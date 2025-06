Pia Sundhage erinnert sich an ihr erstes Gespräch mit Alisha Lehmann Alisha Lehmann ist rund um den Globus bekannt als Social-Media-Star. Nati-Trainerin Pia Sundhage hat bei ihrem ersten Treffen eine ganz andere Seite von Lehmann kennengelernt, wie sie blue Sport verrät. 10.06.2025

Alisha Lehmann ist rund um den Globus bekannt als Social-Media-Star. Nati-Trainerin Pia Sundhage hat bei ihrem ersten Treffen eine ganz andere Seite von Lehmann kennengelernt, wie sie blue Sport verrät.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen blue Sport legt Pia Sundhage Fotos aus ihrem Leben vor und lässt die Nati-Trainerin in Erinnerung schwelgen.

Die Schwedin lacht, staunt, gibt sogar eine Gesangsprobe und plaudert aus dem Nähkästchen.

So auch über ihr erstes Treffen mit Nati-Stürmerin und Social-Media-Superstar Alisha Lehmann. Mehr anzeigen

Alleine auf Instagram hat Alisha Lehmann 16,6 Millionen Follower – und die erhalten immer wieder Einblicke ins Leben der Fussballerin. Insgesamt wirkt das zuweilen ziemlich glamourös.

blue Sport wollte deshalb von Sundhage wissen, was für eine Person sie kennengelernt hat. «Sie ist berühmt, ja.» Aber beim ersten Treffen habe ihr Alisha ihre Geschichte erzählt, sagt Sundhage. «Sie hat mir erzählt, wo und wie sie aufgewachsen ist, da ging um Katzen, Hunde, Kühe und so weiter. Das war eigentlich ziemlich cool», so die 65-Jährige.

Keystone

Lehmann ist in Tägertschi aufgewachsen, einem 500-Seelen-Dorf, rund 20 Fahrminuten von der Stadt Bern entfernt. Der Glamour-Faktor spielt dort keine Rolle oder wie Lehmann einmal sagte: «Wenn du dort lebst, hast du keine Nachbarn.» Der Ort ist aber auch heute noch ein wichtiger Rückzugsort für sie: «Meine Familie lebt immer noch dort. Immer wenn ich freihabe, versuche ich dorthin zu gehen und Zeit mit meiner Familie zu verbringen.»

Längst ist Alisha Lehmann in die grosse Welt gezogen, lebte mehrere Jahre in London und seit rund einem Jahr in Turin, wo sie für Juventus spielt. Als Social-Media-Star fliegen ihr zwar viele Herzen zu, aber auch viel Kritik prasselt auf sie ein. Dabei geht es selten um Fussball, sondern primär um Äusserlichkeiten. Fingernägel zu lang, zu viel Lippenstift und so weiter … Diese Art von Kritik pralle allerdings an ihr ab, versichert Lehmann.

«Wo Alisha ist, ist auch immer viel Presse», sagt Sundhage, «aber ich bin ja keine Medienexpertin, da kümmern sich andere darum.» Und sportlich? «Wenn man Alisha in die Angriffe mit einbezieht, bringt sie viel Torgefahr mit. Sie hat Power.»

Man darf gespannt sein, ob Sundhage die 26-jährige Lehmann ins Nati-Kader beruft. Spätestens am 23. Junie werden wir es erfahren. Die Juve-Spielerin gilt als Wackelkandidatin.

Das könnte dich auch interessieren

Gehört Alisha Lehmann ins EM-Kader der Schweizer Nati? Im Fussball-Talk Heimspiel diskutieren Ex-Nati-Spielerin Fabienne Humm, die vormalige Nationaltrainerin Inka Grings, sowie Michael Wegmann, Leiter blue News Sport, über Wackelkandidatin Alisha Lehmann. 12.06.2025