Schertenleib fasst sich ein Herz und trifft 25.02.2025

Die Nati zeigt gegen Norwegen eine starke Leistung. Auf einen Rückstand reagieren die Schweizerinnen mit einem Hammer-Tor. Ein später Gegentreffer kostet den Schweizerinnen in Norwegen dann einen Punkt

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Schweiz verliert in der Nations League gegen Norwegen 1:2.

Die Nati liegt erst zurück, kommt dann durch einen sehenswerten Treffer von Sydney Schertenleib zum Ausgleich.

Am Ende müssen sich die Schweizerinnen in Norwegen dennoch geschlagen geben. «Wir hätten mehr verdient», meint Innenverteidigerin Luana Bühler nach dem Spiel. Mehr anzeigen

Die Chancen waren da für die Schweizerinnen für einen Punkt oder sogar einen Sieg in Stavanger. Aber im Abschluss fehlten die Genauigkeit oder die letzte Konsequenz. Nur Sydney Schertenleib machte aus einem von den vielen guten Angriffen Zählbares. Die 18-jährige Spielmacherin traf nach einer Balleroberung von Captain Lia Wälti mit einem Schuss aus 18 Metern in der 83. Minute zum 1:1.

Norwegen hatte darauf eine Antwort. Die Skandinavierinnen erzielten in der 87. Minute durch Graham Hansen, Teamkollegin von Schertenleib beim FC Barcelona, das 1:1 nach einem Freistoss und einem Gestochere im Schweizer Strafraum. Den ersten Treffer schossen die Gastgeberinnen in der 74. Minute durch die Sekunden zuvor eingewechselte Elisabeth Terland. Ein flacher Pass in die Tiefe hatte die Schweizer Verteidigung für einmal ausgehebelt.

Schertenleib über ihr Tor: «Ich war tot, deshalb wollte ich so schnell abschliessen» 25.02.2025

Die Reaktion von Beney

«Wir hätten mehr verdient gehabt nach dieser Leistung», meinte die Schweizer Verteidigerin Luana Bühler gegenüber SRF. Sie bemerkte, dass vor allem offensiv deutlich mehr gelang als noch vor vier Tagen beim torlosen Remis gegen Island. Die beste Phase hatte das Team von Pia Sundhage, die die Startaufstellung im im Vergleich zum Match gegen Island nur punktuell verändert hatte, in den Minuten vor dem 0:1. Innerhalb kurzer Zeit scheiterten die Schweizerinnen mehrmals aus guten Positionen. Noelle Maritz verzog einen Schuss im gegnerischen Strafraum freistehend aus wenigen Metern, und Iman Beney zeigte zwei gute, unbelohnte Aktionen.

Beney: «Das Resultat ist nicht gut, aber die Leistung war gut» 25.02.2025

Beney zeigte nach ihrer Einwechslung für die diesmal ihr in der Startformation vorgezogenen Stürmerin Seraina Piubel eine starke Leistung. Der Teenager von YB dürfte bei Sundhage Punkte gesammelt haben. Sie war deutlich aktiver und wirkungsvoller als Piubel zuvor. Zwar gelangen den Schweizerinnen auch mit Piubel eine Stunde lang immer wieder gute Angriffe, aber der letzte Zug aufs Tor fehlte. Die beste Chance der ersten Halbzeit gehörte denn auch den Norwegerinnen, die durch Graham Hansen den Pfosten trafen.

Schertenleib überzeugt

Auch wenn die Schweiz Stavanger ohne Punkte verlässt, so kann sie aus dem Gezeigten einiges Selbstvertrauen ziehen. Sie war gegen eine sehr gut besetzten Gegner, der in der letzten halben Stunde seine gesamte Offensive hochkarätig ersetzen konnte, auf Augenhöhe. Herausstechen konnte Sydney Schertenleib, die fast an jedem Angriff der Schweizerinnen beteiligt war.

Die 18-jährige Zürcherin, die beim Champions-League-Sieger FC Barcelona im Moment noch nur eine Ergänzungsspielerin ist, besitzt beeindruckende Qualitäten. Sie ist nicht nur ein Versprechen für die Zukunft, sondern nach den gezeigten Leistungen in den letzten beiden Spielen schon heute für die Schweiz unverzichtbar. Erstaunlich ruhig für ihr Alter und technisch makellos lenkte Schertenleib im Zentrum das Spiel und trug entscheidend dazu bei, dass Sundhage positiver als noch vor vier Tagen Richtung EM blicken kann.

Weitere Stimmen zum Spiel

Vallotto: «Ich gehe jetzt nach Hause und übe Kopfbälle» 25.02.2025

Wälti: «Eine unnötige Niederlage» 25.02.2025

Calligaris: «Jetzt müssen wir einfach vor dem Tor noch kaltblütiger sein» 25.02.2025

Riesen: «Wir hätten heute einen Punkt verdient» 25.02.2025

Die Kurzanalyse zu den beiden Auftritten der Nati

«Sydney Schertenleib ist eine der Gewinnerinnen dieses Zusammenzugs» 25.02.2025

Liveticker beendet

90. Partie ist vorbei Die Schweiz bleibt auch im zweiten Spiel der Nations League ohne Sieg. Die Niederlage gegen Norwegen ist bitter, zumal die Nati einen starken Auftritt zeigt. Der wunderbare Ausgleichstreffer von Sydney Schertenleib bleibt ein Tor für die Statistik. Norwegen reagiert schnell auf den Ausgleich und gewinnt die Partie.

