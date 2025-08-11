Montserrat Tomé ist nicht mehr Nationaltrainerin Spaniens Keystone

Nach der Enttäuschung im EM-Final in Basel gehen der spanische Fussballverband und Trainerin Montserrat Tomé getrennte Wege. Eine Nachfolgerin steht schon fest.

Keystone-SDA SDA

Die bittere Niederlage im Penaltyschiessen gegen England hat Folgen: Der zum 31. August auslaufende Vertrag von Tomé wird nicht verlängert, wie der Verband nach einer Vorstandssitzung mitteilte. Nachfolgerin wird die bisherige U23-Nationaltrainerin Sonia Bermudez.

Den WM-Triumph 2023 in Australien erlebte Tomé noch als Assistentin des umstrittenen und danach entlassenen Jorge Vilda. Anschliessend wurde sie Cheftrainerin und gewann im letzten Jahr die Nations League.