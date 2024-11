Die 17-jährige Sydney Schertenleib bei ihrem Debüt im besten Team der Welt, dem FC Barcelona. Bild: Imago

Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Profi-Fussballerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

Barcelona Sydney Schertenleib

Am Samstag wird Sydney Schertenleib beim FC Barcelona, dem besten Verein der Welt, in der 78. Minute für die amtierende Weltmeisterin und zweifache Weltfussballerin (2021 und 2022) Alexis Putellas eingewechselt. Barça siegt gegen Eibar vor 4660 Zuschauer*innen 4:0 und steht nach 8 Runden mit dem Punktemaximum und einem Torverhältnis von 40:5 an der Tabellenspitze. Tore fallen nach Schertenleibs Einwechslung keine mehr, dennoch ist es ein ganz unvergesslicher Tag für die erst 17-jährige Nati-Spielerin.

AS Roma Alayah Pilgrim

Der Motor von Double-Sieger und Champions-League-Teilnehmer AS Roma hat zwischenzeitlich gestockt. Tabellenplatz vier und bereits sieben Punkte Rückstand auf Vize-Meister Juventus Turin sind die Folge. Am Wochenende schiessen sich die Römerinnen den Frust von der Seele. Auf dem Weg zum 5:1-Sieg hämmert die nach einer Stunde eingewechselte Pilgrim den Ball zum 5:0 in die Maschen. Die Nati-Spiele liess sie in Absprache mit dem Verband aus, um sich nach einer Verletzungspause gänzlich zu erholen. Alles richtig gemacht.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Eingewechselt wird auch die 99-fache Nationalspielerin Eseosa Aigbogun. Es ist die emotionale Rückkehr nach einem Kreuzbandriss, der sie seit anfangs Jahr ausser Gefecht setzte. Findet sie in den nächsten Monaten zu alter Form zurück, dürfte sie auch wieder eine Option für die Nati sein. Mit der AS Roma kann sie sich auf höchstem Niveau beweisen, denn die Römerinnen spielen auch in der Champions League und haben in der Gruppenphase die ersten beiden Spiele gewonnen. Unter Pia Sundhage konnte sie sich aufgrund der Verletzung noch nicht präsentieren.

Juventus Turin Viola Calligaris

Nati-Verteidigerin Calligaris ist auch bei Juventus Turin gesetzt. Am Sonntag feiert sie mit ihren Teamkolleginnen einen 3:0-Auswärtssieg gegen Napoli. Juve hat in den ersten acht Runden noch nie verloren (7 Siege, 1 Remis) und führt die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Fiorentina an.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Beim Sieg gegen Napoli darf Lehmann wieder einmal von Beginn an ran, was eher selten der Fall ist. In der 62. Minute macht sie dann aber Platz für die italienische Nationalspielerin Arianna Caruso, die ein paar Minuten später den Elfmeter zum 3:0-Endstand verwandelt. Abseits des Platzes versteht sie es aber wie keine andere, auf sich aufmerksam zu machen, so wie mit ihren Schnappschüssen an Halloween, die über 250'000 Mal geliked wurden.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Beim 4:0-Auswärtssieg gegen Excelsior eröffnet Xhemaili in der 30. Minute das Skore. Dass Eindhoven nach 5 Runden von der Tabellenspitze grüsst, daran hat die vor zwei, drei Jahren als grösstes Talent der Schweiz gehandelte Xhemaili durchaus ihren Anteil, steht sie doch bereits bei zwei Treffern und zwei Assists. Das Wichtigste ist aber ohnehin, dass sie Minuten sammelt, denn fehlende Spielpraxis kostete sie im vergangenen Jahr die WM-Teilnahme. Zwar wurde sie jüngst nicht für die Nati aufgeboten, doch wenn sie so weiter performt, könnte das Ende Monat bereits wieder anders aussehen. Auf dem richtigen Weg ist die 21-Jährige allemal.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Rund um die Länderspiele hat Crnogorcevic auch Zeit gefunden, in ihrer Heimat Thun Kraft zu tanken. Aber nicht genug, um am Wochenende zu glänzen. Nach ihrer langen Rückreise in die USA spielt sie bei der 2:3-Niederlage gegen die Orlando Pirates die letzte halbe Stunde. Auf ihren ersten Treffer für Seattle muss die 34-Jährige weiter warten.

Houston Dash Ramona Bachmann

Ramona Bachmann kommt bei der 2:3-Niederlage gegen Bay FC nicht zum Einsatz – als wäre sie im Flugzeug nicht schon lange genug gesessen, muss sie auch im Verein auf der Bank Platz nehmen.

Arsenal Lia Wälti

Wälti ist bei Arsenal, genauso wie in der Nationalmannschaft, die Schaltzentrale im Mittelfeld. Die 121-fache Nati-Spielerin spielt auswärts gegen Manchester United durch und erledigt ihren Job souverän. Die Partie vor 8348 Zuschauenden endet 1:1. Arsenal ist nach sechs Runden Tabellenfünfter und hinkt damit den eigenen Erwartungen hinterher. In der Champions League haben die Gunners in der Hammer-Gruppe mit Bayern München, Juventus Turin und den Aussenseiterinnen aus Oslo nach zwei Spielen drei Punkte auf dem Konto.

