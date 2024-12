Die Schweizer Nati-Spielerinnen heben im Training ab. Bild: Keystone

Seit Anfang Jahr ist Pia Sundhage Chefin der Frauen-Nati. Eine der bekanntesten Trainerinnen der Welt soll die Schweizerinnen für die Heim-EM fit machen. Über 30 Spielerinnen erhielten die Chance, sich zu zeigen. blue Sport analysiert die grosse Casting-Show.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Unter Pia Sundhage, die seit Anfang Jahr Nationaltrainerin ist, hat die Schweiz 12 Spiele ausgetragen. Die Bilanz: 7 Siege, 1 Unentschieden, 4 Niederlagen.

Alle Länderspiele unter Pia Sundhage 23. Februar 2024: Schweiz – Polen 4:1 (Testspiel, Marbella Football Center)

27. Februar 2024: Schweiz – Polen 0:1 (Testspiel, Marbella Football Center)

5. April 2024: Schweiz – Türkei 3:1 (EM-Quali, Letzigrund, Zürich)

9. April 2024: Aserbaidschan – Schweiz 0:4 (EM-Quali, Dalga Arena, Baku)

31. Mai 2024: Schweiz – Ungarn 2:1 (EM-Quali, Tissot Arena, Biel)

4. Juni 2024: Ungarn – Schweiz 1:0 (EM-Quali, Hidegkuti Nándor Stadium, Budapest)

12. Juli 2024: Türkei – Schweiz 0:2 (EM-Quali, Kocaeli Stadyumu, Izmit)

16. Juli 2024: Schweiz – Aserbaidschan 3:0 (EM-Quali, Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne)

25. Oktober 2024: Schweiz – Australien 1:1 (Testspiel, Letzigrund, Zürich)

29. Oktober 2024: Schweiz – Frankreich 2:1 (Testspiel, Stade de Genève, Lancy)

29. November 2024: Schweiz – Deutschland 0:6 (Testspiel, Letzigrund, Zürich)

3. Dezember 2024: England – Schweiz 1:0 (Testspiel, Bramall Lane, Sheffield) Mehr anzeigen

Im Vergleich zum Vorjahr eine markante Steigerung. Unter Vorgängerin Inka Grings holte die Schweiz in total 14 Partien nur einen einzigen Sieg (2:0 gegen die Philippinen in der WM-Gruppenphase). Zudem gab es Unruhen innerhalb des Teams. Unter Sundhage herrscht ein ganz anderes Klima. Ihre kommunikativen Fähigkeiten sind herausragend und sie versteht es, alle Spielerinnen an Bord zu holen. Jede einzelne Spielerin ist wichtig, gleichgültig wie oft sie auf dem Platz steht.

Im Hinblick auf die EM geht es für Pia Sundhage nicht nur darum, die besten Einzelspielerinnen aufzubieten, sondern auch die richtige Mischung zu finden. Eine arrivierte Spielerin auf die Bank zu setzen, funktioniert beispielsweise nur dann, wenn diese das ohne zu murren akzeptiert und nicht mit Giftpfeilen um sich wirft. Deshalb könnte es letztlich durchaus die eine oder andere Überraschung geben.

Die Unverzichtbare

Lia Wälti (C)

Lia Wälti bestreitet 2024 lediglich drei Länderspiele. Dabei zeigt sich ganz klar: Steht die 31-Jährige auf dem Platz, ist die Schweiz eine Klasse besser. Sie ist die einzige Spielerin, die wirklich unersetzbar scheint. In der EM-Quali gegen die kleineren Teams konnte die Schweiz allerdings auch ohne sie bestehen. Doch an einer EM mit 16 Teams gibt es nur grosse Gegner.

✍️ Steckbrief Lia Wälti Geburtsdatum: 19. April 1993

Position: Mittelfeld

Verein: Arsenal

Länderspiele: 121

Einsätze unter Sundhage: 3 (270 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Die Gewinnerinnen

Elvira Herzog

Vor dem letzten Zusammenzug des Jahres wird Elvira Herzog offiziell als Nummer 1 ausgerufen. Bleibt sie gesund, so dürfte sich an diesem Status bis zur EM auch nichts mehr ändern.

