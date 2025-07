Reuteler: «Meine Chance muss ich nutzen, dann steht es 2:2» 02.07.2025

Die Schweiz verliert das Eröffnungsspiel der Heim-EM in Basel. Vor 34'063 Zuschauerinnen und Zuschauern unterliegen die Schweizerinnen im St. Jakob-Park Norwegen mit 1:2. Die Stimmen zum Spiel.

Nadine Riesen brachte das Team von Nationaltrainerin Pia Sundhage in der 28. Minute hochverdient in Führung. Ein Kopfball von Norwegens Starstürmerin Ada Hegerberg (54.) und ein Eigentor von Julia Stierli (58.) brachten in einer durchwachsenen zweiten Halbzeit die für die Schweiz unglückliche Wende. Die Nati-Spielerinnen haben nach der Niederlage zum Auftakt gemischte Gefühle. Einerseits sind sie begeistert von der Atmosphäre im Stadion, andererseits sind sie enttäuscht über das Ergebnis.

Géraldine Reuteler: «In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Dann haben wir ärgerliche Tore kassiert. Wir haben bis zum Ende alles gegeben. Es ist ärgerlich, dass wir als Verliererinnen vom Platz gehen. Die Atmosphäre war mega, schon beim Aufwärmen. Es hat viel Spass gemacht, vor dieser Kulisse zu spielen. Jetzt müssen wir alles Gute ins nächste Spiel mitnehmen. Es ist noch nichts verloren.» Und sie ärgert sich über eine vergebene Chance in der 83. Minute: «Den muss ich machen, dann steht es 2:2.»

Lia Wälti: «Wir hätten mehr verdient gehabt. Wir hatten mehr Chancen als die Norwegerinnen. Heute haben wir teilweise super Fussball gespielt. Es war Gänsehaut-Feeling im Stadion über die gesamten 90 Minuten. Wir haben die Tore einfach nicht gemacht. Das macht auf diesem Level den Unterschied. Wir können uns nicht viel vorwerfen, ausser dass wir ein paar Mal hinten wirklich schlecht standen.»

Lia Wälti führt die Nati als Kapitänin an. Keystone

Pia Sundhage: «Ich bin sehr enttäuscht. Zuerst: Es war eine grossartige Atmosphäre im Stadion. Wir haben die Unterstützung der Fans gespürt. Und wir haben ein Tor geschossen. Ich bin nicht glücklich über die zwei Tore, die Norwegen geschossen hat, und auch nicht über die acht Minuten Nachspielzeit. Meine Spielerinnen haben mit ihrer Spielweise und ihrer Haltung gezeigt, dass sie bereit waren, zwei Schritte nach vorne zu machen.»

Pia Sundhage: «Heute bin ich nicht glücklich» 02.07.2025

Weitere Stimmen zum Spiel

Riesen: «Es hat unglaublich viel Spass gemacht auf dem Platz» 02.07.2025

Peng: «Das 1:1 muss ich noch einmal anschauen» 02.07.2025

Crnogorcevic: «Die zwei Gegentore sind ärgerlich» 02.07.2025

Maritz: «Es ist enttäuschend, wir hätten mehr verdient» 02.07.2025

Alles News zur Europameisterschaft der Frauen Vom 2. bis 27. Juli findet die Fussball-EM der Frauen in der Schweiz statt. blue Sport begleitet die Nati hautnah. Alle News und Hintergrundgeschichten findest du hier Mehr anzeigen