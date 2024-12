Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Profi-Fussballerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

AS Roma Alayah Pilgrim

Pilgrim fehlt beim 2:1-Sieg gegen Como verletzt.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Die 99-fache Nationalspielerin steht erstmals seit ihrer Rückkehr von einem Kreuzbandriss in der Startelf. Zur Pause wird sie beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Juventus Turin Viola Calligaris

Juventus Turin feiert einen 3:2-Sieg gegen Lazio Rom und festigt Platz 1. Calligaris, die normalerweise in der Startelf gesetzt ist, sitzt für einmal auf der Bank.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Lehmann wird in der 74. Minute eingewechselt, keine zwei Minuten später trifft Lazio zum 2:2. In der 90. Minute trifft die italienische Nationalspielerin Barbara Bonansea noch zum 3:2-Endstand.

Arsenal Lia Wälti

Arsenal siegt gegen Aston Villa 4:0 und ist nun seit 10 Pflichtspielen ungeschlagen (8 Siege, 2 Remis). Lia Wälti fehlt wegen eines Abszesses, weshalb sie auch bei den letzten beiden Länderspielen nicht mittun konnte.

West Ham United Seraina Piubel

Seraina Piubel erzielt ihr erstes Meisterschaftstor für West Ham United. Die 24-Jährige ist beim 5:2 von West Ham United im Derby gegen Crystal Palace erfolgreich. Piubel erzielt in der 36. Minute das 2:2 und hat so massgeblichen Anteil an der verrückten Aufholjagd. Dank des Sieges stürzt West Ham nicht ans Tabellenende und überholt stattdessen drei Teams. Am 2. Oktober hatte Piubel im Ligacup ihren Premierentreffer für die Londonerinnen erzielt.

Tottenham Luana Bühler

Nach den Länderspielen verpasst Bühler auch die Partie gegen Everton. Tottenham siegt 2:1 und belegt nun Platz 6.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz spielte in der Nati zwei Mal über die volle Distanz, gegen Arsenal wird sie eine halbe Stunde vor Schluss beim Stand von 0:2 eingewechselt. Am Ende setzt es eine 0:4-Niederlage ab.

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Eintracht Frankfurt spielt am Montag gegen RB Leipzig. Aufgrund von Waden-Problemen musste sie das Nati-Camp noch vor dem Spiel gegen Deutschland verlassen. Auf der Webseite der Frankfurter ist zu lesen, dass Reuteler die beiden letzten Partien in diesem Jahr «voraussichtlich» verpassen wird.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Riesen stand gegen Deutschland (0:6) in der Startelf und wurde gegen England (0:1) zur Pause eingewechselt. Ihre Leistung gegen England war stark und hat möglicherweise auch ihrem Trainer Niko Arnautis imponiert.

Werder Bremen Livia Peng

Die Nummer 2 der Nati verliert mit Werder Bremen zuhause gegen Freiburg 0:3. Bei den Gegentoren sieht die 22-Jährige nicht glücklich aus, allerdings gilt das noch mehr für ihre Vorderleute.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui wird in der 61. Minute eingewechselt, da steht es bereits 0:3 und daran ändert sich nichts mehr.

RB Leipzig Elvira Herzog

Die Nummer 1 der Nati wird heute Abend (18.00 Uhr) gegen das Top-Team Eintracht Frankfurt gefordert werden.

RB Leipzig Lara Marti

Mal spielt sie, mal nicht. Ob sie gegen Frankfurt ran darf, wird sich zeigen.

RB Leipzig Lydia Andrade

Andrade steht bei Leipzig meist in der Startelf und wird gegen die Eintracht bis in die Haarspitzen motiviert sein, um zu zeigen, was sie drauf hat.

SC Freiburg Julia Stierli

Stierli ist bei Freiburg gesetzt und spielt beim 3:0-Sieg gegen Werder Bremen abermals über die volle Distanz. Der Rückstand auf die Spitze beträgt nach 11 Spieltagen nur sechs Punkte.