✍️ Steckbrief Elvira Herzog Geburtsdatum: 5. März 2000

Position: Tor

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 17

Einsätze unter Sundhage: 10 (900 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Naomi Luyet

Am 4. Juni gibt sie ihr Debüt in der Nati. Ende Oktober steht sie in den beiden Kracher-Duellen in der Startelf und schiesst die Schweiz gegen Frankreich mit einem Traumtor zum Sieg. Gegen Deutschland und England fehlt sie aufgrund von Beckenbeschwerden und wird bereits schmerzlich vermisst.

Steckbrief Naomi Luyet Geburtsdatum: 19. Dezember 2005

Position: Mittelfeld

Verein: BSC YB

Länderspiele: 5

Einsätze unter Sundhage: 5 (269 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Iman Beney

Sundhage, 2012 zur besten Trainerin der Welt gekürt, gerät auf Beney angesprochen ins Schwärmen. Sie sagt ihr eine grosse Karriere voraus. Die Frage ist nicht, ob Beney an der EM spielt, sondern auf welcher Position.

✍️ Steckbrief Iman Beney Geburtsdatum: 23. Juli 2006

Position: Angriff

Verein: BSC YB Frauen

Länderspiele: 5

Einsätze unter Sundhage: 4 (237 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Die Stammspielerinnen

Luana Bühler

Die letzten beiden Spiele verpasst Bühler verletzt, ansonsten ist die 28-Jährige im Abwehrzentrum unumstrittene Stammkraft. In der EM-Quali markiert sie zudem zwei Tore.

Steckbrief Luana Bühler Geburtsdatum: 28. April 1996

Position: Abwehr

Verein: Tottenham

Länderspiele: 56

Einsätze unter Sundhage: 10 (855 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Viola Calligaris

Calligaris erzielt in der EM-Quali sogar drei Tore und ist damit beste Torschützin der Schweiz – und das als Innenverteidigerin. Im zweiten Testspiel unter Sundhage wird Calligaris zur Halbzeit eingewechselt, ansonsten verpasst sie keine Minute. Auch beim Top-Verein Juventus Turin ist die 28-Jährige gesetzt.

✍️ Steckbrief Viola Calligaris Geburtsdatum: 17. März 1996

Position: Abwehr

Verein: Juventus Turin

Länderspiele: 60

Einsätze unter Sundhage: 12 (1035 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Noelle Maritz

Die 28-Jährige beeindruckt mit ihrer Konstanz. Seit Jahren liefert sie auf hohem Niveau ab und ist in der Defensive polyvalent einsetzbar.

✍️ Steckbrief Noelle Maritz Geburtsdatum: 23. Dezember 1995

Position: Abwehr

Verein: Aston Villa

Länderspiele: 122

Einsätze unter Sundhage: 9 (747 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Géraldine Reuteler

Bei Frankfurt zeigt Reuteler, dass sie sowohl Tore erzielen als auch vorbereiten kann. In der Nati liess sie ihre Skorerqualitäten längere Zeit vermissen, gegen Australien trifft sie aber zum 1:1. Auch in Sachen Aggressivität geht die 25-Jährige mit gutem Beispiel voran.

✍️ Steckbrief Géraldine Reuteler Geburtsdatum: 21. April 1999

Position: Mittelfeld

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 73

Einsätze unter Sundhage: 7 (556 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Ramona Bachmann

Am 25. Dezember feiert Bachmann ihren 34. Geburtstag, im Frühling dann die Geburt ihres Kindes, das Ehefrau Charlotte Baret austrägt. 60 Tore hat sie für die Nati schon erzielt, in den letzten Jahren allerdings nur noch selten aus dem Spiel heraus. Sie kann dem Team aber auch anders helfen und tut das auch. An Bachmann führt kein Weg vorbei.

✍️ Steckbrief Ramona Bachmann Geburtsdatum: 25. Dezember 1990

Position: Angriff

Verein: Houston Dash

Länderspiele: 151

Einsätze unter Sundhage: 9 (738 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Smilla Vallotto

Die 20-jährige Vallotto debütierte am 22. September 2023 in der Nati und auf Anhieb gute Leistungen gezeigt. In der EM-Quali hat sie in sechs Spielen sechs Tore vorbereitet und eines selbst erzielt. Auch gegen Australien und Frankreich glänzt sie als Vorlagengeberin. Am stärksten spielt sie an der Seite von Lia Wälti, denn dann geniesst sie offensiv alle Freiheiten.

