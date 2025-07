Schweizer-Nati-Fans nach Sieg gegen Island begeistert: «Es ist genial» Die Schweizer Nati schlägt Island mit 2:0 und sorgt damit auch bei den Fans für Begeisterung. blue Sport hat nach Spielschluss an der Europaallee in Zürich Stimmen eingefangen. 07.07.2025

Die Schweizer Nati kommt an der Heim-EM zu einem 2:0-Sieg gegen Island und hat damit gute Chancen, das Viertelfinale zu erreichen. Der Sieg hat auch bei den Fans viel Euphorie ausgelöst. In der «Zürifanzone» an der Europaallee feierten trotz Regen zahlreiche Fans. blue Sport ging nach Spielschluss auf Stimmenfang.

Lia Wälti: «Ich hatte vor dem Spiel schon drei Mal Tränen in den Augen» Nati-Kapitänin Lia Wälti ist nach dem Sieg gegen Island sichtlich erleichtert. 06.07.2025