SC Freiburg Leela Egli

Egli, die mit der Schweizer U19-Nati zwischen dem 26. November und 2. Dezember drei Siege einfuhr und somit die finale Phase der EM-Qualifikation erreicht hat, wird am Wochenende in der 62. Minute eingewechselt. Tore fallen danach keine mehr.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Vor rund einem Jahr zog sich Fölmli einen Kreuzbandriss zu, bereits den zweiten in ihrer noch jungen Karriere. Im neuen Jahr dürfte sie aber wieder auf dem Platz stehen und dann alles daran setzen, den Sprung ins EM-Kader zu schaffen.

1. FC Köln Alena Bienz

Alena Bienz erzielt im Kellerduell gegen Potsdam das einzige Tor der Partie und Köln damit zum ersten Sieg in dieser Saison.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Schmid wird im Kellerduell gegen Köln in der 11. Minute verwarnt und zur Pause ausgewechselt. Erst danach schiesst Bienz das einzige Tor der Partie.

Turbine Potsdam Flavia Lüscher

Lüscher kommt für Schmid ins Spiel und kann die 10. Niederlage im 11. Spiel nicht verhindern.

St. Pölten Ella Touon

Die 21-Jährige spielt beim 1:1 gegen Sturm Graz über die volle Distanz. St. Pölten führt die Tabelle nach 13 Runden mit zwei Punkten Vorsprung vor Austria Vienna an. Am Donnerstag steht in der Champions League das schwierige Auswärts-Duell gegen Manchester City auf dem Programm.

Barcelona Sydney Schertenleib

Barça gewinnt gegen Betis 4:1 und feiert damit in der 12. Runde den 12. Sieg. Schertenleib wird in der Halbzeit beim Stand von 4:0 eingewechselt und darf damit so lange mittun, wie noch nie. Nach dem Gegentreffer zieht sich Schertenleib das Shirt übers Gesicht und würde am liebsten im Erdboden versinken. Der Grund: Die 17-Jährige wird mit ihrem Klärungsversuch unfreiwillig zur Vorlagengeberin. Am Donnerstag trifft Barça in der Champions League auswärts auf Hammarby IF.

Barça-Juwel Schertenleib mit Assist fürs falsche Team 09.12.2024

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Xhemaili gewinnt mit PSV Eindhoven das Spitzenduell auswärts bei Ajax Amsterdam 2:0 und grüsst nun nach 9 Runden von der Tabellenspitze.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Vallotto ist gut im Schuss, das hat sie in der Nati gezeigt. Die Meisterschaft in Schweden endete bereits am 9. November. Mit Hammarby spielt sie aber noch in der Champions League und hofft auf Wiedergutmachung gegen Barcelona, denn das Hinspiel im Oktober verlor Hammarby 0:9. Gegen ManCity hat ihr Team zuletzt zwar ebenfalls zwei Mal verloren, dabei aber gezeigt, dass sie auch mit absoluten Spitzenteams mithalten können. Auswärts setzte es eine 0:2-Pleite ab, das Heimspiel endete 1:2.

Dijon FCO Meriame Terchoun

In der Nati überzeugte Terchoun gegen England auf ungewohnter Position als Rechtsverteidigerin. Gegen Montpellier wird sie am Wochenende in der 73. Minute für die am linken Flügel spielende Nadia Krezyman eingewechselt. In der 81. Minute trifft sie zum 4:2-Endstand und hilft, dass die Partie in den Schlussminuten nicht zur Zitterpartie verkommt. Nach 10 Runden hat Dijon schon 20 Punkte auf dem Konto und damit nur 3 weniger als in der Vorsaison nach 22 Runden.

Terchoun zündet den Turbo und trifft zum 4:2 09.12.2024

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Nach den Länderspielen verabschiedete sich Crnogorcevic in die Ferien. Die Saison in den USA endete bereits am 19. Oktober. Vielleicht kam sie in der Nati auch deshalb nicht wirklich auf Touren.

Houston Dash Ramona Bachmann

Ramona Bachmann rückte ins Nati-Camp ein, musste aber noch vor der ersten Partie krankheitshalber abreisen. Auch ihre Saison endete nach dem Verpassen der Playoffs bereits Mitte Oktober.

Northwestern Wildcats Anna Caterina Regazzoni

Anna Caterina Regazzoni wurde auch schon eingeladen, sich bei der Nati zur präsentieren. Aktuell ruht der Ball auch am US-College.

Wissenswertes rund um die Heim-EM 2025

