EM-Titel verpasst Spanien trennt sich von Nationaltrainerin Tomé

SDA

11.8.2025 - 15:59

Montserrat Tomé ist nicht mehr Nationaltrainerin Spaniens
Montserrat Tomé ist nicht mehr Nationaltrainerin Spaniens
Keystone

Nach der Enttäuschung im EM-Final in Basel gehen der spanische Fussballverband und Trainerin Montserrat Tomé getrennte Wege. Eine Nachfolgerin steht schon fest.

Keystone-SDA

11.08.2025, 15:59

11.08.2025, 16:02

Die bittere Niederlage im Penaltyschiessen gegen England hat Folgen: Der zum 31. August auslaufende Vertrag von Tomé wird nicht verlängert, wie der Verband nach einer Vorstandssitzung mitteilte. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermudez.

Den WM-Triumph 2023 in Australien erlebte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda. Anschliessend wurde sie Cheftrainerin und gewann im letzten Jahr die Nations League.

