Die Schweizer Frauen-Nati hat Grund zum Jubeln. Imago

Die Schweizer Frauen-Nati schlägt Malta beim Eröffnungsspiel in der AIL Arena in Lugano mit 6:1 und sichert sich in der WM-Quali den Gruppensieg. Die Spielerinnen in der Einzelkritik.

4 Livia Peng

Peng bekommt keine Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Beim Gegentor aus grosser Distanz sieht sie auf den ersten Blick unglücklich aus, aber von einem Goaliefehler kann nicht die Rede sein. Da stimmt nach dem Spiel auch Nati-Coach Rafel Navarro zu.

Kailey Willis schiesst das vielleicht schönste Tor in Maltas Fussballgeschichte 05.06.2026

4 Nadine Riesen

Abgesehen von einem Querschläger (21.) grundsolide. Rennt die Linie hoch und runter. Stark, wie sie in der 63. Minute der Gegnerin den Ball abluchst und so eine Top-Chance verhindert.

4 Viola Calligaris

In der 16. Minute steht Calligaris nach einer Standardsituation am zweiten Pfosten und es sieht aus, als würde sie gleich eine Bicicletta machen. Leider tut sie es nicht, es hätte ein weiteres Traumtor werden können. Immerhin holt sie eine Ecke heraus. Defensiv wird sie selten gefordert. Solider Auftritt, viel mehr aber nicht.

4.5 Noelle Maritz

Maritz ist die Ruhe in Person, das zeigt sich auch am Freitagabend. Einmal wird sie von Peng angespielt, obwohl sie eine Gegenspielerin im Nacken hat. Kein Problem, Maritz macht einfach eine Pirouette und das Problem ist gelöst. In der 55. Minute auch mit einer ganz starken Defensivaktion, an einem sonst ziemlich ruhigen Abend.

4 Ana-Maria Crnogorcevic

Die Rekordnationalspielerin macht als Aussenverteidigerin einen ordentlichen Job, bleibt aber alles in allem ziemlich unauffällig. In der 83. Minute macht sie Platz für Ella Touon.

5 Géraldine Reuteler

In der 70. Minute setzt sie zur Grätsche an, nicht um eine Gegenspielerin umzusäbeln, sondern um den Ball an der Torhüterin vorbei in die Maschen zu spedieren. Sackstark. Schön auch ihre Freistoss-Flanke, die Xhemaili direkt abnimmt und zum 3:1 verwandelt.

4.5 Lia Wälti

Dass die Kapitänin in der 67. Minute ausgewechselt wird, hat nichts mit ihrer Leistung zu tun. Navarro meint sogar, es sei vielleicht ihr bestes Länderspiel unter ihm gewesen. Wälti spielt zwar souverän, fällt aber nicht gross auf. Nach ihrer Ecke, die sie mit dem schwächeren linken Fuss tritt, gelangt der Ball, abgelenkt von einer Malteserin, zu Csillag, die zum 4:1 einnickt.

6 Sydney Schertenleib

Mit Barça hat Schertenleib das Quadruple gewonnen, sprich jeden Titel, den es zu gewinnen gibt, zuletzt die Champions League. Im wohl besten Team der Welt muss sie zwar öfter als ihr lieb ist hinten anstehen, in der Nati ist sie aber DIE Attraktion. Mit ihrem Traumtor zum 1:0 (8.) sichert sie sich als erste Torschützin im neuen Stadion einen Eintrag in die Geschichtsbücher. Das 2:1 bereitet sie stark vor. Nach der Pause kehrt Schertenleib aber nicht mehr auf den Platz zurück. Ihre Auswechslung sei eher eine Vorsichtsmassnahme gewesen, meint Navarro. In der ersten Halbzeit musste sie nach einem schmerzahften Rencontre gepflegt werden.