✍️ Steckbrief Smilla Vallotto Geburtsdatum: 23. März 2004

Position: Mittelfeld

Verein: Hammarby IF

Länderspiele: 16

Einsätze unter Sundhage: 11 (714 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

EM-Ticket ja – Stammplatz Garantie nein

Livia Peng

Sollte sich Herzog verletzten oder mit schwachen Leistungen für Schlagzeilen sorgen, muss Peng bereit sein. Die 22-Jährige ist die Nummer 2 und je nach Turnierverlauf könnte sie zumindest im dritten Gruppenspiel ihren Einsatz bekommen.

✍️ Steckbrief Livia Peng Geburtsdatum: 14. März 2002

Position: Tor

Verein: SV Werder Bremen

Länderspiele: 7

Einsätze unter Sundhage: 2 (180 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Julia Stierli

Stierli hat gute Chancen, an der EM eingesetzt zu werden, vielleicht auch in der Startelf an der Seite von Calligaris und Bühler. Würde eine Spielerin aus diesem Trio aufgrund der taktischen Ausrichtung geopfert, dann wäre dies Stand heute am ehesten Stierli. Diese Hierarchie ist aber noch nicht in Stein gemeisselt, denn die 27-Jährige zeigt bei Freiburg starke Leistungen, während Bühler bei Tottenham zwar oft spielt, aber nicht immer.

✍️ Steckbrief Julia Stierli Geburtsdatum: 03. April 1997

Position: Abwehr

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 44

Einsätze unter Sundhage: 7 (504 Minuten)

Instagram: Nicht ihr Ding! Mehr anzeigen

Nadine Riesen

Die 24-Jährige pendelt sowohl im Verein als auch in der Nati zwischen Startelf- und Teileinsätzen, selten kommt sie auch gar nicht zum Zug. Da die EM innert acht Tagen drei Spiele bestreitet, wird auch Riesens Stunde schlagen. Riesen sprintet die Linie hoch und runter, geht auch mal selbst mutig in den Abschluss und abseits des Platzes verbreitet sie gute Laune, was während eines Turniers ebenfalls Gold wert ist.

✍️ Steckbrief Nadine Riesen Geburtsdatum: 11. April 2000

Position: Abwehr

Verein: Eintracht Frankfurt

Länderspiele: 25

Einsätze unter Sundhage: 9 (452 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Sydney Schertenleib

Die 17-Jährige spielt beim wohl besten Verein der Welt, allerdings darf sie in den Spielen der Profis nur selten Luft schnuppern. Im Juli hat sie beim 2:0-Sieg gegen die Türkei nach ihr Einwechslung das 1:0 erzielt. Seither sind keine weiteren Skorerpunkte hinzugekommen. An der EM könnte ihr ebenfalls eine wichtige Rolle als Jokerin zukommen.

✍️ Steckbrief Sydney Schertenleib Geburtsdatum: 30. Januar 2007

Position: Mittelfeld

Verein: Barcelona

Länderspiele: 6

Einsätze unter Sundhage: 6 (238 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Meriame Terchoun

Terchoun ist Sundhages Allzweckwaffe. Die 29-Jährige wird von Sundhage rumgeschoben wie eine Schachfigur. Zuletzt überzeugt Terchoun gegen England als Rechtsverteidigerin, wobei sie normalerweise schon einen deutlich offensiveren Part spielt. Terchoun wird garantiert auch an der EM viele Minuten bekommen, sei es als Starterin oder als Jokerin.

✍️ Steckbrief Meriame Terchoun Geburtsdatum: 27. Oktober 1995

Position: Mittelfeld

Verein: Dijon FCO

Länderspiele: 40

Einsätze unter Sundhage: 9 (525)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Ana-Maria Crnogorcevic

163 Länderspiele sind genau so Rekord wie ihre 74 Tore. Und auch wenn es an Majestätsbeleidigung grenzt, so muss man doch sagen, dass ihr Einfluss auf dem Platz schon grösser war und die 34-Jährige deshalb nicht mehr unersetzbar zu sein scheint. Welche Rolle sie im kommenden Sommer spielt, das hängt nun auch stark davon ab, wie sie im neuen Jahr bei Seattle Reign performt. Ihre Erfahrung bleibt aber ohnehin ein grosser Pluspunkt.

