Lehmann und Crnogorcevic drücken aufs Bremspedal ++ Herzog kann einem nur leidtun

Alisha Lehmann lässt jegliche Kaltschnäuzigkeit vermissen. Bild: Keystone

Die Schweizer Nati wird nach einer ansprechenden ersten Halbzeit (0:1) nach dem Pausentee regelrecht vorgeführt. Hier sind die Nati-Noten zur 0:6-Pleite gegen Deutschland.

Telegramm Schweiz – Deutschland 0:6 (0:1)

Zürich. – 17'306 Zuschauer. – SR Gonzalez (ESP). – Tore: 43. Nüsken 0:1. 50. Freigang 0:2. 56. Schüller 0:3. 65. Freigang 0:4. 73. Zicai 0:5. 91. Schüller 0:6.

Schweiz: Herzog; Maritz, Calligaris, Stierli; Beney (57. Baumann), Vallotto (57. Bienz), Schertenleib (57. Mauron), Riesen (84. Terchoun); Crnogorcevic (73. Csillag), Lehmann (46. Piubel).

Bemerkungen: Schweiz ohne Bachmann (krank), Reuteler, Bühler, Luyet und Wälti (alle verletzt). Mehr anzeigen

4.5 Tor Elvira Herzog

Herzog strahlt in der ersten Halbzeit viel Selbstvertrauen aus. Zwei potenzielle Torchancen macht sie zunichte, indem sie stark aus dem Kasten eilt und sich in den Ball wirft. Auch bei einem gefährlichen Distanzschuss ist sie zur Stelle. Beim Gegentreffer kurz vor dem Pausentee ist sie machtlos. In der zweiten Halbzeit wird Herzog sträflich im Stich gelassen. Trotz der sechs Gegentore darf die neue Nummer 1 erhobenen Hauptes den Platz verlassen, denn sie macht an diesem kalten Novemberabend wahrlich keinen schlechten Job.

Elvira Herzog: «Es gibt eine gewisse Ruhe, das Vertrauen zu spüren» 29.11.2024

4 Abwehr Noelle Maritz

Die Schweiz kassiert sechs Gegentore, Maritz steht aber bei keinem dieser Treffer im Fokus. Die 28-Jährige spielt gewohnt abgeklärt und es unterlaufen ihr kaum Fehler.

3 Abwehr Viola Calligaris

In der ersten Halbzeit lässt Calligaris rein gar nicht anbrennen und macht ein klasse Spiel. Doch nach der Pause läuft es bei der Juve-Verteidigerin nicht mehr rund. Beim 2:0 steht sie zwar nah dran an Laura Freigang, kann diese aber nicht am erfolgreichen Abschluss hindern. Beim dritten Gegentor sieht die 28-Jährige dann älter aus als sie ist. Calligaris meint nach dem Spiel: «In der zweiten Halbzeit sind wir völlig eingebrochen.»

Viola Calligaris: «In der zweiten Halbzeit sind wir völlig eingebrochen» 29.11.2024

3.5 Abwehr Julia Stierli

Die 27-Jährige macht eine unauffällige Partie ohne grosse Fehler. Allerdings löscht Stierli auch keine Brände und das hätte es an diesem Abend gebraucht.

4 Mittelfeld Iman Beney

Beney kommt gut in die Zweikämpfe und macht ein ordentliches Spiel. Da sie viel Defensivarbeit leistet, kann sie ihre Offensivqualitäten aber kaum ausspielen. Stark ist ihr Zuspiel auf Crnogorcevic in der 36. Minute, doch die weiss damit leider nichts anzufangen. In der 57. Minute wird Beney beim Stand von 0:3 ausgewechselt. Es wird kaum an ihrer Leistung liegen, dass sie vom Feld muss. Eher ist davon auszugehen, dass Pia Sundhage am kommenden Dienstag in England auf eine Beney mit voll aufgeladenen Batterien setzen will.

4 Mittelfeld Smilla Vallotto

In der 7. Minute erobert Vallotto den Ball und lanciert Alisha Lehmann mit einem langen Ball in die Tiefe. Dafür hätte sie einen Assist verdient, aber so läuft das nun mal nicht. In der Folge sieht man von der Edeltechnikerin aber kaum noch spielerische Glanzlichter, allerdings ackert sie ordentlich. In der 57. Minute wird Vallotto ausgewechselt.

