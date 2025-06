Stylish und gut gelaunt: Die Nati rückt in St.Gallen ein Die Schweizer Nati trifft sich für die letzte Vorbereitungswoche vor der EM in Abtwil SG. Eine fällt dabei besonders auf. 23.06.2025

Die Schweizer Nati trifft sich für die letzte Vorbereitungswoche vor der EM in Abtwil SG. Beim Einrücken sticht Alisha Lehmann mit ihrem Gucci-Kleid und den von Hand bemalten Schuhen heraus.

Ronja Zeller Patrick Lämmle

Barça-Star Sydney Schertenleib wird vom Papi chauffiert, Alisha Lehmann sticht mit ihrer Kleiderwahl und den handbemalten Schuhen auf. Luana Bühler ist die einzige, die selbst am Steuer sitzt, alle anderen lassen sich chauffieren. Erst am Nachmittag stösst Smilla Vallotto zum Team, die am Sonntag noch ihr letztes Spiel für Hammarby bestritt. Nach der EM geht ihre Reise bei Wolfsburg weiter.

Die ganze PK mit Pia Sundhage