✍️ Steckbrief Ana-Maria Crnogorcevic Geburtsdatum: 3. Oktober 1990

Grösse: 1,75

Position: Angriff

Verein: Seattle Reign

Länderspiele: 163

Einsätze unter Sundhage: 8 (559 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Alayah Pilgrim

Im ersten Spiel unter Sundhage gewinnt die Schweiz 4:1 gegen Polen. Pilgrim steht in der Startelf und trifft zum 2:0. Nur noch zwei weitere Spiele kann die Roma-Angreiferin unter der Leitung der neuen Trainerin bestreiten, wobei ihr ein weiterer Treffer glückt. Ist Pilgrim gesund, so wird sie an der EM dabei sein und mit Sicherheit auch zum Zug kommen.

✍️ Steckbrief Alayah Pilgrim Geburtsdatum: 29. April 2003

Position: Angriff

Verein: AS Roma

Länderspiele: 9

Einsätze unter Sundhage: 3 (188 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Sie müssen um ihr EM-Ticket kämpfen

Alisha Lehmann

In Sachen Selbstvermarktung ist Alisha Lehmann einsame Spitze, verdient mit ihren Social-Media-Aktivitäten viel Geld und ist beliebt. In der Nati ist sie aber als Fussballerin gefordert und da happert es. Bei Juve kommt sie meistens von der Bank und in der Nati hat sie ihre Chancen nicht genutzt. Und so muss sich auch die 25-Jährige ihr EM-Ticket erst noch verdienen.

✍️ Steckbrief Alisha Lehmann Geburtsdatum: 21. Januar 1999

Position: Angriff

Verein: Juventus Turin

Länderspiele: 57

Einsätze unter Sundhage: 10 (411 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Seraina Piubel

Piubel hat nach ihrem Wechsel vom FCZ zu West Ham United Anlaufschwierigkeiten bekundet und ist deshalb auch in der Nati-Hierarchie nach unten gewandert. Inzwischen ist sie im Verein Stammspielerin und so steigen auch ihre Aktien in der Nati wieder markant an. WM-Torschützin ist sie schon, EM-Torschützin wäre sie bestimmt auch gerne.

✍️ Steckbrief Seraina Piubel Geburtsdatum: 2. Juni 2000

Position: Mittelfeld

Verein: West Ham United

Länderspiele: 21

Einsätze unter Sundhage: 5 (187 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Coumba Sow

Mit dem FC Basel mischt Sow, die eine tragende Säule im Verein ist, in der Super League ganz vorne mit. Auch in der Nati bekam sie im ersten Jahr unter Sundhage viele Einsatzminuten. Gegen Deutschland und England sind ihre Leistungen aber ungenügend. Ihre Chancen auf den EM-Zug aufzuspringen sind gut. Allerdings könnte sie auch «geopfert» werden, um Platz zu schaffen für eine jüngere Spielerin.

✍️ Steckbrief Coumba Sow Geburtsdatum: 27. August 1994

Grösse: 1,79

Position: Mittelfeld

Verein: FC Basel

Länderspiele: 54

Einsätze unter Sundhage: 9 (577 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Noemi Ivelj

Im letzten Spiel des Jahres wird Ivelj zur Pause für Coumba Sow eingewechselt. Und zumindest in diesem Spiel entscheidet sie das Generationen-Duell klar für sich. Ivelj hat absolut intakte Chancen, auf den EM-Zug aufzuspringen.

✍️ Steckbrief Noemi Ivelj Geburtsdatum: 1. November 2006

Position: Mittelfeld

Verein: Grasshopper Club Zürich

Länderspiele: 6

Einsätze unter Sundhage: 5 (233 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Aurélie Csillag

Csillag hat grosses Potenzial, aber um sich für die Nati aufzudrängen, muss sie beim FC Basel mehr Skorerpunkte sammeln. Stand jetzt ist Csillag eine Wackelkandidatin.

