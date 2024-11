0.

Nati im Alarmzustand: Zahlreiche Ausfälle am Freitag

Im zweitletzten Spiel des Jahres fehlen Trainerin Pia Sundhage mehrere Leistungsträgerinnen. Captain Lia Wälti, Luana Bühler, Géraldine Reuteler und Naomi Luyet müssen für die Partien gegen Deutschland und am Dienstag in Sheffield gegen Europameister England passen. Der Einsatz von Ramona Bachmann ist fraglich. Die 33-jährige Stürmerin ist an einer Grippe erkrankt.