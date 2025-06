Die Schnitzeljagd der Schweizer Frauen-Nati hat begonnen! Quer durch die Schweiz können die Fans die Spielerinnen, die es ins EM-Kader geschafft haben, persönlich enthüllen. In 23 geheimen Orten in allen Sprachregionen des Landes werden Hinweise platziert. Diese seien originell – etwa ein Nati-Trikot mit aufgedrucktem Namen, ein Graffiti oder sonst etwas Aussergewöhnliches. Jeder Ort enthüllt eine Spielerin, die das Schweizer Team an der Heim-EM vertreten wird.

Am Freitagnachmittag um 14 Uhr veröffentlicht der Verband in den sozialen Netzwerken die ersten Hinweise in Zürich und Chur. Welche Spielerin wird als erste EM-Fahrerin verkündet?