Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Profi-Fussballerinnen im Ausland mit Blick auf die Heim-EM 2025 ganz genau.

Mehr zur Schweizer Frauen-Nati Am Montag um 18.00 Uhr werden in Lausanne die Gruppen der im kommenden Sommer stattfindenden Heim-EM 2025 ausgelost.

Im Söldnerinnen-Check blicken wir wöchentlich zurück auf die Auftritte der im Ausland unter Vertrag stehenden Schweizerinnen.

Seit Anfang Jahr ist Pia Sundhage Chefin der Frauen-Nati. Eine der bekanntesten Trainerinnen der Welt soll die Schweizerinnen für die Heim-EM fit machen. Über 30 Spielerinnen, darunter auch mehrere Akteurinnen aus der heimischen Women's Super League, erhielten die Chance, sich zu zeigen. blue Sport hat die grosse Casting-Show analysiert – hier geht's zum Artikel Mehr anzeigen

AS Roma Alayah Pilgrim

Die AS Roma feiert am Samstag einen 2:1-Auswärtssieg gegen Napoli. Pilgrim steht noch immer nicht im Kader.

AS Roma Eseosa Aigbogun

Die 99-fache Nationalspielerin wird in der 84. Minute beim Stand von 0:1 eingewechselt und geht am Ende als Siegerin vom Platz. Giugliano markiert in der 87. Minute den Ausgleich, ehe Minami in der Nachspielzeit den Siegtreffer erzielt.

Juventus Turin Viola Calligaris

In der Champions League verliert Calligaris mit Juventus unter der Woche auswärts gegen Bayern München 0:4. Vor dem letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Valerenga haben die Turinerinnen keine Chance mehr, sich für die K.o.-Phase zu qualifizieren, gleiches gilt für die Gegnerinnen. Am Sonntag erhält Calligaris eine Verschnaufpause. Auch ohne sie gewinnt Juve auswärts gegen Fiorentina souverän mit 3:0 und geht als Leader in die Winterpause.

Juventus Turin Alisha Lehmann

Auch Alisha Lehmann sitzt am Wochenende auf der Bank, dabei wäre ihr Tank noch voll gewesen. Gegen Bayern München wurde sie in der 80. Minute eingewechselt, es war im fünften Königsklasse-Spiel ihr erster Einsatz in diesem Wettbewerb. Die 25-Jährige kommt bei Juve, das in der Liga nach 13 Runden (11 Siege, 2 Remis) souverän die Tabelle anführt, nicht über die Jokerrolle hinaus.

Arsenal Lia Wälti

Am Dienstag vor einer Woche antwortet Salomé Barrer vom «TEAM LIA» auf Anfrage: «Lia geht es besser, die Wunde ist am Heilen. Sie ist nun heute zurück nach London gereist und wird da das Training wieder so gut wie möglich aufnehmen.» Die Spiele in der Champions League auswärts gegen Valerenga sowie die Partie am Wochenende in Liverpool kommen aber noch zu früh. Auch ohne Wälti gibt es zwei Siege und in der Königsklasse sichert sich Arsenal schon vor dem letzten Gruppenspiel das Viertelfinal-Ticket.

Tottenham Luana Bühler

Beim 2:0-Sieg gegen Crystal Palace im League Cup steht Bühler, die aus einer Verletzungspause kommt, in der Startelf und zieht bis zur Pause durch. Beim 1:1 gegen Brighton sitzt sie am Wochenende dann aber auf der Bank.

West Ham United Seraina Piubel

Bei der 1:3-Niederlage gegen Aston Villa spielt Piubel über die volle Distanz. Vier Tage zuvor feiert West Ham im League Cup einen ungefährdeten 3:0-Sieg gegen Southampton, wobei Piubel in der Pause ausgewechselt wird.

Aston Villa Noelle Maritz

Maritz siegt gegen Piubels West Ham zuhause mit 3:1. Die 122-fache Nationalspielerin wird in der 20. Minute verwarnt und in der 64. beim Stand von 2:1 ausgewechselt. Vier Tage zuvor gewinnt Aston Villa im League Cup gegen Charlton 4:1, wobei Maritz das 1:0 vorbereitet.

Eintracht Frankfurt Géraldine Reuteler

Frankfurt schlägt Jena ohne die verletzte Reuteler auswärts souverän mit 3:0 und verabschiedet sich als Tabellenleader in die Winterpause. Im neuen Jahr zeichnet sich ein ultraspannendes Rennen um den Titel ab, denn Bayern München und Leverkusen haben wie Frankfurt 29 Punkte auf dem Konto, auf Platz 4 folgt Wolfsburg mit 28 Punkten.

Eintracht Frankfurt Nadine Riesen

Die 24-jährige kommt am Samstag wie schon vier Tage zuvor gegen RB Leipzig (3:0) nicht zum Einsatz.

Werder Bremen Livia Peng

Gegen Wolfsburg verliert Werder Bremen 1:3. Bei den Gegentoren kann Peng wenig ausrichten.

Werder Bremen Amira Arfaoui

Arfaoui wird gegen Champions-League-Viertelfinalist Wolfsburg in der 74. Minute eingewechselt, kann aber nichts mehr reissen.

