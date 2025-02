Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Profi-Fussballerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England

Arsenal Lia Wälti

Arsenal gewinnt den Kracher auswärts gegen Manchester City 4:3 und zieht an den Skyblues vorbei. Es ist ein enorm wichtiger Sieg im Kampf um die Champions-League-Plätze. Wälti wird in der 69. Minute beim Stand von 3:3 eingewechselt. Vier Tage zuvor darf sie beim 5:0-Sieg im FA-Cup-Sechzehntelfinal gegen Bristol City bereits ab der 59. Minute mittun. Es läuft alles nach Plan und schon bald dürfte sie wieder eine Option für die Startelf sein.

West Ham United Seraina Piubel

Zuhause im Cup verliert West Ham gegen Liverpool 0:5, am Sonntag in der Liga auswärts immerhin nur noch 0:1. Im Cup noch mit einem Joker-Einsatz, steht Piubel am Wochenende wieder in der Startelf. In der 68. Minute hat die 24-Jährige Feierabend, da liegt West Ham bereits hinten.

Tottenham Luana Bühler

Bei der 0:2-Niederlage gegen Everton im Sechzehntelfinal des FA Cup spielt Bühler unter der Woche endlich mal wieder über die volle Distanz. Bei der 0:1-Niederlage gegen Manchester United sitzt sie am Sonntag allerdings wieder auf der Bank.

Aston Villa Noelle Maritz

Aston Villa verlangt Leader Chelsea alles ab, verliert aber aufgrund eines Eigentors in der 82. Minute durch Sarah Mayling 0:1. Maritz spielt als Linksverteidigerin durch.

🇮🇹 Italien

AS Roma Alayah Pilgrim

Pilgrim wird gegen Sampdoria in der 74. Minute beim Stand von 4:0 eingewechselt. Die 21-Jährige ist bemüht, das Skore noch weiter nach oben zu schrauben. In der 83. Minute schiesst sie aus gut sechzehn Metern knapp übers Tor und in der Nachspielzeit wird ein Schuss von ihr an den Pfosten abgelenkt. Ihr Comeback nach längerer Verletzungspause gab sie drei Tage zuvor im Rückspiel des Cup-Viertelfinals gegen Napoli. Die Römerinnen ziehen dank eines Treffers in der 5. Minute der Nachspielzeit in den Halbfinal ein.

Pilgrim trifft bei ihrem Liga-Comeback nur den Pfosten 03.02.2025

AS Roma Eseosa Aigbogun

Aigbogun spielte im Cup-Viertelfinal gegen Napoli über die volle Distanz und wird am Samstag wie Pilgrim in der 74. Minute eingewechselt.

Juventus Turin Viola Calligaris

Leader Juventus Turin kommt gegen Schlusslicht Napoli nicht über ein 1:1 hinaus. Viola Calligaris sieht das Ganze von der Bank aus.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Ebenfalls nicht zum Einsatz kommt Alisha Lehmann.

🇩🇪 Deutschland

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Reuteler bereitet im Top-Spiel gegen Leverkusen vor der Pause das 2:1 vor und trifft in der 51. Minute zum 3:2-Endstand. Ein starker Auftritt der Schweizer Fussballerin des Jahres.

Reuteler schiesst Leader Frankfurt im Top-Spiel zum Sieg 31.01.2025

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Nadine Riesen kommt beim aktuellen Tabellenführer nicht zum Einsatz.

Werder Bremen Livia Peng

Werder Bremen feiert einen 4:1-Auswärtssieg gegen Schlusslicht Potsdam. Die auffälligste Spielerin ist nicht Peng, sondern Larissa Mühlhaus, die drei Tore beisteuert.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui steht in der Startelf, muss in der 64. Minute beim Stand von 1:1 aber Platz machen für die ehemalige GC-Spielerin Emoke Pápai. Danach schiesst Werder Bremen noch drei Tore.

RB Leipzig Elvira Herzog

RB Leizpig verliert gegen Bayern München 0:1. Beim Gegentreffer in der 11. Minute ist Herzog machtlos. In der 25. Minute hat sie Glück, dass es nach einem groben Schnitzer ihrerseits nicht ein zweites Mal einschlägt. Danach zeigt sie einen souveränen Auftritt und hält, was es zu halten gibt.

Elvira Herzogs Patzer wird nicht bestraft 03.02.2025

RB Leipzig Lara Marti

Marti wird nach der 1. Halbzeit ausgewechselt, obschon sie einen soliden Auftritt hinlegt.

RB Leipzig Lydia Andrade

Andrade hat sich im Dezember am Sprunggelenk verletzt und fällt für längere Zeit aus.

SC Freiburg Julia Stierli

Freiburg geht gegen Hoffenheim mit 0:3 unter. Stierli ist wie gewohnt im Abwehrzentrum gesetzt. Die Tore kann sie aber auch nicht verhindern.

SC Freiburg Leela Egli

Leela Egli steht in der Startelf und gibt die Sturmspitze. In der 56. Minute muss sie für Lisa Kolb weichen.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli, die letzte Woche bei ihrem Comeback mit einem Traumtor glänzte, wird gegen Hoffenheim in der 71. Minute beim Stand von 0:2 eingewechselt. Die 22-Jährige kann die Wende aber auch nicht mehr herbeiführen. Mit blue Sport hat sie nach ihrem Comeback über ihr grösstes Ziel gesprochen: Die Teilnahme an der Heim-EM.

1. FC Köln Alena Bienz

Die Partie gegen den SGS Essen wurde kurzfristig abgesagt. Grund war die Unbespielbarkeit des Platzes im Stadion an der Hafenstrasse in Essen.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Schmid spielt beim 1:4 gegen Werder Bremen durch.

Turbine Potsdam Flavia Lüscher

Lüscher kommt beim Schlusslicht nicht zum Einsatz.

🌎 Weitere Ligen

Barcelona Sydney Schertenleib

Nach 16 Siegen in den ersten 16 Spielen verliert Barcelona erstmals in dieser Saison. Schertenleib kommt bei der 1:2-Heimniederlage gegen Levante nicht zum Zug. Die Pleite ist umso erstaunlicher, da Levante Vorletzter der spanischen Liga ist.

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

PSV Eindhoven lässt wie schon in der Vorwoche Punkte liegen, verhindert aber den Absturz auf Platz 3. In der 55. Minute scheitert Xhemaili aus kurzer Distanz an der Torhüterin, später bereitet sie das 2:2 vor. Fünf Minuten vor Schluss wird die 21-Jährige noch verwarnt.

Hammarby IF Smilla Vallotto

In Schweden geht es erst im März wieder los mit Pflichtspielen, also nach den ersten Länderspielen des Jahres.

Dijon FCO Meriame Terchoun

Beim 3:0-Sieg gegen Schlusslicht Guingamp steht Terchoun nicht im Kader.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Das erste Meisterschaftsspiel findet am 16. März statt. Die Vorbereitung hat aber bereits begonnen.

Houston Dash Ramona Bachmann

Bachmann wird ihr erstes Pflichtspiel am 15. März bestreiten, also einen Tag vor Crnogorcevic.

Northwestern Wildcats Anna Caterina Regazzoni

Auch die Wildcats stecken noch in der Vorereitung.

St. Pölten Ella Touon

Für Touon gilt es erst am kommenden Wochenende wieder ernst.