Schertenleib schiesst erstes Tor im neuen Lugano-Stadion – und was für eins!!! 05.06.2026

5 Seraina Piubel

Am 2. Juni feierte Pubel ihren 26. Geburtstag, drei Tage später steht sie erstmals seit über einem Jahr in der Nati-Startelf und zahlt das Vertrauen mit dem Tor zum 2:1 zurück. In der 30. Minute fehlt nur wenig, und sie hätte das Skore auf 3:1 gestellt, doch ihr Dropkick aus sechzehn Metern segelt knapp über den Querbalken. In der 67. Minute wird sie ausgewechselt.

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5 Aurélie Csillag

Csillag hat unglaublich viel Power und ist für die Gegenspielerinnen kaum zu stoppen. In der 40. Minute steigt sie am höchsten und nickt den Ball wuchtig zum 4:1 in die Maschen. In der 53. Minute trifft sie dann ein zweites Mal, doch die Schiedsrichterin pfeift zu früh ab und gibt aufgrund eines Handspiels Elfmeter für die Schweiz. Die Schiedsrichterin habe sich danach auch bei ihr entschuldigt, sagt Csillag in der Mixed Zone. Die Liverpool-Stürmerin ist zwar bis zu ihrer Auswechslung eine Viertelstunde vor Schluss die auffälligste Akteurin auf dem Platz, schlägt aber daraus zu wenig Kapital. Wenn sie noch einen grösseren Killerinstinkt entwickelt, dann wird sie der Nati in Zukunft aber mit Sicherheit noch viele schöne Momente bescheren.

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5 Riola Xhemaili

Herrlich, wie sie die Flanke von Reuteler direkt abnimmt und zum 3:1 trifft und später auch noch das 6:1 nachlegt. Das zwischenzeitliche 1:1 fällt aber nach einem Fehlpass von Xhemaili und sie verschiesst auch einen Elfmeter. Ein guter Auftritt mit Schönheitsflecken. Wobei sie nach dem Spiel mit einem breiten Grinsen im Gesicht erklärt, dass ihr Valon Behrami – der Ex-Nati-Crack war zusammen mit seiner Ehefrau Lara Gut-Behrami im Stadion – gesagt habe, dass auch die besten mal einen Elfmeter verschiessen würden. Sie persönlich habe sich darüber schon etwas aufgeregt. «Aber gut, wenn das selbst Behrami sagt, dann stimmt das schon.»

Riola Xhemaili: «Valon Behrami hat mir gesagt, auch die besten verschiessen Penaltys»﻿ 05.06.2026

Eingewechselte Spielerinnen

5 Ab 46. Minute für Schertenleib Lia Kamber

Kamber ersetzt nach der Pause die stark aufspielende Sydney Schertenleib, die angeschlagen draussen bleibt. Die 20-Jährige, die bei Union Berlin eine starke Saison hinter sich hat, macht ihre Sache ebenfalls gut. Die Aktion, die letztlich zum Elfmeter führt, leitet sie sehenswert ein. Sie kommt auch einem Torerfolg ziemlich nah, doch die Torhüterin kann ihren Schuss gerade noch abwehren, allerdings direkt vor die Füsse von Xhemaili, die zum 6:1-Endstand trifft.

Lia Kamber: «Wir haben uns extrem gefreut, hier das erste Spiel zu machen»﻿ 05.06.2026

– Ab 67. Minute für Piubel Smilla Vallotto

Das 6:1 leitet sie mit einem klasse Pass aus der eigenen Platzhälfte ein. Zuvor verfehlt sie das Ziel mit einem Kopfball knapp. Zu kurz für eine Benotung.

Smilla Valotto: «Das Tor von Sydney war crazy» (engl.)﻿ 05.06.2026

– Ab 67. Minute für Wälti Coumba Sow

Kommt nach ihrer Einwechslung zu einer Torchance, die sie allerdings nicht nutzen kann. Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 76. Minute für Csillag Leila Wandeler

In der 79. Minute tanzt sie ihre Gegenspielerin herrlich aus und spielt eine gute Flanke zur Mitte. Leider kann Vallotto die sehenswerte Vorarbeit nicht in ein Tor ummünzen. Zu kurz für eine Benotung.

– Ab für 83. Minute Crrnogorcevic Ella Touon

Zu kurz für eine Benotung.