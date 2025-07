Ana Seiça, Jéssica Silva und Isabel Silva Amado (von links) nach dem EM-Spiel gegen Spanien im Berner Wankdorf-Stadion. KEYSTONE

Die portugiesische Frauen-Nati hat beim EM-Auftakt gegen Spanien dem verstorbenen Diogo Jota und seinem Bruder gedacht. Eine Schweigeminute und schwarze Armbinden sorgten für einen emotionalen Start ins Turnier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim EM-Spiel gegen Spanien gedachte die portugiesische Frauen-Nationalmannschaft dem verstorbenen Diogo Jota und dessen Bruder André Silva mit einer Schweigeminute und schwarzen Armbinden.

Fans und Spielerinnen zeigten im Stadion in Bern grosse Anteilnahme.

Trotz der emotionalen Belastung stand Portugal auf dem Platz, verlor aber deutlich mit 0:5. Mehr anzeigen

Es war ein Moment, der unter die Haut ging: Beim EM-Spiel Spanien–Portugal im Berner Wankdorf-Stadion herrschte absolute Stille, als Spielerinnen und Fans gemeinsam Abschied von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva nahmen. Die beiden kamen am Donnerstagmorgen bei einem Autounfall ums Leben – ganz Portugal und die Fussballwelt trauern.

Als die Schweigeminute angekündigt wurde, verstummten nicht nur die Sitzreihen im Stadion. Auch in den Gängen, an den Verkaufsständen, auf den Treppen blieb es still. Man hörte keinen Laut, nur das leise Atmen der Menschen.

Fans halten Bilder des verstorbenen portugiesischen Fussballers Diogo Jota vor dem EM-Spiel zwischen Spanien und Portugal im Wankdorf-Stadion in Bern. KEYSTONE

Viele hatten Tränen in den Augen, manche liessen sie einfach laufen. Es war ein kollektiver Moment der Trauer, wie man ihn im Fussball selten erlebt. Besonders berührend: Neben den Durchsagen auf Deutsch und Englisch sprach auch eine portugiesische Stimme zu den Fans – eine klare, ruhige Botschaft, dass jetzt die Zeit der gemeinsamen Trauer ist.

Spanien und Portugal tragen schwarze Armbinden

Beide Teams trugen schwarze Armbinden. Auf den Tribünen hielten Fans selbstgemalte Schilder, Trikots und Bilder von Jota hoch. Manche umarmten sich, andere standen mit gesenktem Kopf da, während auf den beiden Bildschirmen Diego Jotas Foto gezeigt wurde.

Der portugiesische Fussballverband zeigte sich tief betroffen. Präsident Pedro Proenca sagte, Jota sei «nicht nur ein herausragender Spieler, sondern auch ein aussergewöhnlicher Mensch» gewesen – geachtet und geliebt von allen.

Auch Portugals Nationaltrainer Francisco Neto äusserte sich nach dem Spiel sichtlich bewegt. Jota habe das Frauen-Team stets unterstützt und dessen Entwicklung mit grossem Interesse verfolgt. «Er liebte sein Land. Wenn wir gespielt haben, wusste er immer, wie es ausgegangen ist», sagte Neto gegenüber BBC Sport. Stürmerin Jéssica Silva sprach von einem «schweren Tag»: Fussball sei in solchen Momenten nebensächlich.

Das Spiel endete mit einer klaren 0:5-Niederlage gegen die Titelfavoritinnen aus Spanien. Doch das Resultat geriet angesichts der Tragödie in den Hintergrund. Die UEFA kündigte an, dass an allen Spielen vom Donnerstag und Freitag eine Schweigeminute abgehalten wird – zum Gedenken an Diogo Jota und André Silva.