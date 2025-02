Beide Daumen hoch: Coumba Sow ist im ersten Spiel des Jahres in Torlaune. Screenshot: awsl.ch

In der Women's Super League wurden am Sonntag drei Spiele aus der 12. Runde nachgeholt. Dabei ragen Basels Coumba Sow und GC-Teenagerin Emanuela Pfister heraus. Am nächsten Wochenende findet die erste komplette Runde im Jahr 2025 statt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Coumba Sow betreibt mit einem Dreierpack Werbung in eigener Sache und schiesst den FC Basel an die Tabellenspitze.

Auch die erst 17-jährige Emanuela Pfister trifft bei GCs 6:0-Sieg in Luzern dreifach.

Der FC Basel gewinnt das Nachtragsspiel gegen Schlusslicht Thun gleich mit 5:0. Dabei ragt Nati-Spielerin Coumba Sow heraus, die einen Dreierpack schnürt. In der 14. Minute reagiert sie nach einem Pfostenschuss am schnellsten und drückt die Kugel aus kurzer Distanz über die Linie, in der 19. Minute stellt sie das Skore mit einem sehenswerten Schlenzer auf 2:0 und in der 48. Minute tunnelt sie die Torhüterin und markiert so das 4:0 (hier geht's zu den Highlights der Partie). Nach 13 Runden führt Basel die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung auf Servette an.

Die 17-jährige Emanuela Pfister glänzt bei GC-Sieg

GC präsentiert sich unter dem neuen Trainer Joao Paiva von seiner besten Seite und fegt Luzern auswärts mit 6:0 vom Platz. Dabei sticht die erst 17-jährige Emanuela Pfister heraus. Die Schweizer Juniorennationalspielerin mit brasilianischen Wurzeln erzielt das 1:0 sowie das 3:0 und 4:0. Besonders schön ist Pfisters erstes Tor (Video unten). In der Torschützenliste zieht die Teenagerin mit den beiden führenden YB-Spielerinnen Naomi Luyet und Stephanie Waeber gleich.

St.Gallen verpasst Sprung auf Platz 3

Für St.Gallen setzt es zum Auftakt ins neue Jahr eine Enttäuschung ab. Mit einem Sieg in Aarau hätten die Grün-Weissen bis auf Platz 3 vorrücken können, so bleiben sie im 5. Rang klassiert. Aarau festigt derweil Platz 7 und ist kaum noch von den Playoff-Rängen zu verdrängen.

Die Tabelle der Women's Super League