West Ham United Seraina Piubel

Seraina Piubel, die zuletzt im Aufgebot der Nati fehlte, findet sich nach ihrem Wechsel im Sommer vom FCZ zu West Ham United immer besser zurecht. Bei der 1:2-Niederlage gegen Tottenham spielt sie erstmals durch.

Tottenham Luana Bühler

Nach dem Spiel gegen Piubels West Ham United darf Bühler über drei Punkte jubeln. Nachdem sie zuletzt zwei Mal über die volle Distanz spielt, muss sie sich am Wochenende gedulden. Sie wird erst in der 78. Minute eingewechselt, steht aber beim Siegtreffer in der Nachspielzeit auf dem Platz.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz ist eigentlich unumstrittene Stammspielerin bei Aston Villa. Nach zwei Länderspielen in Folge (90 Minuten gegen Australien und 66 gegen Frankreich) sind die Batterien aber vielleicht noch nicht voll aufgetankt und so muss sie von der Bank aus zuschauen, wie ihre Teamkolleginnen gegen Liverpool mit 1:2 verlieren.

RB Leipzig Lydia Andrade

Andrade fehlte bei den letzten Länderspielen, lässt sich davon aber nicht beirren. Am Wochenende wird sie in der 55. Minute für Nati-Spielerin Lara Marti eingewechselt und bringt neuen Schwung ins Spiel. Direkt nach ihrer Einwechslung trifft Leipzig gegen Hoffenheim zum 1:0. Und in der vierten Minute der Nachspielzeit bereitet sie noch das 3:1 vor.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti macht wie bereits erwähnt nach 55 torlosen Minuten Platz für Andrade.

RB Leipzig Elvira Herzog

Herzog ist im Verein, genau wie zuletzt in der Nati, gesetzt. Beim 3:1-Sieg gegen Hoffenheim zeigt sie zwar keine Glanzleistung, das ist aber auch gar nicht nötig.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Die 24-Jährige spielt mit Frankfurt am Montag (18.00 Uhr) auswärts gegen Bayern München. Der Sieger dieser Partie würde die Tabellenspitze übernehmen. Geht die Partie unentschieden aus, hätten Leader Wolfsburg und Bayern München je 19 Punkte auf dem Konto, Frankfurt deren 17 und damit gleich viele wie das aktuell im 3. Rang klassierte Bayer Leverkusen. So spannend wie in diesem Jahr war der Kampf um die Spitzenplätze in der Bundesliga wohl noch nie.

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler spielt wie Riesen bei Frankfurt und ist in dieser Saison richtig stark in Form. In den bislang sieben Partien hat sie drei Treffer erzielt und ebenso viele vorbereitet. Beim 1:1 gegen Australien erzielte sie zudem ihren ersten Treffer für die Nati nach rund zweijähriger Durststrecke.

SC Freiburg Julia Stierli

Bei der 0:3-Niederlage gegen Wolfsburg steht Stierli nicht im Kader. In der Nati sass sie gegen Australien auf der Bank und kam gegen Frankreich zu einem rund 25-minütigen Einsatz.

SC Freiburg Leela Egli

Der 17-Jährigen läuft es noch nicht nach Wunsch. Immerhin darf sie gegen das Top-Team aus Wolfsburg wieder einmal spielen. Vor der schönen Kulisse mit über 5000 Zuschauenden wird sie in der 61. Minute eingewechselt. Da steht es allerdings bereits 3:0 für Wolfsburg und daran ändert sich bis zum Schluss nichts mehr.

Werder Bremen Livia Peng

Livia Peng, in der Nati in der Hierarchie aktuell nur noch die Nummer 2, zeigt beim 1:0-Sieg gegen SGS Essen eine starke Leistung und freut sich tierisch über die drei Punkte.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Beim 4:1-Sieg gegen Växjö DFF wird Vallotto, die zwischen Bank und Startelf pendelt, in der 63. Minute beim Stand von 3:1 eingewechselt. In der Tabelle belegt Hammarby nach 25 Runden Platz 2 hinter dem weit enteilten Tabellenführer FC Rosengard. Die Wahrscheinlichkeit, dass Hammarby auch nächste Saison in der Champions-League-Quali antreten wird, ist sehr gross.

Dijon FCO Meriame Terchoun

Die 29-Jährige kommt gegen AC Le Havre in der 71. Minute ins Spiel, da steht es 4:0 für ihr Team. Am Ende «nur» noch 4:2. Hauptsache die drei Punkte sind im Trockenen. Dijon, das in den letzten Jahren stets gegen den Abstieg spielte, ist richtig stark in die Saison gestartet und grüsst nach sechs Runden von Tabellenplatz 4.