3 Mittelfeld Coumba Sow

Beim ersten Gegentor nach einer Ecke ist Sow nicht nah genug an ihrer Gegenspielerin dran. «Das Tor nehme ich auf meine Kappe», sagt Sow nach der Partie. Allerdings ist die 30-Jährige auch beim vierten und fünften Gegentor nicht von jeglicher Schuld freizusprechen. Mit besserem Stellungsspiel hätte sie die Treffer unterbinden können.

Coumba Sow: «Das 1:0 nehme ich auf meine Kappe» 29.11.2024

4.5 Mittelfeld Sydney Schertenleib

Die 17-Jährige hat die besten Offensivaktionen im Angebot. In der 10. Minute lanciert sie nach einer Balleroberung Crnogorcevic und sowohl nach rund einer halben Stunde zeigt sie gleich in mehreren Aktionen, dass in ihr viel Talent schlummert. Sie hat sicherlich gute Chancen, auch gegen England wieder in der Startelf zu stehen. In der 57. Minute macht sie dann Platz für zehn Jahre ältere Sandrine Mauron.

Sydney Schertenleib: «Es zeigt uns, woran wir arbeiten müssen» 29.11.2024

3.5 Mittelfeld Nadine Riesen

Riesen ackert ordentlich und bleibt abgesehen vom einen oder anderen Stockfehler ziemlich stabil. Im Spiel gegen vorne darf man von ihr aber mehr erwarten.

Nadine Riesen: «Wir müssen auf den ersten 40 Minuten aufbauen» 29.11.2024

2.5 Angriff Alisha Lehmann

In der 7. Minute könnte sie alleine aufs gegnerische Tor ziehen, doch aufgrund einer schlechten Ballannahme schmilzt ihr Zehn-Meter-Vorsprung und so kommt sie noch nicht einmal zum Abschluss. Es folgen weitere Aktionen in der Offensive, in der ihr jegliche Überzeugung fehlt. Es ist ein schwacher Auftritt von Lehmann und so überrascht es nicht, dass sie nach dem Pausentee unter die Dusche geschickt wird.

Kaum zu glauben: Alisha Lehmann wird von der Verteidigerin (links oben) auf ihrem kurzen Weg bis zum gegnerischen Tor noch eingeholt und am Torschuss gehindert. SRF

3 Angriff Ana-Maria Crnogorcevic

Am 2. November endet die Saison für Crnogorcevic, weil sie mit Seattle Reign die Playoffs verpasst. Die Rekord-Nationalspielerin kann nicht verbergen, dass sie nicht in Topform ist. Bei zwei vielversprechenden Konter-Situationen trifft die 34-Jährige falsche Entscheidungen und so versanden die potenziellen Top-Chancen.

Eingewechselte Spielerinnen

3 Ab 46. Minute für Lehmann Seraina Piubel

Seraina Pubel kommt nach der Pause für Alisha Lehmann in die Partie. Die Stürmerin von West Ham United bekommt aber kaum Bälle und kann sich nicht in Szene setzen.

3 Ab 57. Minute für Beney Larina Baumann

Ein paar Minuten steht Baumann auf dem Platz, da verliert sie ein Laufduell und kann die Flanke, die zum 4:0 führt, nicht mehr verhindern. Bei den Gegentoren fünf und sechs treffen die FCSG-Spielerin keine Schuld.

3.5 Ab 57. Minute für Vallotto Alena Bienz

Die 21-Jährige kann bei ihrem vierten Länderspiel-Einsatz wenig bewirken und sorgt auch nicht für Stabilität. Allerdings ist es auch alles andere als einfach beim Stand von 0:3 in die Partie zu kommen.

3 Ab 57. Minute für Schertenleib Sandrine Mauron

Mauron hat schon 42 Länderspiele auf dem Buckel und bringt viel Erfahrung mit. Die 27-Jährige kann dem Team aber auch nicht helfen und den sechsten Gegentreffer in der Nachspielzeit muss sie auf ihre Kappe nehmen, unterläuft ihr doch ein haarsträubender Ballverlust.

– Ab 74. Minute für Crnogorcevic Aurélie Csillag

Zu kurz für eine Benotung.

– Ab 83. Minute für Riesen Meriame Terchoun

Zu kurz für eine Benotung.