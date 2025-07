Die Schweiz trifft am Freitag im EM-Viertelfinal auf Spanien. Vor dem Spiel geben Trainerin Pia Sundhage und Noelle Maritz Auskunft über das Duell.

Die Nati steht vor dem Spiel der Spiele. Gegen Spanien bestreitet das Team von Trainerin Pia Sundhage den Viertelfinal.

Sundhage glaubt an den Coup gegen «La Roja». An der Medienkonferenz vor dem Spieltag sagt sie: «Sie sind Weltmeisterinnen. Jeder spricht darüber, wie Spanien spielt. Und Viertelfinal ... diese drei Dinge zusammen, machen dieses Spiel so speziell. Es wird schwierig, aber ich verspreche euch, dass wir es wirklich versuchen – zusammen. Wenn wir gemeinsam agieren, haben wir eine Chance. Wir tun unser bestes, mehr können wir nicht tun.»

Es ist nicht nur ein grosses Spiel für die Spielerinnen, auch für Sundhage ist die Partie gegen Spanien eine wichtige. «Das ist das grösste Spiel meiner Trainerkarriere. Das sage ich, weil es ein Spiel gegen die Weltmeisterin ist und das an einem Heim-Turnier. Es ist DER Moment.»

Danke fürs Mitlesen Die Medienkonferenz ist vorbei. Noelle Maritz und Pia Sundhage stehen morgen wieder im Einsatz – im Wankdorf gegen Spanien.

Sundhage über die Spanien-Erfahrung gewisser Nati-Spielerinnen ... ... das Leben ist, Geschichten zu erzählen. Das zählt. Es geht darum, das Gefühl zu erhalten: Viertelfinale gegen Spanien – es ist möglich.

Sundhage über die Wichtigkeit der Fans ... ... alles was vor und während des Spiels passiert, gibt dem Team Energie. Ich glaube daran, dass es wichtig ist, vor und nach dem Spiel grosses Publikum zu haben.

Sundhage über Glück ... ... wir werden gegen Spanien nicht gewinnen ohne Glück. Du musst dir das Glück aber erarbeiten.

Sundhage über den Druck ... ... der Druck kommt vom Innern jetzt. Wir haben eine Chance, der Druck kommt von innen. Wir waren fähig, (in der Gruppenphase, d.Red.) mit dem Druck umzugehen, denn wir hatten viel Druck.

Sundhage über das Wunder von Bern 1954 ... ... wir haben den Spielerinnen diese Geschichte auch erzählt. Wenn du etwas verändern willst, musst du es repetieren. Solche Geschichten sind wundervoll. Das ist etwas Spezielles.

Sundhage über Spanien und das Tanzen ... ... sie sind Weltmeisterinnen. Jeder spricht darüber, wie Spanien spielt. Und Viertelfinal ... diese drei Dinge zusammen, machen dieses Spiel so speziell. Es wird schwierig, aber ich verspreche euch, dass wir es wirklich versuchen – zusammen. Wenn wir gemeinsam agieren, haben wir eine Chance. Wir tun unser bestes, mehr können wir nicht tun.



... wenn die Spielerinnen tanzen, tanze ich auch.

Sundhage über Reuteler ... ... Geri hebt ab. Das heisst, das Team muss mit ihr mitgehen. Sie überrascht mich und die Gegner mit ihren Lösungen. Sie ist in ihrer besten Verfassung und spielt auf höchstem Niveau.

Sundhage über den Sieg der Männer-Nati 2010 gegen Spanien ... ... das war eine Idee von Johan (Djourou, d.Red.). Er hat Geschichten erzählt und wir haben den Spielerinnen Videos gezeigt. Geschichten bringen uns zusammen und geben uns Energie. Es geht darum, um zu zeigen, dass es möglich ist.

