Fantastischer Ausblick auf den Bundesplatz vom grössten Riesenrad der Schweiz Auf dem Bundesplatz in Bern gibt es während der Heim-EM eine grosse Fanzone mit Public Viewing und Riesenrad. blue Sport hat die Aussicht getestet. 03.07.2025

Beim Eröffnungsspiel der Schweiz gegen Norwegen an der Frauen-EM haben längst nicht alle Nati-Fans im St. Jakobs-Park Platz gefunden. In vielen Schweizer Städten waren auch die Public Viewings gut gefüllt. So auch in Bern, wo am Bundesplatz eine grosse Fanzone errichtet wurde. Neben Food-Ständen und einer Leinwand gibt's dort auch das grösste Riesenrad der Schweiz. blue Sport hat die Aussicht getestet und hält fest: Es lohnt sich.

