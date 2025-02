Am Freitag spielt die Nati in der Nations League gegen Island, vier Tage später gegen Norwegen – auf beide Teams trifft die Schweiz auch an der Heim-EM im Sommer. An einer Medienkonferenz sprechen Nati-Trainerin Pia Sundhage und Captain Lia Wälti über die anstehenden Aufgaben.

Redaktion blue Sport Jan Arnet