Sundhage über Maritz ... ... sie ist solid wie ein Stein. Mit all ihrer Erfahrung bringt sie ihre beste Erfahrung auf den Platz, egal wer neben ihr spielt. Ein Grund, warum Nadine Riesen so gut spielt, ist, dass sie gute Mitspielerinnen neben sich hat, und Noelle ist eine davon.

Sundhage über den spanischen Fussball ... ... die Gegnerinnen werden den Ball haben. Es geht darum, geduldig zu sein und zusammenzustehen. Wir haben viel Speed. Wenn wir den finalen Pass präzis machen und zusammen mit den Fans, das kann der entscheidende Punkt sein.

Pia Sundhage über die Challenge gegen Spanien ... ... das ist das grösste Spiel meiner Trainerkarriere. Das sage ich, weil es ein Spiel gegen die Weltmeisterin ist und das an einem Heim-Turnier. Es ist DER Moment.

Maritz über die Tanzschritte von Pilgrim und Wandeler ... ... wenn wir gegen Spanien gewinnen, können wir auf jedenfall ein bisschen tanzen.

Maritz über Géraldine Reuteler ... ... Geri macht das überragend. Sie ist in ihrer Bestform. Sie spielt beflügelt und befreit, egal auf welcher Position. Sie ist eine unserer kreativsten Spielerinnen und hat bisher immer eine entscheidende Rolle gespielt. In den letzten Wochen hat sie ihre Leistung noch mehr auf den Platz gebracht. Es ist schön zu sehen, dass sie so aufgeht und bei einem solchen Turnier ihre Qualitäten zeigt.

Maritz über die Stimmung im Team ... ... die Stimmung ist sehr gut. Wir sind jetzt schon so lange zusammen in derselben Gruppe, aber keine hat Lagerkoller. Es ist schön zu sehen, dass wir auch im Hotel viel gemeinsam unternehmen.

Maritz über Schertenleibs Insider ... ... sie hat uns noch ein paar kleine Tipps mit auf den Weg gegeben. (Bemerkung der Redaktion: Schertenleib spielt bei Barça und kennt einige Spielerinnen der Spanierinnen)

Maritz über den Nati-Sieg gegen Spanien 2010 ... ... wir haben heute Morgen eine kurze Sequenz von diesem Spiel gesehen. Johan (Djourou, d.Red.) hat noch ein paar Worte dazu gesagt. Ich hatte Gänsehaut. Im Fussball ist alles möglich, egal gegen wen man Spiel. Wir glauben an unsere Chance und können hoffentlich wie die Männer dazumals auch Spanien besiegen.

Maritz über die Atmosphäre ... ... es ist unbeschreiblich. Wir haben an der Heim-EM eine gute Stimmung erwartet, aber dieses Ausmass ... das ist unglaublich. Es gibt soviel Kraft, zu sehen, wie das ganze Land mit uns mitfiebert. (...) Das wird uns auch morgen ganz viel Kraft geben.

Maritz über die Veränderung seit den letzten Spanien-Spielen ... ... wir wollen nicht zu weit in die Vergangenheit schauen und im jetzigen Moment bleiben. Wir sind als Einheit noch enger zusammengewachsen. Wir haben einen super Teamgeist und fühlen uns alle wohl. Wir haben aus den letzten Spielen eine gute Energie und Positivität mitgenommen. Wir glauben an uns und haben ein gutes Gefühl für das Spiel morgen.

Noelle Maritz über den Plan, Spanien zu besiegen ... ... wir freuen uns umheimlich auf das Spiel. Es wird schwierig, aber wir glauben an unsere Qualitäten. Wir haben die letzten Tage viel analysiert und einen guten Matchplan entwickeln. Diesen wollen wir morgen zu 100 Prozent umsetzen und hoffentlich als Sieger vom Platz gehen.

Sundhage und Maritz sind da ... ... die Medienkonferenz beginnt.

Hallo ... … und herzlich willkommen zum Live-Ticker der Medienkonferenz mit Pia Sundhage und Noelle Maritz. Was sagen sie zum EM-Viertelfinal gegen Spanien? Mehr anzeigen

