Sydney Schertenleib jubelt nach dem Double-Gewinn mit Barcelona. Screenshot: instagram.com/fcbfemeni

Nach dem verlorenen Champions-League-Final und den beiden Niederlagen mit der Nati in der Nations League, darf Sydney Schertenleib wieder einmal jubeln. Mit Barça gewinnt sie die Copa de la Reina.

Sydney Schertenleib wird im Final der Copa de la Reina in der 89. Minute für die spanische Weltmeisterin (2023) und zweifache Weltfussballerin (2021 und 2022) Alexia Putellas eingewechselt. Am Resultat ändert sich nichts mehr, Barcelona siegt gegen Atlético Madrid 2:0.

Die beiden Treffer (24./74.) erzielt die spanische Nationalspielerin Claudia Pina. Bereits vier Tage zuvor glänzte die 23-jährige Stürmerin in der Nations League. Gegen England (2:1) wurde sie gut eine halbe Stunde vor Schluss eingewechselt und schoss Spanien mit ihrem Doppelpack zum Gruppensieg.

Schertenleib holt in ihrer ersten Saison das Double

Schertenleib blickt auf eine erfolgreiche erste Saison in Barcelona zurück. In der 2. Mannschaft, für die sie eigentlich vorgesehen gewesen wäre, erzielte sie in drei Spielen drei Tore. Früher als erwartet, wird die Ex-GC-Spielerin dann ins erste Team beordert und kommt beim spanischen Meister in 15 Liga-Spielen (1 Tor, 3 Assists) zum Einsatz. In der Copa de la Reina darf sie vier Mal mittun und auch in der Champions League kommt sie zu drei Einsätzen, wobei sie in diesem Wettbewerb ein Tor erzielt – und was für eins! Einziger Makel bleibt der verlorene Champions-League-Final gegen Arsenal.

Sydney Schertenleib erzielt Traumtor in der Champions League 20.03.2025

Batterien aufladen für die Frauen-EM in der Schweiz

Die Saison ist für Schertenleib aber noch nicht zu Ende. Allerdings erhält die 18-jährige Zürcherin, die Anfang Woche mit dem Nationalteam aus der Nations League A abstieg, eine kurze Pause. Sie muss erst in der dritten Vorbereitungswoche für die Heim-EM einrücken.

Für eine Vielzahl von Spielerinnen gilt es bereits ab Montag ernst. Aktuell hat Pia Sundhage eine 35-köpfige Liste, wobei es nur 23 Spielerinnen an die am 2. Juli beginnende EM schaffen. Das definitive EM-Kader gibt Sundhage am 23. Juni bekannt.

Der Fahrplan der Frauen-Nati bis zur EM 9. Juni: Start 1. Woche Pre-Camp in Magglingen

16. Juni: Start 2. Woche Pre-Camp in Nottwil

23. Juni: Kaderbekanntgabe finales EM-Kader

23. Juni: Start 3. Woche Pre-Camp in Abtwil SG

26. Juni: Vorbereitungsspiel gegen Tschechien in Winterthur

28. Juni: Bezug Basecamp Thun Mehr anzeigen

Vater Bachmann: «Ramona glaubt, sie ist fit genug» Die Schweizer Nati verliert gegen Norwegen mit 0:1. Ramona Bachmanns Vater zeigt sich nach dem Spiel enttäuscht und blickt mit Sorgenfalten auf die EM. 05.06.2025