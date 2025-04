«Ihr Scheiss-N...» Sie hilft – und wird beschimpft: Nati-Spielerin Coumba Sow erlebt Rassismus-Schock

Coumba Sow: «Ich erlebe Rassismus bis heute» Coumba Sow ist nicht nur eine der besten Fussballerinnen des Landes, sondern eine junge Frau mit weitem Horizont. Ihr Leben bringt sie nun in einem Comic heraus – mit heiteren, aber auch tief traurigen Kapiteln. 04.04.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Spielerin Coumba Sow wurde vor kurzem am Zürcher Hauptbahnhof rassistisch beschimpft, während sie helfen wollte – ohne Unterstützung durch Umstehende oder Polizei.

Ihre persönlichen Erfahrungen, darunter der Tod ihrer Schwester und ihr Werdegang im Fussball, hat sie in einem Comic verarbeitet, um andere zu inspirieren.

Als Captain des FC Basel und 54-fache Nationalspielerin hofft sie, dass die Heim-EM 2025 dem Frauenfussball in der Schweiz einen professionellen Schub verleiht. Mehr anzeigen

Erst kürzlich wars, als sich Coumba Sow am Hauptbahnhof Zürich bewegte und den Zug nach Basel besteigen wollte. Als sie einer Frau helfen wollte, deren Hose leicht verrutscht war, blickte sie ins hässliche Gesicht des Rassismus – an einem der meist belebten Orte der Schweiz, am helllichten Tag. «Die Frau schrie mich nur an: Ihr Scheiss-N… Haut endlich aus der Schweiz ab.»

Sow war geschockt. Auch deshalb, weil niemand rundherum die Courage hatte, sich für sie einzusetzen, ihr beizustehen, sie zu trösten. Dies galt auch für zwei Bahnpolizisten, die ganz in Hörweite standen und feig schwiegen.

Deshalb fällt Coumba auch heute, im Jahr 2025, ein bedauernswertes Urteil: «Ich erlebe Rassismus auch heute noch im Alltag. Systematisch.» Als besonders schlimm empfand sie, dass sie angestarrt wurde, als habe sie etwas verbrochen. «Dabei wollte ich nur helfen.»

«Coumba Sow, aus Liebe zum Fussball»

Erlebnisse wie diese, traurige, emotionale, aber auch andere, heitere, schöne Erfahrungen hat sie eben erst in einem Comic verarbeitet: «Coumba Sow, aus Liebe zum Fussball» heisst er. Darin zeichnet Sow ihren Weg vom rebellischen, selbstbewussten, afrostämmigen Teenie zu einer der besten Fussballerinnen des Landes nach.

«Die Idee kam mir, als ich mit meinem Agenten im Zug sass. Ich wollte etwas machen, das andere inspiriert, die einen ähnlichen Hintergrund haben wie ich. Ich wollte ein Signal setzen: Ihr seid nicht allein.» Weil sie damals ohnehin viel geschrieben habe, sei nach kurzem Brainstorming die Idee mit dem Comic entstanden. Er half Sow auch dabei, das eigene Leben zu verarbeiten.

Der Tod ihrer Schwester

Zu ihrer Biografie gehört auch der frühe Tod ihrer Schwester Nayah, die vor neun Jahren einem Krebsleiden erlag. «Sie bedeutet mir bis heute alles und ist bis heute sehr präsent. Ich spüre sie jeden Tag.» Nayah habe sie am meisten geprägt und am besten verstanden, wie Coumba sagt.

Schliesslich war die inzwischen 30-jährige Coumba nicht immer so abgeklärt wie heute. «Ich war kein einfacher Teenie. Ich habe gerne rebelliert.» Durchsetzungsfähig war sie allerdings auch in jüngeren Jahren schon. Als eines der wenigen Mädchen durfte sie mit den Jungs Fussball spielen; das war damals noch nicht üblich. «Ich war ein kleines Mädchen und wollte einfach mit den Buben Fussball spielen. Ich hatte eine starke Persönlichkeit und setzte mich durch.»

Coumba schnitt sich zwischendurch zwar die Haare, um sich den Buben anzupassen. «Das tat ich aber vor allem, um Fragen, die immer wieder kamen, zu vermeiden.» Dabei war ihre Devise simpel: «Guys, ich will einfach nur mit euch kicken.»

Heute muss sie das niemanden mehr fragen, nun, da sie längst zu einer der besten Fussballerinnen des Landes und zur 54-fachen Nationalspielerin (13 Tore) aufgestiegen ist. Die gebürtige Zürcherin, die mit dem FCZ Titel gewann, spielte vier Jahre in Paris. In erster Linie, weil es bis vor kurzem kaum denkbar war, als Frau in der Schweiz Fussballprofi zu sein.

Heiss auf die Heim-EM

Immerhin sieht Sow, die mittlerweile Captain beim FC Basel ist, eine Verbesserung. «Es ist viel gegangen. Früher haben wir allenfalls Prämien bekommen. Heute kann ich vom Fussball leben.» Gleichwohl gebe es noch viel Luft nach oben – gerade im internationalen Vergleich. Auf die Seite legen kann Sow nichts, zumal sie noch ihr Studium in Sportmanagement finanzieren muss.

Und was die Infrastruktur betrifft und das medizinische Personal, das sich um die Frauen kümmere – da seien die Unterschiede zum Ausland «schon krass». Darum hofft sie, dass die EM einen Boom auslöst und die Strukturen professioneller werden.

Sow kann sich vorstellen, irgendwann im Sozialbereich zu arbeiten und Kids mit einem schwierigen Hintergrund zu helfen. Vorerst aber fiebert sie dem Heimturnier entgegen: «Man spielt daheim, man kennt alles und jeden. Die Familien kommen. Ich hoffe, dass eine richtige Euphorie entsteht und die Leute wie England voll mitgehen.»