87. Tor Norwegen Ach ist das bitter! Die Norwegerinnen setzen die Nati mit einer einstudierten Freistossvariante Schachmatt. Statt der Flanke spielen die Skandinavierinnen den Ball am äusseren Rand des Strafraums hoch, der Abschluss wird dann irgendwie noch ins Tor reingestochert. Norwegen führt wieder.

81. Toooor Schweiz Was für eine Kiste! Schertenleib fasst sich aus rund 18 Metern ein Herz und hämmert den Ball wunderbar in die linke untere Ecke. Da ist der Ausgleich. Verdient. Schertenleib krönt ihren ohnehin schon sehr starken Auftritt jetzt noch mit einem Tor.

74. Tor Norwegen Wie heisst es so schön: Wer sie vorne nicht macht ... Sie wissen schon. Norwegen geht in Führung. Wenige Sekunden nach ihrer Einwechslung schiesst Terland das Tor.

73. Dritter Wechsel für die Schweiz Ivelj macht Platz für Mauron.

70. Wunderbarer Angriff der Nati Wälti mit dem gekonnten Vorstoss und dem noch besseren Pass auf Beney, die mit dem Ball in den gegnerischen Strafraum sprintet. Ihr Lupfer über die Torhüterin landet nur knapp neben dem Tor. Schade. Die nächste Top-Chance für die Nati.

63. Riesige Chance für die Nati Vallotto schlägt einen Eckball. Das runde Leder wird von Norwegerin um Norwegerin verpasst, Maritz kommt plötzlich und völlig überraschend zum Abschluss. Sie steht völlig blank am zweiten Pfosten. Wohl auch zu überraschend für Maritz selbst, die den Ball nicht sauber trifft und ihn in den Nachthimmel schiesst.

61. Nächster Wechsel für die Schweiz Piubel verlässt den Platz, Beney nun mit von der Partie.

56. Warten auf die erste Chance nach dem Seitenwechsel hält an ... und der Eckball wird von der Schweiz gekonnt geklärt.

55. Unterhaltungsfaktor sinkt Grad ist aktuell wenig los. Noch weniger als in der unterhaltsamen ersten Halbzeit. Die vergangenen zehn Minuten zusammengefasst: ein Spiel zwischen den beiden Sechzehnern. Jetzt mal ein Eckball für Norwegen ...

46. Weiter geht's Bei den Schweizerinnen gibt es einen Wechsel: Terchoun kommt für Crnogorcevic.

45. Pause Ein 0:0 der besseren Sorte. Beide Teams suchen die Offensive und kommen zu ihren Chancen. Die grösste Chance gehört den Norwegerinnen, die nach einem Freistoss in der 30. Minute den Aussenpfosten treffen. Jetzt gibt es 15 Minuten Zeit zum Verschnaufen.

42. Vallotto passt und schiesst nicht Vallotto entscheidet sich an Strafraumgrenze für den Pass nach Aussen. Sie hätte auch aus aussichtsreicher Position abziehen können. Das mit dem Abziehen tut dann Crnogorcevic, ihr Abschluss ist aber leichte Beute für die norwegische Keeperon.

30. Die Nati im Alu-Glück Dicke, dicke, so richtig dicke Chance für Norwegen! Chelsea-Akteurin Reiten setzt einen Freistoss zentral vor dem Strafraum ans Lattenkreuz. Wobei eines auch gesagt werden muss: Den Freistoss hätte es wegen einer Abseitsposition der Norwegerinnen eigentlich gar nicht geben dürfen.

26. Vallotto fehlen wenige Zentimeter Da schnuppert Vallotto am Führungstreffer der Schweizerinnen! Maritz schlägt von links eine wunderbare Flanke in Strafraummitte, Vallotto sprintet herbei und kann den Ball mit dem Kopf dann nur streicheln. Ein paar wenige Zentimeter haben da gefehlt und es wäre brandgefährlich geworden.

20. Norwegen übernimmt das Spieldiktat Es ist eine muntere Partie. Zwar bleiben zurzeit die Chancen aus, aber es ist viel Tempo im Spiel. An einem gekonnten Abschluss mangelt es bisher noch – auf Norwegischer wie auf Schweizer Seite. Die letzten Minuten gehören spielerisch jedoch den Norwegerinnen.

9. Schertenleib mit toller Vorarbeit Die Schweizerinnen lassen sich vom ersten norwegischen Lebenszeichen aber nicht beeindrucken und powern weiter. Schertenleib legt im Strafraum zu Ivelj auf, die den Abschluss sucht. Der Ball fliegt über das Tor.

7. Norwegen mit erster Chance Im Gegenzug kommen die Norwegerinnen zu ihrer ersten Chance. Die Skandinavierinnen sprinten über links in die Gefahrenzone, der Kopfball nach einer Flanke fliegt knapp am linken Torpfosten vorbei.

5. Erster Abschluss für die Nati Vallotto spielt einen wunderbaren Pass auf Piubel, die sich im gegnerischen Strafraum durch die norwegischen Beine tanzt. Ihr Abschluss in die linke, untere Ecke satt, wird von der Keeperin aber pariert.

3. Starke Starphase Die Schweizerinnen suchen in den ersten Minuten vehement die Offensive und kommen nach wenigen Momenten bereits zum ersten Eckball. Die Norwegerinnen können den Ball nach einer ungenügenden Faustabwehr der Keeperin noch wegschlagen. Die Nati zu Beginn hellwach und mit viel Ballbesitz.

1. Die Partie läuft Die Nati spielt in weiss von links nach rechts, Norwegen in rot in die andere Richtung.

So starten die Schweizerinnen Our starting 11 in Stavanger 🙌🔥



🕕 18:00

Hallo ... ... und herzlich willkommen zum Ticker der Nations-League-Partie zwischen der Schweiz und Norwegen. Mehr anzeigen