der Grund, warum sie nicht immer in der Startelf stehe.

Stein stimmt zu und ergänzt: «Ich finde immer, sie spielt wie ein junger Mann, das hat man früher auf dem Campus auch gesagt.» Sie sei eine typische hängende Spitze oder Zehn, die Entscheidendes macht. «Wenn sie diesen Raum hat und kreativ sein darf, dann ist das ein mega Genuss. Aber du musst auch der Typ Trainer sein, der sie einfach machen lässt und ihr vertraut.» Und genau das hat Pia Sundhage am Donnerstag gemacht.

Für Xhemaili ist dieser entscheidende Treffer Balsam für die Seele. Wer so auf Rückschläge und Enttäuschungen reagiert, der hat sich einen solchen Moment mehr als verdient.

