Spanien bringt sehr viel Qualität auf den Platz Keystone

Mit Spanien stehen am Donnerstag die Weltmeisterinnen ein erstes Mal an der EM im Einsatz. Der Topfavorit auf den Titel spielt in Bern gegen Portugal.

Keystone-SDA SDA

Zwei Jahre nach dem WM-Titel strebt Spanien das Double WM-EM an, das in dieser Reihenfolge nur Deutschland gelungen ist. Das Nationalteam von Trainerin Montse Tomé ist exzellent aufgestellt, um sich erstmals den EM-Titel zu sichern. Der Coach konnte es sich leisten, auf die Rekord-Torschützin Jenni Hermoso zu verzichten, die im vorletzten Sommer unfreiwillig im Mittelpunkt der verdorbenen WM-Feier stand, nachdem der damalige Verbandspräsident Luis Rubiales ihr einen Kuss aufgezwungen hatte.

Während Spanien gegen Portugal um 21.00 Uhr eine klare Sache für die Weltmeisterinnen sein sollte, dürfte das von der Schweizer Schiedsrichterin Désirée Grundbacher geleitete zweite Duell in der Gruppe B zwischen Belgien und Italien deutlich ausgeglichener verlaufen. Das Spiel beginnt um 18.00 Uhr in Sitten.

