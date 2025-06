Gleich zu Beginn wird Terchoun auf die Verletzung von Teamkollegin Ramona Bachmann angesprochen und lässt durchblicken, dass sie mitleidet. «Es trifft mich sehr», sagt Terchoun. «Es macht mich auch sehr traurig für sie. So eine wichtige Spielerin, die an der Heim-EM nicht dabei sein kann. Ich glaube, sie hätte es von uns am meisten verdient. Aber es gehört leider zum Sport dazu.»

«Für mich ist schlimm, weil ich weiss, was auf sie zukommt. Es wird mehrere Monate dauern», fügt Terchoun an.