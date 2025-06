«Hopp Schwiiz» mit Sydney Schertenleib: «Hör uf» In «Hopp Schwiiz», dem EM-Format von blue Sport, beantworten unsere Nati-Spielerinnen Fragen zur Heimat. Mal frech und witzig, mal seriös. 16.06.2025

Sydney Schertenleib spricht über ihre Debüt-Saison bei Barcelona mit Höhen und Tiefen, ein Flammen-Emoji von Lamine Yamal, ihre persönlichen Ziele und jene mit der Nati an der Heim-EM.

Sydney Schertenleib rückte mit Verspätung in die Nati ein. Die ersten beiden Vorbereitungswochen in Magglingen, respektive Nottwil, musste sie nicht mitmachen. Nach dem Double-Gewinn mit Barcelona und dem verlorenen Champions-League-Final am Tag vor dem Start der ersten Trainingswoche, erhielt die 18-Jährige von Pia Sundhage zwei Wochen Erholungszeit verordnet. Für das Nati-Juwel war ein Platz im 23-köpfigen EM-Kader reserviert.

Sydney Schertenleib beantwortet im Klubhaus auf der Sportanlage Spiserwis in Abtwil bei St. Gallen die Fragen der anwesenden Journalisten. Keystone

Sydney Schertenleib, Sie sind am Montag in die Nati eingerückt. Wie waren Ihre Ferien?

Nicht so optimal, ich war zwischendurch noch krank. Aber ich habe Ferien gebraucht und bin zwei Wochen zu Hause geblieben. Ich war am Zürichsee und am Letten, aber verreist bin ich nicht.

Was sind Ihre Erwartungen mit Blick auf die EM?

Sicher die Gruppenphase überstehen. Wenn ich unsere Gegner anschaue, dann ist das möglich. Wir müssen jetzt einfach unsere Stärken auf den Platz bringen und auch mal ein, zwei Tore schiessen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir das Land stolz machen mit unserer Leistung.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass es gut kommt?

Wir haben so viel Potenzial am Ball. Wenn wir das auf den Platz bringen und an der EM umsetzen, dann kommt es gut.

Was verlangt die Trainerin von Ihnen? Oder sagt Pia Sundhage einfach: Sydney, nimm den Ball und kreiere etwas?

Heute musste ich in den ersten fünf Minuten Tiefenläufe machen. Danach hat mir die Assistenztrainerin gesagt: Jetzt bist du befreit vom Knast, jetzt kannst du machen, was du willst. Ich glaube, sie haben schnell gemerkt, dass ich keine Stossstürmerin bin, die an Ort und Stelle bleibt. Sie sagen mir, dass ich offensiv viele Freiheiten habe, aber defensiv muss ich einfach rennen und fürs Team arbeiten.

Drehen wir das Rad ganz weit zurück: Wie kamen Sie mit Fussball in Kontakt?

Mein Papi hat beim FC Wädenswil gespielt und ich ging immer an die Spiele von ihm. Und im Kindergarten habe ich in der Pause mit den Buben gespielt. Ich habe die Blicke der Jungs geliebt, wenn ich sie ausgedribbelt habe. Und das hat mich immer angespornt, weiter zu spielen.

Wie blicken Sie auf ihr erstes Jahr in Barcelona zurück? In welchem Bereich haben Sie am meisten Fortschritte gemacht?

Die ersten zwei Monate waren am schwierigsten. Nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ich kann mich noch gut ans erste Training erinnern. Wir haben mit Läufen begonnen und ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich nicht mithalten kann. […] Im physischen Bereich habe ich sicher Fortschritte gemacht, aber das kommt fast von alleine, wenn du mit Bonmatí oder Putellas trainierst. Manchmal sind die Trainings fast anstrengender als die Spiele, weil wir dort fast immer den Ball haben.

Hatten Sie schon mal das Gefühl, dass alles zu viel wird?

Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause habe ich in der B-Mannschaft gegen Real Madrid katastrophal gespielt, der Trainer hat mich dann in der Pause rausgenommen. Da habe ich gespürt, ich muss nach Hause, ich brauche meine Familie. Das war das erste Mal, dass mein Kopf zerplatzt ist.

Nach Ihrem Tor in der Champions League gegen Wolfsburg wurden sie schon mit Lionel Messi verglichen. Setzt Sie sowas unter Druck?

Tatsächlich bekomme ich das nicht so mit über, weil ich mich etwas von den sozialen Medien distanziere. Was Instagram angeht, da schaue ich die Kommentare nicht wirklich an. Und ich versuche einfach auf dem Boden zu bleiben und weiter hart zu arbeiten.

Sydney Schertenleib erzielt Traumtor in der Champions League 20.03.2025

Lamine Yamal hat einen Instagram-Post von Ihnen mit einer Flamme kommentiert. Was ging Ihnen da durch den Kopf oder haben Sie das auch gar nicht gesehen?

Das habe ich natürlich gesehen, da musst du nicht gross Kommentare anschauen. Aber ich habe ihn schon vorher gekannt, weil ich ihn bei einem Adidas-Shooting kennengelernt habe. Seither supporten wir uns ein wenig.

Werden Sie auf der Strasse inzwischen oft erkannt?

Es gibt schon Leute, die mich erkennen. Aber es ist nicht so, dass ich alle fünf Minuten stehen bleiben muss.

Finden Sie das schön oder eher nervig, wenn sie erkannt werden?

Also eigentlich finde ich es schon eher schön. Es gibt aber auch so Leute, die dir nachrennen, obwohl sie eigentlich wissen, dass du nicht mit ihnen reden willst. Und dann kommen sie immer wieder … Aber das ist eigentlich nur bei Barça der Fall.

Was sind Ihre persönlichen Ziele für die Zukunft?

Mein grösstes Ziel ist es, den Ballon d’Or zu gewinnen, eigentlich seit ich mit Fussballspielen begonnen habe. Aber zuerst mal besser werden und Erfahrungen sammeln. Ich lerne ja von den besten bei Barça, aber auch in der Nati. Ich bin zuversichtlich, dass ich es schaffen kann. Aber ich versuche auch, immer noch am Boden zu bleiben.