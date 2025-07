Sundhage staunt: «Wow, das ist mein Sommerhaus» 06.06.2025

Im Fussball-Geschäft geht es immer um Leistungen. Umso wichtiger ist es Nati-Trainerin Pia Sundhage, dass sie zwischendurch auch mal die Seele baumeln lassen kann. blue Sport verrät die 65-Jährige, wo ihr das besonders gut gelingt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport zeigt Pia Sundhage ein Foto aus dem Jahr 2012, auf dem zu sehen ist, wie sie in ihrem Sommerhaus in Schweden Gitarre spielt. Da staunt die Nati-Trainerin und gerät ins Schwärmen.

Solche Rückzugsorte sind ihr wichtig, um vom Profifussball abzuschalten. Einfach mal nichts leisten zu müssen, das tue ihr gut. Auch in Bern, wo sie seit einem Jahr wohnt, kennt sie solche Plätze.

Sundhage freut sich aber auch immer darüber, wenn sie in der Öffentlichkeit erkannt wird. Denn das zeige, dass diese Leute den Frauenfussball wahrnehmen. Mehr anzeigen

«Wie bist du an dieses Bild gekommen?», fragt Pia Sundhage überrascht und strahlt. «Wow, das ist mein Sommerhaus!»

Pia Sundhage spielt im August 2012 Gitarre in ihrem Sommerhaus in Roslagen. Imago

Für die Nati-Trainerin ein wichtiger Rückzugsort: «So schalte ich ab, würde ich sagen. Dort bin ich schwer zu erreichen, weil ich mein Handy ausschalte und direkt vor der Tür ein See liegt. Ich brauche diese Momente, in denen ich nicht im Wettkampfmodus bin.» Einfach mal nichts leisten zu müssen, sondern einfach nur den Moment geniessen, das gibt ihr Kraft.

«Dieses Sommerhaus habe ich schon seit vielen Jahren. Und ich habe es Schritt für Schritt renoviert, deshalb bedeutet es mir sehr viel. Und natürlich habe ich dort auch zwei Gitarren, damit ich nicht allein bin.» Noch einmal wirft sie einen Blick auf das Bild, das blue Sport ihr zeigt, und meint: «Also wow, das ist ein guter Ort.»

Sundhage hat auch in Bern ihre Oasen gefunden

Seit ihrem Amtsantritt als Nationaltrainerin Anfang 2024 lebt Sundhage nun aber schon in Bern. Hier führe sie viele Gespräche und da drehe sich meistens alles «nur um Leistung». Umso wichtiger, dass sie auch hier ihre Oasen gefunden hat, wo sie zwischendurch abschalten kann. «Einfach mal an der Aare spazieren gehen und mit den Bäumen reden», sagt Sundhage und lacht. «Das ist gut für mich, das ist gut für meine Seele.»

Wird sie denn unterwegs nicht oft erkannt? «Manchmal schon. Und ich liebe das!» Speziell dann, wenn sie Spiele schauen gehe und sich dem Stadion nähere, komme es öfters vor, dass sie angesprochen werde. «Ich liebe diesen Moment, wenn sie mich ansehen und fragen: 'Sind Sie die Trainerin?’ Denn dann nehmen sie den Frauenfussball in der Schweiz wahr. Ich hoffe, dass das in Zukunft noch oft passiert.»

Je erfolgreicher Sundhage mit der Schweizer Nati an der Heim-EM ist, desto grösser dürfte der Radius werden, in dem sie diese Momente erlebt. Und sollte ihr der Rummel dann doch zu viel werden, so wartet in Schweden ein hübsches Sommerhaus auf sie – Seeblick und zwei Gitarren inklusive.