✍️ Steckbrief Aurélie Csillag Geburtsdatum: 24. Januar 2003

Position: Angriff

Verein: FC Basel

Länderspiele: 7

Einsätze unter Sundhage: 5 (203 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Lydia Andrade

Andrade ist Stammspielerin bei RB Leipzig und verdient sich so ihre Nati-Aufgebote. Andrade dürfte nicht über die Joker-Rolle hinwegkommen. Aber auch wenn sie von der Bank kommt, kann sie mit ihrem Speed die Offensive bereichern.

✍️ Steckbrief Lydia Andrade Geburtsdatum: 20. Februar 1999

Position: Mittelfeld

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 5

Einsätze unter Sundhage: 5 (271 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Larina Baumann

Im Mai dieses Jahres debütierte Baumann unter Sundhage in der Nati. Inzwischen kommt sie auf fünf Einsätze, drei Mal stand die 26-Jährige gar in der Startelf. Ihre bisherigen Auftritte sind grundsolide, dennoch ist sie aufgrund der Konkurrenz wohl eine Wackelkandidatin.

✍️ Steckbrief Larina Baumann Geburtsdatum: 17. Februar 1998

Grösse: 1,67

Position: Abwehr

Verein: St.Gallen

Länderspiele: 5

Einsätze unter Sundhage: 5 (315 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Lara Marti

Lara Marti hat bereits an der EM 2022 und an der WM 2023 bewiesen, dass sie keinerlei Probleme damit hat, sich zum Wohle des Teams unterzuordnen. Bislang fällt Marti auch dadurch auf, dass sie nicht gross auffällt, was keinesfalls negativ gemeint ist. Auf dem Platz zeigt sie solide Leistungen und daneben sorgt sie nie für Wirbel. Dass sie unter Sundhage nur zwei Mal eingesetzt wurde, liegt daran, dass die 25-Jährige 2024 von Verletzungen ausgebremst wurde.

✍️ Steckbrief Lara Marti Geburtsdatum: 21. September 1999

Grösse: 1,62

Position: Abwehr

Verein: RB Leipzig

Länderspiele: 17

Einsätze unter Sundhage: 2 (61 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Svenja Fölmli

Im November 2023 reisst sich Fölmli das Kreuzband im linken Knie. Dieselbe Verletzung erlitt sie ein Jahr zuvor bereits im rechten Knie und verpasste deshalb auch die WM im Sommer 2023. Die 22-Jährige dürfte nun aber schon bald zurückkehren. Da bleibt noch genug Zeit, um sich ins Rampenlicht zu spielen. Ihr wäre es wahrlich zu gönnen, dass sie an der EM ihren ganz grossen Moment hat. Findet sie die Form vergangener Tage wieder, so ist ihr das auch zuzutrauen. Aber nun gilt es erst Mal Schritt für Schritt vorwärtszukommen.

✍️ Steckbrief Svenja Fölmli Geburtsdatum: 19. August 2002

Position: Angriff

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 22

Einsätze unter Sundhage: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Eseosa Aigbogun

99 Länderspiele hat Aigbogun bestritten, aber noch keines unter Sundhage. Aigbogun fiel wegen eines Kreuzbandrisses monatelang aus. Am 3. November gab sie ihr Comeback, ist aber noch nicht bei 100 Prozent. Ist Aigbogun im kommenden Sommer wieder in Top-Form, so hat sie natürlich absolut intakte Chancen, auch in den EM-Kader berufen zu werden.

✍️ Steckbrief Eseosa Aigbogun Geburtsdatum: 23. Mai 1993

Position: Abwehr

Verein: AS Roma

Länderspiele: 99

Einsätze unter Sundhage: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Amira Arfaoui

Arfaoui ist seit geraumer Zeit eine Wackelkandidatin. Daran dürfte sich in den nächsten Monaten wohl kaum etwas ändern. Alles ist möglich.

✍️ Steckbrief Amira Arfaoui Geburtsdatum: 8. August 1999

Position: Mittelfeld

Verein: Werder Bremen

Länderspiele: 3

Einsätze unter Sundhage: 2 (49 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Riola Xhemaili

Xhemaili galt einst als grösstes Schweizer Talent, konnte diesem Ruf aber nie ganz gerecht werden. Was man gerne vergisst: Xhemaili ist mit 21 Jahren noch immer eine junge Spielerin, die die besten Jahre noch vor sich hat. Seit diesem Sommer spielt sie leihweise für PSV Eindhoven und kann dort endlich wieder zeigen, was sie drauf hat. Noch scheint sie aber bei Pia Sundhage keinen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben, beim letzten Zusammenzug des Jahres wäre Xhemaili nicht dabei gewesen, hätte sich Géraldine Reuteler nicht verletzt.

