Nach einem Abstecher nach Frankfurt wagt Sandrine Mauron zum zweiten Mal den Schritt ins Ausland. Keystone

Mit Sandrine Mauron wechselt eine weitere Schweizer Nationalspielerin ins Ausland. Nach drei Saisons bei Servette-Chênois zieht es die 28-jährige Mittelfeldspielerin in die USA.

Keystone-SDA SDA

Mauron schliesst sich dem Tampa Bay Sun FC aus der USL Super League an. Die Liga befindet sich erst in ihrer zweiten Saison und steht in direkter Konkurrenz zur etablierten National Women’s Soccer League (NWSL), in der unter anderem Ramona Bachmann (Houston Dash) und Ana-Maria Crnogorcevic (Seattle Reign) spielen.

Mauron gehört zu den sechs Spielerinnen aus der Women’s Super League, die derzeit an der EM teilnehmen. Bisher kam die Romande allerdings nicht über die Rolle der Ersatzspielerin hinaus.