RB Leipzig Elvira Herzog

RB Leipzig spielt am Montag gegen den 1. FC Köln und hat die Möglichkeit in der Tabelle noch an Bremen vorbeizuziehen und sich als Tabellensechster in die Winterpause zu verabschieden.

RB Leipzig Lara Marti

Lara Marti steht am Montag im Einsatz.

RB Leipzig Lydia Andrade

Ein Tor und zwei Assists hat Andrade in dieser Saison bislang beigesteuert. Vergangene Woche wurde sie in der 70. Minute ein- und in der 89. bereits wieder ausgewechselt.

SC Freiburg Julia Stierli

Bei der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen spielt Stierli in der Innenverteidigung abermals über die volle Distanz.

SC Freiburg Leela Egli

Drei Tage nach ihrem 18. Geburtstag steht Egli erstmals in dieser Saison in der Startelf. In der 56. Minute wird sie beim Stand von 0:1 aus dem Spiel genommen.

SC Freiburg Svenja Fölmli

Fölmli hat in dieser Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses noch keine Minute gespielt. Sie dürfte in der Rückrunde aber wieder voll ins Geschehen eingreifen.

1. FC Köln Alena Bienz

Mit einem Sieg gegen RB Leipzig könnte sich Köln weiter vom Tabellenende entfernen, aktuell beträgt der Abstand auf Schlusslicht Potsdam vier Punkte.

Turbine Potsdam Mia Schmid

Mia Schmid verpasst die letzte Partie vor der Winterpause gegen Bayern München.

Turbine Potsdam Flavia Lüscher

Lüscher dagegen spielt beim Tabellenschlusslicht (1 Punkt aus 12 Spielen) über die volle Distanz.

St. Pölten Ella Touon

Das letzte Vorrundenspiel in der Meisterschaft bestritt St. Pölten bereits am vorangegangenen Wochenende. Bei der ehrenvollen 0:2-Niederlage gegen Manchester City unter der Woche spielt Touon durch. Am 18. Dezember folgt das letzte Gruppenspiel gegen Hammarby, danach gehts in die Winterpause.

Barcelona Sydney Schertenleib

Die 17-Jährige rauscht mit Barcelona von Sieg zu Sieg, ihr Einfluss dabei hält sich aber in Grenzen. Weder beim 3:0-Sieg in der Champions League gegen Hammarby noch am Sonntag beim 1:0-Auswärtssieg gegen Valencia in der Liga steht sie im Kader. Vor der kurzen Winterpause hat Barça nun noch zwei Spiele: Am Mittwoch kommt es in der Königsklasse zum Kracher-Duell gegen Manchester City und am Samstag muss Barça im Achtelfinal der Copa de la Reina auswärts bei UD Tenerife antreten.ke

PSV Eindhoven Riola Xhemaili

Beim 3:0-Sieg gegen Sittard spielt Xhemaili durch, bleibt aber ohne Torbeteiligung. Vallotto wird in der 65. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt. In Schweden endete die Meisterschaft bereits mitte November.

Hammarby IF Smilla Vallotto

Die Meisterschaft in Schweden ist längst vorbei. Unter der Woche spielt sie aber in der Champions League. Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Barcelona wird die 20-Jährige in der 65. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt. Am Mittwoch steht noch die letzte Partie in der Königsklasse auf dem Programm, Vallotto spielt auswärts bei Ella Touons St.Pölten. Dabei geht es nur noch darum, Platz 3 zu verteidigen, die Viertelfinal-Tickets in der Gruppe D haben sich Manchester City und Barcelona bereits gesichert.

Dijon FCO Meriame Terchoun

Gegen Paris FC setzt es im letzten Spiel vor der Winterpause eine 0:4-Klatsche ab. Als Terchoun in der 65. Minute ausgewechselt wird, steht es noch 0:2. Dennoch können Terchoun und ihre Teamkolleginnen auf eine tolle Hinrunde zurückschauen. Platz 4 zu diesem Zeitpunkt, das hätte Dijon wohl kaum jemand zugetraut.

Seattle Reign Ana-Maria Crnogorcevic

Crnogorcevic geniesst die Ferien und kann über ein Video des SFV lachen, das veranschaulicht, dass sie nicht mehr die Jüngste ist. Crnogorcevic ist nämlich nur ein Jahr jünger als die beiden Nati-Shootingstars Iman Beney und Sydney Schertenleib zusammen.

Houston Dash Ramona Bachmann

Das Video (siehe Crnogorcevic) hätte man auch mit Ramona Bachmann drehen können, aber erst am 25. Dezember, dann feiert die Edeltechnikerin nämlich auch ihren 34. Geburtstag. Die Saison in den USA endete bereits vor ein paar Wochen.

Northwestern Wildcats Anna Caterina Regazzoni

Anna Caterina Regazzoni spielt im College-Team der Northwestern Wildcats, die Saison ist dort auch schon länger vorbei. Ob sie auch kommende Saison dort aufläuft oder ob sie sich anderswo für ein EM-Aufgebot aufdrängen möchte? Man wird es wohl bald erfahren.