✍️ Steckbrief Riola Xhemaili Geburtsdatum: 5. März 2003

Grösse: 1,72

Position: Mittelfeld

Verein: PSV Eindhoven

Länderspiele: 29

Einsätze unter Sundhage: 5 (132 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Leela Egli

Im Januar 2024 wechselte Egli vom FCZ zum SC Freiburg. Dort wurde sie mit einem Vertrag bis Sommer 2027 ausgestattet. Sie bekommt ihre Einsätze in der 1. Mannschaft, hat aber auch schon in der 2. gespielt. Im Februar wurde sie von Sundhage ins Nati-Camp in Marbella eingeladen, seither kam sie aber nur noch in der U19-Nati zum Einsatz.

✍️ Steckbrief Leela Egli Geburtsdatum: 11. Dezember 2006

Position: Angriff

Verein: SC Freiburg

Länderspiele: 1

Einsätze unter Sundhage: 1 (45 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Alena Bienz

Mit Köln kommt Bienz nicht vom Fleck und geht fast jedes Wochenende als Verliererin vom Platz. Immerhin über mangelnde Spielpraxis kann sie sich nicht beklagen. Ob es dann für die EM reicht, mal schauen.

✍️ Steckbrief Alena Bienz Geburtsdatum: 5. März 2003

Grösse: 1,63

Position: Mittelfeld

Verein: 1. FC Köln

Länderspiele: 4

Einsätze unter Sundhage: 4 (173 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Sandrine Mauron

An der EM 2022 sowie an der WM 2023 stand Mauron in jedem Spiel auf dem Platz, allerdings nie von Beginn an. Auch unter Sundhage kommt die Servette-Stammspielerin kaum über die Joker-Rolle hinaus. Ihre Aussichten, an der Heim-EM dabei zu sein, sind dennoch sehr gut.

✍️ Steckbrief Sandrine Mauron Geburtsdatum: 19. Dezember 1996

Position: Mittelfeld

Verein: Servette-Chênois

Länderspiele: 43

Einsätze unter Sundhage: 5 (175)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Die Aussenseiterinnen

Stephanie Waeber

Waeber hat zuletzt Nati-Luft geschnuppert, die Spielerinnen kennengelernt und sich im Training zeigen dürfen. Für einen ersten Einsatz reichte es noch nicht. Performt die YB-Kapitänin im neuen Jahr ebenso fleissig, wie sie das in der Vorrunde tut (8 Tore und 2 Assist in 12 Spielen), so lebt der Traum von einer EM-Teilnahme.

✍️ Steckbrief Stephanie Waeber Geburtsdatum: 8. Dezember 2000

Position: Mittelfeld

Verein: BSC YB Frauen

Länderspiele: 0

Beim letzten Zusammenzug des Jahres 2024 wurde sie noch vor den Spielen gegen Deutschland und England nachnominiert, kam aber nicht zum Einsatz.

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Laura Felber

Laura Felbers Name stand bei Länderspielen schon 15 Mal auf dem Matchblatt. Auf mehr als zwei Kurzeinsätze bringt es die 23-Jährige bislang aber nicht. Auch an der WM war sie dabei, kam aber nicht zum Einsatz. Wiederholt sich die Geschichte an der EM?

✍️ Steckbrief Geburtsdatum: 17. Januar 2001

Position: Abwehr

Verein: Servette-Chênois

Länderspiele: 2

Einsätze unter Sundhage: 1 (15 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Ella Touon

In der Vorbereitung auf die EM 2022 verletzt sich Ella Touon im Training und verpasst den Grossanlass. Auch in dieser Saison wird die unumstrittene Stammspielerin vom österreichischen Ligakrösus SKN St. Pölten von einer Verletzung ausgebremst. Mitte November kehrte sie aber nach dreimonatiger Absenz zurück und hat seither zwei Spiele in der Bundesliga und eines in der Champions League bestritten. Vielleicht wird der Traum von einer EM-Teilnahme ja im kommenden Sommer doch noch wahr.

✍️ Steckbrief Ella Touon Geburtsdatum: 7. August 2003

Position: Abwehr

Verein: SKN St. Pölten

Länderspiele: 2

Einsätze unter Sundhage: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Northwestern Wildcats Anna Caterina Regazzoni

Die 21-Jährige wechselte im Sommer 2022 vom FCZ ans College in die USA. Dort hat sich die Schweizerin mit ungarischen Wurzeln mit starken Leistungen für höhere Aufgaben empfohlen. Im Juli wurde die Kapitänin der Wildcats erstmals für die Nati aufgeboten, blieb aber ohne Einsatz.

✍️ Steckbrief Anna Caterina Regazzoni Geburtsdatum: 12. August 2003

Position: Mittelfeld

Verein: Northwestern Wildcats

Länderspiele: 0

Im Juli 2024 wurde sie für die EM-Quali-Spiele gegen die Türkei (2:0) und Aserbaidschan (3:0) aufgeboten, blieb aber ohne Einsatz.

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Naomi Mégroz

Beim FCZ ist Mégroz eine feste Grösse und hat trotz ihrer defensiven Rolle in 11 Spielen vier Tore erzielt und eines vorbereitet. Sie bringt einiges an Erfahrung mit, gehört mit 26 Jahren aber noch nicht zum alten Eisen.

✍️ Steckbrief Geburtsdatum: 6. August 1998

Position: Abwehr

Verein: FC Zürich

Länderspiele: 14

2024 sass sie drei Mal auf der Ersatzbank, kam aber nicht zum Einsatz.

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Lia Kamber

Die 18-jährige Angreiferin des FC Luzern kam unter Sundhage zu zwei Kurzeinsätzen, drei weitere Male sass sie auf der Bank. Zuletzt spielte sie für die U19, die sich noch immer für die EM 2025 qualifizieren kann. Um sich für die Endrunde in Polen (15. bis 27. Juni) zu qualifizieren, müsste die Schweiz in ihrer Vierergruppe die Titelverteidigerinnen aus Spanien, sowie Tschechien und Schottland hinter sich lassen. Spielt Kamber am Ende vielleicht sogar zwei EM-Endrunden im selben Jahr?

✍️ Steckbrief Geburtsdatum: 30. Januar 2006

Position: Mittelfeld

Verein: FC Luzern

Länderspiele: 2

Einsätze unter Sundhage: 2 (36 Minuten)

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Noemi Benz

Für FCZ-Torhüterin Noemi Benz wäre es schon ein grosser Erfolg, sollte sie es in den EM-Kader schaffen.

✍️ Steckbrief Geburtsdatum: 31. Januar 2004

Position: Tor

Verein: FC Zürich

Länderspiele: 0

Unter Inka Grings sass sie vier Mal auf der Bank, unter Pia Sundhage einmal. Gespielt hat sie für die A-Nati aber noch nie.

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Caterina Tramezzani

Beim FC Luzern ist die 19-jährige Linksfüsserin in der Startelf gesetzt. In Zukunft wird man sicher noch viel von ihr hören – womöglich aber erst nach der EM.

✍️ Steckbrief Caterina Tramezzani Geburtsdatum: 16. April 2005

Position: Abwehr

Verein: FC Luzern

Länderspiele: 0

In den beiden EM-Quali-Spielen gegen Ungarn sass Tramezzani auf der Ersatzbank. Zum Einsatz kam sie in der A-Nati noch nie.

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Leila Wandeler

Die 18-Jährige hat für die Schweiz bisher vor allem in der U17 ihre Spuren hinterlassen. Sie gilt als grosses Talent und steht bei Olympique Lyon unter Vertrag, wo sie in der 2. Mannschaft aufgebaut werden soll. Allerdings fehlt sie aufgrund von Hüftproblemen schon länger aus. Ganz abschreiben sollte man Leila Wandeler dennoch nicht.

✍️ Steckbrief Geburtsdatum: 11. April 2006

Position: Angriff

Verein: Olympique Lyon

Länderspiele: 0

Instagram-Profil Mehr anzeigen

Wissenswertes rund um die Heim-EM 2025

Das könnte dich auch interessieren